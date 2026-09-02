Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
При массированных атаках на Белгородскую область погибли два человека
Шуваев сообщил о гибели двух человек при обстрелах Белгородской области
Врио губернатора Александр Шуваев сообщил о гибели двух человек и ранении 16 мирных жителей в результате массированных ударов украинских войск по Белгородской области.
В результате украинских атак в Белгородской области за сутки погибли два человека и 16 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе MAX.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.
«При целенаправленных ударах террористического киевского режима в Белгородском и Грайворонском округах погибли два мирных жителя», – заявил глава региона. Он уточнил, что раненые зафиксированы в Белгороде, а также Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах.
За минувшие сутки украинские войска 140 раз атаковали территорию области. Под удары попали областной центр и 13 муниципалитетов. Противник девять раз применил артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также совершил девять сбросов взрывных устройств с беспилотников. Системы ПВО и другие подразделения смогли сбить и подавить 143 дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа при обстрелах Белгородской области погибли три человека.
25 августа в результате ударов ВСУ скончались четыре мирных жителя.
В середине августа глава региона Александр Шуваев сообщил о гибели восьми граждан.