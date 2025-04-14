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    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    Китай собрался объединиться с другими странами против тарифов США
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    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    14 апреля 2025, 08:08 • Новости дня

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины, доставившего мощные СВУ через Европу в Россию

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля, действуя по заданию украинской военной разведки.

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, прибывшего в Россию с целью организации диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Пруняну, 2001 года рождения, действовал по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

    В ведомстве сообщили: «Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова, прибывшего для организации диверсионно-террористических актов».

    По данным ФСБ, Пруняну был завербован украинской разведкой в декабре 2023 года и получил псевдоним Макс для подготовки терактов в России. В Кишиневе ему передали деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4. Каждое устройство весило 1,6 кг.

    Пруняну прибыл в Россию, следуя по маршруту через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он намеревался заложить взрывчатку в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками безопасности, передает ФСБ. В тайнике также находились предохранительно-исполнительные механизмы, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пруняну по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств. Согласно информации ведомства, Пруняну ранее участвовал в боевых действиях против российских сил в составе ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.

    Ранее в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

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    13 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США

    Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая

    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой показаны возможные сферы влияния лидеров России, США и Китая, проведя аналогию с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой рассмотрел возможный сценарий раздела мира на сферы влияния лидерами России, США и Китая. Издание провело параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры СССР, США и Британии обсуждали послевоенное устройство Европы, передает РИА «Новости».

    Согласно представленной карте, Россия может усилить свое влияние в Европе, Закавказье и Турции, что отмечено красным цветом. США, обозначенные синим, будут контролировать Северную Америку и Гренландию. Китай, помеченный желтым, распространит свое влияние на Юго-Восточную Азию, включая такие страны, как Япония, Индия и Пакистан.

    Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не вошли в указанные сферы влияния, оставаясь вне геополитических интересов этих трех держав. Журнал подчеркивает, что это предположения, основанные на текущих международных отношениях и исторических аналогиях.

    Ранее обозреватель Wall Street Journal Джерард Бейкер написал, что президент США возвращает великодержавный подход к глобальной стратегии, ориентируясь на баланс сил между США, РФ и КНР.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Песков станцевал с Навкой на льду

    Песков станцевал на льду с Навкой на юбилейном шоу фигуристки

    Песков станцевал с Навкой на льду
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги Татьяны Навки и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится», вызвав овации зрителей.

    Песков поразил зрителей юбилейного шоу «Больше, чем шоу», посвященного 50-летию его супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Пресс-секретарь вышел на лед, где станцевал с Навкой под песню «А он мне нравится», передает РИА «Новости».

    После выступления Песков поздравил супругу с юбилеем и признался ей в любви. «Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь счастлива. Дари свой талант людям, дари его мне. Я всегда буду рядом», – сказал он и вручил Навке букет бордовых роз.


    Навка празднует свой юбилей в воскресенье, ей исполнилось 50 лет.

    Ранее Песков признался, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка, зарабатывает больше него благодаря организации ледовых шоу.

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    13 апреля 2025, 10:49 • Новости дня
    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника

    Фанаты «Кино» заклеили стену Цоя на Арбате из-за граффити о Технике

    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На стене Виктора Цоя в Москве появилось граффити, посвященное рэперу Паше Технику, что вызвало протест поклонников группы «Кино».

    На знаменитой стене Виктора Цоя на Арбате в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное рэперу Павлу Ивлеву, известному как Паша Техник, сообщает «Газета.ру». Это стало причиной возмущения среди поклонников легендарного рок-музыканта Виктора Цоя.

    Сразу после появления надписи фанаты группы «Кино» организовали акцию протеста. Уличный художник Роман Яковлев приклеил на часть граффити постеры, где Виктор Цой изображен с поднятым средним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты рэпера Паши Техника испортили стену Виктора Цоя на Арбате надписями в память о покойном исполнителе. На похороны рэпера Паши Техника в Москве семья потратила минимум 1,5 млн рублей. Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на церемонии прощания с Пашей Техником.

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Азербайджан потребовал изменения конституции Армении
    Азербайджан потребовал изменения конституции Армении
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о необходимости изменения конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ для подписания мирного соглашения с Ереваном.

    Байрамов, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье, подчеркнул, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией после Второй Карабахской войны, но требует устранения положений, содержащих территориальные претензии, передает Anadolu Ajansi.

    Он отметил, что Азербайджан еще в 2021 году предложил перевернуть страницу вражды, однако призыв остался без ответа. Позже, в 2022 году, Азербайджан представил пять принципов мирного соглашения, которые обсуждались в течение 2,5 лет. Байрамов сообщил, что недавно был достигнут консенсус по проекту мирного договора.

    Однако, по его словам, для подписания договора необходимо устранить дополнительные вопросы. «Самый важный из них – изменения в конституции Армении, которые касаются территориальной целостности Азербайджана», – заявил министр. Он также подчеркнул важность роспуска Минской группы ОБСЕ, которая, по его мнению, не принесла результатов за 30 лет.

    Байрамов также отметил, что планы Запада по оказанию давления на Азербайджан потерпели крах благодаря поддержке Турции и других дружественных стран. Он осудил проармянскую позицию Запада и подчеркнул, что Азербайджан не поддастся давлению.

    Байрамов также выразил поддержку Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), подчеркнув важность решения кипрского вопроса на основе равноправия и справедливости. Он заверил, что Азербайджан продолжит поддерживать ТРСК в международных организациях и в других вопросах.

    В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к началу шагов по установлению доверия с Арменией.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать согласованный мирный договор с Азербайджаном. Армения планирует сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения.

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    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден
    Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отличные результаты когнитивного теста, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден, подтвердив нормальное состояние когнитивных функций и отсутствие депрессии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.

    Трамп успешно прошел когнитивный тест, набрав максимальные 30 баллов из 30 возможных. Этот тест, проводившийся по Монреальской когнитивной шкале, показал, что у 47-го президента США нормальная когнитивная функция и отсутствуют признаки депрессии и тревожности, передает РИА «Новости».

    Доктор Белого дома отметил, что Трамп также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии. Медосмотр подтвердил, что Трамп не страдает алкогольной и никотиновой зависимостью. Он весит около 102 килограммов и имеет шрам на ухе после прошлогоднего покушения, когда в него попала пуля.

    Кроме того, на его коже были выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения. Ранее Дональд Трамп призывал Джо Байдена пройти такой же когнитивный тест, однако Байден отказался от этого предложения.

    Ранее сообщалось, что Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.

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    13 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    США и Китай начали обсуждение торговых отношений

    Белый дом сообщил о начале обсуждений торговых отношений с Китаем

    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил о начале процесса обсуждения торговых отношений между США и Китаем.

    В эфире телеканала CNN он подчеркнул, что данный процесс находится в зарождающемся состоянии, передает РИА «Новости».

    Хассетт отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли только начинает развиваться. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество, которое приведет к урегулированию текущих торговых разногласий.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125% в ответ на протекционистские меры США.

    Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха, и ни одна из сторон не желает останавливаться, вводя новые пошлины друг против друга.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    13 апреля 2025, 20:20 • Новости дня
    Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника

    Продюсер Пронин — о вандализме на стене Цоя: Какой был Техник, такие и поклонники

    Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Порча стены Виктора Цоя, вероятно, с точки зрения вандалов соответствует идеологии жизни самого Паши Техника, фанаты которого и додумались до этого, так называемого, перформанса, сказал газете ВЗГЛЯД рэп-продюсер Антон Пронин. Ранее на Арбате художники полностью закрасили граффити «Техник».

    «Порча стены Цоя – это вандализм. Российские правоохранительные органы должны дать оценку и наказать тех, кто к этому причастен. Второе. Фигуры Виктора Робертовича и Паши Техника не просто несопоставимы – между ними несколько вселенных. И непонятно, почему поклонники скончавшегося недавно рэпера выбрали именно такой способ заявить о себе», – пояснил Антон Пронин, музыкальный продюсер, руководитель проекта «КИНОпробы. Рэп-трибьют».

    «История крайне хайповая. Единственное, что я могу сказать, предполагая точку зрения фанатов Техника, что этот так называемый перформанс, возможно, соответствует идеологии жизни самого Паши. Но, безусловно, это не оправдание. Цой – легенда и герой своего времени с большой буквы. А сейчас…Какие времена, такие и герои. Я изначально был категорически против того, чтобы пиарить эту историю с порчей стены на Арбате, чтобы не придавать ей дополнительного звучания в СМИ и обществе», – указал он.

    Ранее в центре Москвы на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвященное рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев).

    Художник Роман Яковлев сначала наклеил поверх граффити плакаты с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили надпись, покрыв ее новыми рисунками и восстановили портрет солиста рок-группы «Кино». Яковлев ранее заявлял, что постарается убрать граффити, посвященное Технику, корректно и без оскорблений.

    Надпись «Техник» появилась на Арбате 10 апреля до похорон музыканта. После этого к стене Цоя приставили наряд полиции. Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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    13 апреля 2025, 12:35 • Новости дня
    Мужчине отказали в компенсации за погибшего на СВО сына из-за уклонения от воспитания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России постановил, что Дмитрий Гейкин, уклонявшийся от воспитания своего сына и ограничивавшийся минимальными алиментами, не имеет права на получение компенсации за его гибель на СВО.

    Верховный суд Российской Федерации признал незаконным получение компенсации мужчиной за погибшего на СВО сына, так как он уклонялся от его воспитания, сообщает ТАСС. Суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Краснофлотский районный суд Хабаровска.

    Мать погибшего военнослужащего Наталья Гейкина обратилась в суд с иском к бывшему мужу Дмитрию Гейкину, утверждая, что он не участвовал в жизни сына и поддерживал его лишь минимальными алиментами в размере около 4 тыс. рублей. Первые инстанции поддержали бывшего мужа, но Наталья Гейкина обратилась в Верховный суд, который встал на ее сторону.

    Верховный суд установил, что Дмитрий Гейкин, бывший ефрейтор Вооруженных сил РФ, после рождения ребенка почти не виделся с ним и не участвовал в его воспитании. Суд отметил, что предыдущие инстанции не учли, принимал ли ответчик Гейкин участие в воспитании сына, проявлял ли заботу о его здоровье и обеспечивал ли условия для его развития.

    Суд подчеркнул, что воспитание детей является обязанностью обоих родителей. Поэтому получение Гейкиным части компенсации за погибшего сына было признано незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал незаконным списание денег из-за их ошибочного зачисления, признал незаконным отказ в доплате к пенсии без использования сервиса «Госуслуги», а также постановил, что имущество в гражданском браке не подлежит разделу.

    Коментарии (16)
    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    13 апреля 2025, 21:51 • Новости дня
    Актер Дель простил ранившую его ножом актрису Дроздову

    Tекст: Ольга Иванова

    Петербургский актер Илья Дель получивший ножевое ранение от своей возлюбленной актрисы Александры Дроздовой, не собирается подавать заявление против нее.

    Дель вышел на связь в соцсетях. Он сообщил, что благодаря врачам его жизни ничего не угрожает. Актер пообещал, что «скоро вернется в строй», передает «Комсомольская правда».

    Инцидент произошел в результате ссоры. По одной из версий, актриса защищала своего двухлетнего ребенка от первого брака, когда, якобы, Дель в состоянии алкогольного опьянения схватил малыша.

    После случившегося Дроздова была задержана и доставлена в изолятор временного содержания, где ее допросили как подозреваемую по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. По статье 111 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, по словам подруги Дроздовой, Дель не желает, чтобы актриса оказалась в тюрьме.

    «Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление», – рассказала женщина изданию.

    Подруга Дроздовой считает, что актриса действовала в состоянии самообороны. Женщина описала Дроздову как порядочную и воспитанную личность, уверяя, что у нее не было злого умысла.

    Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. Инцидент произошел у него дома, после чего актера госпитализировали.

    Илья Дель начал служить в театре имени Ленсовета в 2022 году, ранее он уже работал там с 2013 по 2017 год. Сейчас он продолжает свою карьеру как в театре, так и на экране.

    Среди актерских работ Дроздовой кроме спектаклей в Театре комедии главные роли в фильмах «Рассвет» и «Федя. Народный футболист».

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    13 апреля 2025, 15:10 • Новости дня
    В МИД назвали «вакханалией» награждение проникшей в Курскую область журналистки

    Захарова назвала «вакханалией» награждение проникшей в Курскую область журналистки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недовольство награждением итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини за ее работы с Украины и из Курской области, назвав это оскорблением памяти жертв фашизма.

    Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала решение наградить Баттистини премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за ее репортажи с Украины и из Курской области. Дипломат назвала это событие «настоящей вакханалией» и оскорблением памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, «глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами».

    Она выразила мнение, что журналистку должны были наградить за антифашистские репортажи, разоблачающие киевский режим, но, по ее словам, Баттистини снимала «исключительно пропагандистские материалы». По словам Захаровой, с февраля 2022 года Баттистини публиковала репортажи, которые, по версии Москвы, обвиняли Россию в военных преступлениях и распространяли дезинформацию.

    Особое возмущение Захаровой вызвал репортаж Баттистини из Суджи, куда она, по ее словам, проникла в августе 2024 года вместе с украинскими военными. Против Баттистини и ее оператора было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ, они были объявлены в международный розыск.

    «Сюрреализма всей ситуации с награждением добавляет место вручения премии. Созданный в 1942 году лагерь военнопленных в городе Фоссоли использовался итальянскими фашистами Республики Сало и нацистами из СС как концентрационный. Для более чем 5000 человек (из них 2800 евреев) он стал последним этапом перед отправкой в лагерь смерти Освенцим», – отметила Захарова.

    ««Свобода прессы» по-итальянски сегодня – это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только «чернорубашечным пропагандистам?» Следующий репортаж Баттистини будет, по всей видимости, о гарных итальянских и украинских парнях, которые были «вынуждены охранять унтерменшей» в лагере Фоссоли, и о необходимости наградить их медалями «за образцовую службу по охране правопорядка», – подчеркнула дипломат.

    Напомним, Захарова заявила, что 11 апреля в итальянском городе Фоссоли, в бывшем концентрационном лагере специальному корреспонденту государственной телерадиовещательной компании «РАИ» Стефании Баттистини с помпой была вручена премия Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за материалы с Украины и из Курской области.

    Ранее Ленинский районный суд Курска вынес заочный арест швейцарскому журналисту Курту Пельду за нарушение государственной границы. Кроме того, ФСБ РФ завела уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они подозреваются в незаконном пересечении границы России в Курской области.

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