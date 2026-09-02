Цивилев: Проект «Сила Сибири – 2» переходит к стадии строительства

Министр энергетики сообщил о скором начале строительства «Силы Сибири – 2»

Tекст: Мария Иванова

Проект газопровода «Сила Сибири – 2» подошел к завершающему этапу перехода к строительству, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству», – сказал Сергей Цивилев.

Министр добавил, что на Дальнем Востоке активно развивается газовая инфраструктура, в том числе строится перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, темпы газификации на Дальнем Востоке в два раза превышают среднероссийские показатели. При этом он подчеркнул необходимость соблюдения баланса при распределении газа, чтобы избежать ситуации, когда инфраструктура построена, а потребителей нет. Эта задача ложится на плечи региональных властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении обсуждения строительства экспортного газопровода.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о финальной стадии технической доработки контрактов между компаниями двух стран.