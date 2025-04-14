Задержанному ФСБ молдаванину Киев обещал в России пистолет для убийства

Tекст: Вера Басилая

Пруняну рассказал, что спецслужбы Украины пообещали ему в России пистолет для совершения убийства. Он отметил, что ему сообщили о наличии «клада» с пистолетом, но не уточнили, когда и где , а также не сообщили, кого именно нужно устранить, передает РИА «Новости».

По его словам, он был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в январе 2023 года. Ему была поставлена задача приобрести машину, а затем в Молдавии он получил аккумулятор с бомбами.

Пруняну, следуя инструкциям, прибыл в Россию, где под прикрытием тренировался и планировал совершить действия с взрывными устройствами в разных городах, включая Волгоград и, возможно, Саратов, передает ТАСС.

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля по заданию украинской военной разведки.

До этого у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.

Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.