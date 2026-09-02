В Евросоюзе признали сохранение тяжелого положения Киева

Глава МИД Ирландии Макэнти признала сложное положение Украины

Tекст: Мария Иванова

Глава министерства иностранных дел и министерства обороны Ирландии Хелен Макэнти заявила о сохраняющемся тяжелом положении на Украине, передает РИА «Новости».

Она отметила, что прошедшее лето стало для Киева особенно сложным периодом.

«И спасибо Вам за то, что Вы нашли время приехать сюда после нескольких особенно тяжелых лет, а также после лета, которое оказалось тяжелым не только для вас, но и для многих других», – обратилась Хелен Макэнти к украинскому коллеге Андрею Сибиге.

В Ирландии проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уточнила, что участники мероприятия обсудят антироссийские санкции, однако никаких решений по ним принимать не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о наступлении самой тяжелой зимы для Киева.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ввести санкции против контактирующих с Россией европейских политиков.