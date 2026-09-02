Захарова заявила об использовании символики для маскировки разрушения Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские политики использовали национальную символику для маскировки разрушения независимости и культуры страны, передает РИА «Новости».

По ее словам, этот процесс активно шел в девяностые и двухтысячные годы, когда государственные деятели часто примеряли национальные костюмы.

«Именно под покровом использования национальной символики шел постепенный, а потом уже набравший очень мощные темпы процесс разрушения собственной идентичности. Начиная с суверенитета, заканчивая разрушением собственных исторических опор, культуры», – подчеркнула Мария Захарова в ходе сессии Восточного экономического форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отказе Киева от нейтрального статуса.

Дипломат указала на стремление Запада стереть украинское государство с лица земли.

Действия киевских властей привели к уничтожению исторического наследия страны.