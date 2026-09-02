Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе новым президентом страны
Новым президентом Эстонии избрана экс-канцлер права Юлле Мадизе
Экс-канцлер права Юлле Мадизе избрана новым президентом Эстонии по итогам голосования в парламенте страны.
Голосование состоялось в среду, 2 сентября, передает РИА «Новости».
За кандидатуру Юлле Мадизе отдал свой голос 71 депутат парламента Эстонии. Решение было принято большинством голосов.
Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа. Шестой по счету президент Эстонской Республики официально вступит в должность 12 октября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Юлле Мадизе официально объявила о своем выдвижении на пост главы государства.
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