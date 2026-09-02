Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Захарова раскрыла причину использования национальной символики на Украине
Захарова заявила об использовании символики для маскировки разрушения Украины
Политики на Украине использовали национальную украинскую символику, чтобы скрыть разрушение независимости и культуры страны, рассказала на ВЭФ официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские политики использовали национальную символику для маскировки разрушения независимости и культуры страны, передает РИА «Новости».
По ее словам, этот процесс активно шел в девяностые и двухтысячные годы, когда государственные деятели часто примеряли национальные костюмы.
«Именно под покровом использования национальной символики шел постепенный, а потом уже набравший очень мощные темпы процесс разрушения собственной идентичности. Начиная с суверенитета, заканчивая разрушением собственных исторических опор, культуры», – подчеркнула Мария Захарова в ходе сессии Восточного экономического форума.
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