Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии

Tекст: Валерия Городецкая

По словам российского лидера, на переговорах обсуждалось множество вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, передает ТАСС. Кроме того, были обозначены дальнейшие перспективы многопланового партнерства, добавил Путин.

«Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями», – сказал президент России в ходе торжественного приема в Улан-Баторе.

«Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Ранее Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.