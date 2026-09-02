Эрдоган рассказал о скрытом недовольстве стран Мекканским соглашением

Эрдоган заявил о негласном недовольстве ряда стран новым оборонным альянсом

Tекст: Мария Иванова

Некоторые государства негативно оценивают оборонное взаимодействие Анкары, Эр-Рияда и Исламабада в рамках нового альянса, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер сообщил об этом журналистам по пути из Бишкека.

«Есть очень мало стран, которые открыто выступают против этого альянса, но есть и страны, которые реагируют на него скрыто. В частности, баланс между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией затрудняет для многих игроков открытую критику этого альянса», – заявил глава государства.

Первым конкретным шагом в рамках договоренностей стало заседание стратегического политического и военного комитета в Стамбуле. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, а также начальники генштабов трех государств. На встрече решались технические вопросы, включая создание секретариата для политических и военных задач.

Стороны обсудили военную подготовку, стандартизацию и обмен данными об угрозах. Также были определены сроки реализации договоренностей. Соглашение о совместной обороне подписали 7 августа для укрепления региональной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об исключительно оборонительном характере соглашения.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил изменение взглядов ближневосточных государств на региональную безопасность.