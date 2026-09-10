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    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельные переговоры на саммите АТЭС
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия
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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    17 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня

    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители

    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    10 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти

    Bloomberg: Китайские НПЗ резко нарастили закупки российской нефти ESPO

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти
    @ Seth Gafah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские предприятия начали активно скупать российскую нефть на спотовом рынке из-за серьезного сокращения доступных вариантов импорта и проблем с логистикой на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Нефтеперерабатывающие компании КНР столкнулись с нехваткой сырья, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому росту запрашиваемых цен на поставки с тихоокеанского побережья России. В частности, ноябрьские партии марки ESPO предлагались на 20 долларов за баррель дороже фьючерсов на Brent, говорится в материале.

    «Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей», – рассказали агентству неназванные трейдеры. Спрос на российские энергоресурсы вырос после потери независимыми заводами доступа к иранским поставкам из-за американских ограничений. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе также заставляет компании КНР искать альтернативы в Канаде, Бразилии и Африке.

    Крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec нарастила импорт для компенсации ближневосточного дефицита. Только за июль компания приобрела около 7,4 млн баррелей ESPO. Всего было закуплено от 30 до 40 партий, что составляет до 320 тыс. баррелей в сутки или около 6% мощностей предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о достижении рекордной доли российской нефти в китайском импорте на уровне 23%.

    Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года экспорт отечественного сырья в КНР увеличился почти на 15%. А весной китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о возобновлении закупок после четырехмесячного перерыва.

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    10 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    @ DRM News/YouTube

    Около 30 роботов с флагами приняли участие в акции у Министерства цифровизации Польши в Варшаве. Демонстрация была посвящена защите рабочих мест людей от последствий развития искусственного интеллекта и автоматизации.

    Акцию организовала инициатива Democratism, которая, согласно ее сайту, стремится запустить общественное обсуждение влияния ИИ и роботизации на рынок труда, сообщает AFP.

    Перед зданием ведомства двигались по кругу двуногие человекоподобные роботы и четвероногие машины, напоминающие собак. Из громкоговорителей звучали призывы защищать рабочие места и без промедления вводить правила использования новых технологий.

    Один из участников демонстрации – гуманоидный робот Agibot A3, оснащенный искусственным интеллектом, – сообщил журналистам, что присутствие машин на акции должно показать: эта технология уже стала реальностью.

    Организатор Гжегож Кулись объяснил, что прежде всего хочет привлечь внимание к возможной замене людей роботами и системами ИИ, выполняющими интеллектуальную работу. По его мнению, промедление с принятием защитных мер способно привести к проблемам, поэтому необходимы нормы, которые оградят работников от рисков.

    К участникам вышел министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В разговоре с организатором он назвал серьезной проблемой неконтролируемые модели ИИ, встроенные в гуманоидных роботов, которые продолжат совершенствоваться по мере развития робототехники.

    Однако журналисты профессиональных изданий отмечают, что организатор акции Кулись – владелец и директор по информационным технологиям компании Delta Robots, поэтому акция заодно привлекла внимание прессы к его бизнесу. Они проводят параллель с крупными разработчиками ИИ, включая Anthropic и OpenAI: призывая ужесточить регулирование отрасли, ИИ-гиганты одновременно пугают общество возможностями собственных продуктов и тем самым создают им рекламу. 

    Варшавская акция стала первым известным случаем использования человекоподобных роботов в политической демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники американской компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%. Несколькими днями ранее разработчики из OpenAI выпустили мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическими рисками безопасности. В прошлом месяце немецкий концерн Bosch анонсировал серийное производство гуманоидных роботов нового поколения Gamma.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Ханой подписали рамочное соглашение о сотрудничестве для создания совместного стратегического нефтяного резерва.

    Обмен документами состоялся в Кремле, передает РИА «Новости». В церемонии приняли участие глава российской компании «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и председатель совета участников вьетнамской корпорации «Петровьетнам» Лен Гок Шон.

    По данным национального планирования развития нефтегазовой отрасли Вьетнама, страна обладает запасами нефти и нефтепродуктов, которых хватит на 15-20 дней чистого импорта. Это составляет от 500 тыс. до одного млн кубометров углеводородного сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом на 9 сентября.

    Ранее российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя.

    В начале прошлого года Россия выразила готовность поставлять нефть в эту азиатскую республику.

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    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    МИД: «Сила Сибири – 2» станет рекордной газовой артерией

    Замглавы МИД РФ Руденко анонсировал строительство крупнейшей газовой артерии в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реализация проекта «Сила Сибири – 2» продвигается, он станет одной из крупнейших газовых артерий в истории, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

    Реализация проекта «Сила Сибири – 2» активно продвигается, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

    «Россия прочно удерживает первенство по поставкам нефти и природного газа в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что на полную мощность работает газопровод «Сила Сибири».

    Помимо этого, ведется строительство дальневосточного маршрута для экспорта российского газа в Китай. Также продолжается совместная работа в сфере мирного атома, в частности, возведение энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к началу строительства газопровода «Сила Сибири – 2».

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил достижение беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива китайским потребителям.

    Годом ранее руководитель энергетической компании назвал новую магистраль системообразующим маршрутом для экспорта газа.

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    10 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Песков предупредил ЕС об опасности потери контроля над Киевом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости серьезной реакции европейских стран на утрату влияния над террористическими действиями украинских властей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что потеря контроля над террористическими действиями Киева должна вызывать обеспокоенность в европейских столицах. В связи с этим он обратил внимание на недавний инцидент с задержанием шпиона, отмечает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ арестовали бывшего охранника посольства Британии в Москве, который работал на Службу безопасности Украины и собирал данные о британских дипломатах.

    Оценивая ситуацию, пресс-секретарь президента подчеркнул неспособность западных стран управлять украинским руководством. «Это очевидный факт», – констатировал Дмитрий Песков.

    Он добавил, что подобная ситуация уже происходила с Германией во время подрыва газопроводов «Северный поток». По словам Пескова, таких примеров накопилось много, и европейским столицам следует серьезно обеспокоиться происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали собиравшего информацию для диверсии против британских дипломатов агента СБУ.

    В ведомстве заявили об обратном эффекте действий Лондона по превращению Украины в страну-камикадзе.

    Ранее Дмитрий Песков отметил подтверждение выводов Москвы о заказчике теракта на «Северных потоках» после обвинений ФРГ в адрес украинца.

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    10 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара за баррель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили уверенный рост, стоимость эталонной марки Brent впервые за несколько месяцев преодолела психологически важный рубеж в 100 долларов за баррель.

    К 11.33 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93% по сравнению с предыдущим закрытием, передает РИА «Новости».

    Стоимость барреля достигла 102,15 доллара. Этот показатель превысил отметку в 102 доллара впервые с 22 мая.

    Одновременно с этим зафиксирован рост цен на американскую нефть. Октябрьские фьючерсы на марку WTI также подорожали на 0,93%, достигнув уровня 96,94 доллара за баррель.

    Накануне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель.

    В конце июля мировые цены на эту марку углеводородов опустились ниже 100 долларов.

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    10 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Румынские нефтяники начали готовиться к бессрочной забастовке

    Нефтяники румынского Oil Terminal объявили о начале бессрочной забастовки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер профсоюза крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal Николае Андроне пригрозил полной остановкой работы узла из-за отказа властей индексировать зарплаты сотрудникам на 6,5%.

    Персонал крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal провел двухчасовую предупредительную акцию протеста. Сотрудники требуют компенсировать падение покупательной способности в стране, которая за последние два года снизилась как минимум на 20%, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы провели предупредительную забастовку, наше недовольство связано с тем, что нам не удалось добиться индексации заработной платы на 6,5%. Если к четвергу, 17 сентября, ничего не изменится, в четверг, начиная с 7 утра, мы начнем всеобщую забастовку», – заявил Андроне.

    Он добавил, что переговоры с румынским правительством ведутся с февраля, однако внятного ответа власти так и не дали.

    Генеральный директор предприятия Сорин Чутуряну сообщил о понимании требований коллектива. При этом руководитель выступил против радикальных мер, напомнив о стратегической важности терминала для логистических цепочек страны.

    Ранее Европейская комиссия отклонила румынский законопроект о снижении заработных плат бюджетникам. До этого Румыния лишилась сотен миллионов евро от ЕС из-за провала реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский нефтеперерабатывающий завод «Петромидия» обеспечивает дизельным топливом весь соседний регион.

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    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

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    10 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель впервые с мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 103 доллара впервые с 22 мая, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-3%, передает РИА «Новости». По состоянию на 15:01 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,19% по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость барреля Brent достигла 103,43 доллара. Этот показатель превысил отметку в 103 доллара впервые с 22 мая.

    Одновременно с этим октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,76%. Их стоимость составила 98,65 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня стоимость эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара за баррель.

    Днем ранее ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили отметку в 101 доллар.

    В понедельник цена барреля нефти Brent впервые с июля поднялась выше 98 долларов.

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