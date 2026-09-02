США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон ожидает, что готовящиеся к подписанию энергетические соглашения с Каракасом обеспечат двукратное увеличение добычи нефти в стране в ближайшие несколько лет, передает ТАСС.

Министр энергетики США Крис Райт отметил, что это также позволит добиться снижения мировых цен на топливо.

Чиновник рассчитывает на расширение нефтеперерабатывающих мощностей в США и других государствах, которые будут работать с венесуэльской нефтью. Сейчас суточная добыча в республике составляет примерно 1,1-1,2 млн баррелей. Ранее Райт прибыл в Каракас для заключения двусторонних соглашений в области нефтедобычи.

По данным СМИ, стороны обсуждают предоставление Соединенным Штатам прав долгосрочной аренды как минимум на 17 нефтяных месторождений в Венесуэле. Речь идет о контрактах на треть венесуэльских нефтяных резервов, что означает доступ Вашингтона примерно к 90 млрд баррелей. Обсуждается возможность аренды некоторых месторождений сроком на 100 лет.

В январе США атаковали объекты в Венесуэле и вывезли президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. Позже они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в наркоторговле, но вину не признали. Функции главы государства исполняет Делси Родригес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о заключении крупнейшей нефтяной сделки с Венесуэлой.

Уполномоченный президента южноамериканской республики Делси Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений.

Американский лидер пообещал восполнить национальные стратегические резервы энергоносителей за счет венесуэльской нефти.