С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России
ФСБ задержала агента военной разведки Украины, доставившего мощные СВУ через Европу в Россию
ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля, действуя по заданию украинской военной разведки.
ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, прибывшего в Россию с целью организации диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Пруняну, 2001 года рождения, действовал по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ведомстве сообщили: «Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова, прибывшего для организации диверсионно-террористических актов».
По данным ФСБ, Пруняну был завербован украинской разведкой в декабре 2023 года и получил псевдоним Макс для подготовки терактов в России. В Кишиневе ему передали деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4. Каждое устройство весило 1,6 кг.
Пруняну прибыл в Россию, следуя по маршруту через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он намеревался заложить взрывчатку в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками безопасности, передает ФСБ. В тайнике также находились предохранительно-исполнительные механизмы, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пруняну по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств. Согласно информации ведомства, Пруняну ранее участвовал в боевых действиях против российских сил в составе ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.
Ранее в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро.