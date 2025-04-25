ФСБ показала задержание румынского шпиона в Сочи

Tекст: Александра Юдина

Мужчина 2002 года рождения был задержан в Сочи по подозрению в шпионаже в пользу Украины. На кадрах видно, как оперативники задерживают фигуранта на одной из улиц города, передает РИА «Новости».

По информации ЦОС ФСБ, задержанный дал признательные показания. На допросе на английском языке он сообщил, что взаимодействовал со старшим офицером украинской разведки по имени Владимир.

По словам задержанного, он заметил расчет ПВО на трассе из Сочи в Адлер, определил его координаты и передал данные украинской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи задержан гражданин Румынии по подозрению в передаче Украине сведений о местах размещения систем ПВО летом 2024 года.

Ранее на этой неделе российские спецслужбы пресекли деятельность Дмитрия Руснака, прибывшего в страну с разведывательной миссией по заданию молдавских спецслужб. До этого ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.