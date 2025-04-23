ФСБ сообщила о выдворении Дмитрия Руснака за сбор разведданных для Молдавии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба безопасности выдворила из России бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрия Руснака, передает ТАСС.

Руснак прибыл в Россию в 2024 году для сбора закрытых сведений о планах российского руководства в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых и других госструктур России, занятых внешнеполитической работой на молдавском направлении.

В ФСБ заявили: «Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) – гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака». В ведомстве уточнили, что Руснак не успел нанести ущерб безопасности страны.

По информации ФСБ, в феврале 2025 года Руснак был выдворен из России, ему закрыт въезд на шестьдесят лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии, подозреваемого в подготовке теракта, молдаванину Киев пообещал пистолет для совершения убийства на территории России, а в Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон для деятельности украинских спецслужб.