Климатологи: Таяние тибетских ледников приведет к цепной реакции бедствий

В КНР спрогнозировали учащение катастроф из-за таяния ледников Тибета

Tекст: Мария Иванова

Потепление климата меняет динамические характеристики ледников, приводя к повышению температуры льда и ускорению движения ледников, передает РИА «Новости».

С начала XXI века, особенно с 2010 года, количество высокогорных ледниковых лавин возросло по всему миру. Горные ледники Китая в основном расположены на Тибетском нагорье и прилегающих территориях, где наблюдается ускоренное таяние на фоне повышения температуры и влажности.

За последние 60 лет общая площадь ледников Тибетского нагорья сократилась примерно на 24%. Около семи тысяч малых ледников полностью исчезли. Ускоренное таяние криосферы вызывает увеличение количества и размеров ледниковых озер, а также приводит к динамической нестабильности ледников.

В будущем внутренняя структурная стабильность ледников продолжит снижаться. Это потенциально может привести к учащению катастроф, связанных с ледниками, а также к увеличению масштабов ущерба за счет цепной реакции бедствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали обрушение ледника причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая.

Ученые сочли этот катастрофический паводок каскадным событием. Из-за схода селевых потоков в данном регионе пропали без вести более полутысячи человек.