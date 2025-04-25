ФСБ задержала в Сочи румына за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи гражданина Румынии по подозрению в сборе данных о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для спецслужб Украины, передает ТАСС. Фигурантом оказался гражданин Румынии, 2002 года рождения, который, по данным ФСБ, летом 2024 года по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении средств ПВО на территории города.

В ЦОС ФСБ сообщили: «В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины». Установлено, что мужчина действовал по прямому заданию и отправил собранную информацию о ПВО на Украину.

Как отмечают в ФСБ, за эти действия украинские спецслужбы пообещали задержанному помощь с безопасным выездом из России и возможностью вступить в добровольческое формирование вооружённых сил Украины для участия в боевых действиях против России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Расследование ведет следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские спецслужбы пресекли деятельность Дмитрия Руснака, прибывшего в страну с разведывательной миссией по заданию молдавских спецслужб. Ранее ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.