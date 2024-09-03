Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Наша страна давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами. Так, в прошлом году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России», – передает слова главы российского государства ТАСС.

«Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», – указал Путин.

Он добавил, что двустороннее «партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов».

В частности, российская компания «ИнтерРАО» рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3 и помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции.

Путин добавил, что проведение таких работ «позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом». По итогам нынешних переговоров было подписано соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

«Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию. Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных и безопасных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов», – отметил Путин.

Кроме того, у России и Монголии есть большие перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – сказа президент России.

Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.

Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.

