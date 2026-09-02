При массированных атаках на Белгородскую область погибли два человека

Шуваев сообщил о гибели двух человек при обстрелах Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате украинских атак в Белгородской области за сутки погибли два человека и 16 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе MAX.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.

«При целенаправленных ударах террористического киевского режима в Белгородском и Грайворонском округах погибли два мирных жителя», – заявил глава региона. Он уточнил, что раненые зафиксированы в Белгороде, а также Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах.

За минувшие сутки украинские войска 140 раз атаковали территорию области. Под удары попали областной центр и 13 муниципалитетов. Противник девять раз применил артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также совершил девять сбросов взрывных устройств с беспилотников. Системы ПВО и другие подразделения смогли сбить и подавить 143 дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа при обстрелах Белгородской области погибли три человека.

25 августа в результате ударов ВСУ скончались четыре мирных жителя.

В середине августа глава региона Александр Шуваев сообщил о гибели восьми граждан.