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Проводящим тестирование мигрантов на знание русского языка вузам вынесли предупреждение
Рособрнадзор направил предостережения 17 вузам России, включая университеты, тестирующие мигрантов на знание русского языка, указав на недопустимость нарушения обязательных требований федерального контроля.
Рособрнадзор вынес предостережения 17 вузам России. Эти предостережения касаются недопустимости нарушений обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В список попали вузы, занимающиеся тестированием мигрантов на знание русского языка, передает РИА «Новости».
В числе учебных заведений, получивших предостережения, оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Вятский государственный университет. Также отмечается, что предостережения были вынесены еще десяти университетам.
Рособрнадзор потребовал от вузов, получивших предостережения, принять меры для соблюдения обязательных требований. Ведомство подчеркнуло необходимость строгого соблюдения норм федерального контроля в сфере образования, выразив надежду на повышение качества образовательных услуг. В заявлении ведомства говорится о важности своевременной реакции на предъявляемые замечания.
В ходе заседания межведомственной комиссии по совершенствованию миграционной политики было заявлено о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку, истории России и основам ее законодательства. По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, это ставит под сомнение качество выданных сертификатов, которые не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться.