Оверчук назначен главой делегации на форуме регионов России и Монголии

Путин назначил Оверчука главой делегации на форуме регионов России и Монголии

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие пройдет в Улан-Баторе 14 и 15 сентября 2026 года, передает РИА «Новости».

«Вскоре состоится II форум регионов в Улан-Баторе, в середине сентября. Будем участвовать на высоком уровне, с нашей стороны планируется делегация, которую возглавит вице-премьер российского правительства господин Оверчук», – сообщил Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом на полях Восточного экономического форума.

Днем ранее на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин встречался с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Глава государства подчеркнул, что новые переговоры во Владивостоке дадут возможность дополнительно обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом.

Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с этой страной остается одним из приоритетов российской внешней политики.

Ранее российский лидер назвал конструктивными переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.