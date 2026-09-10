Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов
EFE: Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов
Морская служба Испании перехватила дрейфовавшее судно из Гамбии, на борту которого находились более полутора сотен беженцев и тело одного погибшего пассажира, сообщило испанское агентство EFE.
Терпящее бедствие судно обнаружили к югу от острова Эль-Иерро, передает РИА «Новости». Выживших пассажиров доставили на берег после длительного дрейфа в океане.
«Морская спасательная служба Испании минувшей ночью спасла к югу от острова Эль-Иерро лодку со 152 людьми, в том числе 15 несовершеннолетними, которые после двух недель плавания из Гамбии оказались во власти сильного ветра и волнения на море», – сообщает EFE.
На борту спасатели нашли тело одного погибшего. Десяти пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за сильного обезвоживания и переохлаждения, при этом семь человек экстренно госпитализировали.
Спасенные рассказали, что отплыли 15 дней назад. Среди мигрантов оказались граждане Гамбии, Сенегала, Гвинеи, Мали и Кот-д'Ивуара. По данным правозащитников, за первые пять месяцев 2026 года на этом маршруте погибли 1,3 тыс. нелегалов.
В августе прошлого года испанские спасатели эвакуировали 236 дрейфующих у Канарских островов мигрантов.
В начале прошлого месяца группа нелегалов тайно высадилась на побережье материковой Испании.
Спустя несколько дней при попытке массового прорыва в испанскую Сеуту погиб 141 человек.