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При атаке на саудовский танкер Sidr в Ормузе погибли два филиппинских моряка
Жертвами атаки на танкер Саудовской Аравии Sidr в Ормузском проливе стали два филиппинских моряка, сообщила саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri.
Два члена экипажа из Филиппин стали жертвами инцидента с танкером Sidr в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Судно принадлежит саудовской национальной компании по морским перевозкам Bahri.
«Саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri подтверждает, что ее танкер попал в связанный с безопасностью инцидент при пересечении Ормузского пролива 31 августа в 23:40 по местному времени и два моряка с национальностью Филиппин погибли», – говорится в официальном заявлении.
Представители компании подчеркнули, что продолжают поддерживать связь с судном. Кроме того, Bahri взаимодействует с профильными морскими организациями для отслеживания ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестные обстреляли выходившее из Персидского залива судно Sidr саудовской компании Bahri.