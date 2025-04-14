ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России

ФСБ задержала агента военной разведки Украины, доставившего мощные СВУ через Европу в Россию

Tекст: Мария Иванова

ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, прибывшего в Россию с целью организации диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Пруняну, 2001 года рождения, действовал по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве сообщили: «Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова, прибывшего для организации диверсионно-террористических актов».

По данным ФСБ, Пруняну был завербован украинской разведкой в декабре 2023 года и получил псевдоним Макс для подготовки терактов в России. В Кишиневе ему передали деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4. Каждое устройство весило 1,6 кг.

Пруняну прибыл в Россию, следуя по маршруту через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он намеревался заложить взрывчатку в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками безопасности, передает ФСБ. В тайнике также находились предохранительно-исполнительные механизмы, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пруняну по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств. Согласно информации ведомства, Пруняну ранее участвовал в боевых действиях против российских сил в составе ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.

Ранее в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро.