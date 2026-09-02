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В Киеве в пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога прозвучала в Киеве и Николаевской области
Воздушная тревога в пятый раз с начала суток объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Пятый раз за сутки сирены предупреждения об угрозе с воздуха сработали в украинской столице, передает РИА «Новости».
Тревога началась в 10.08 по московскому времени, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Помимо этого, украинский телеканал «Общественное» проинформировал о взрыве на юге Украины. «В Николаеве был слышен взрыв», – говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Уточняется, что в части Николаевской области также звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 августа в Киеве в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
24 августа в Николаеве на фоне работы сирен прогремел взрыв.