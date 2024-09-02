  • Новость часаФинансируемая Западом грузинская НПО призвала к «неповиновению с оружием»
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    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

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    2 сентября 2024, 21:48 • Новости дня

    Эксперт: В Монголии Москве интересны модернизация ТЭС и проект «Союз Восток»

    Визит президента РФ Владимира Путина имеет стратегический характер для развития партнерства России и Монголии, в частности в сфере энергетики, заявил газете ВЗГЛЯД Петр Камина, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Ожидается, что первичными вопросами для обсуждения станут комплексная модернизация ТЭС Монголии и судьба проектов «Союз Восток» и «Сила Сибири 2», – добавил эксперт.

    Он напомнил, что в 2021 году Россия успешно завершила масштабную модернизацию четырех энергоблоков крупнейшей ТЭЦ Монголии, значительно укрепив энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, в 2023 году Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, разрабатываемому российскими ПАО «Интер РАО» и «Ротек».

    «Следует ожидать, что в рамках визита будет достигнуто первичное соглашение по условиям финансирования, а планируемый к подписанию в ходе визита меморандум по модернизации ТЭЦ-3 укрепит существующие договоренности. В случае успешных переговоров по вопросам финансирования, вероятно, начало первых работ по данному проекту возможно уже в следующем году», – отметил он.

    Другим центральным пунктом российско-монгольского энергетического сотрудничества, полагает Камина, остается стратегический проект газопровода «Союз Восток». Несмотря на временную «заморозку» проекта «Сила Сибири 2», вызванную отсутствием консенсуса с Китаем по вопросам ценообразования и объемов поставок, проект «Союз Восток» имеет особое значение для Монголии, поскольку она сможет использовать часть транзитного трубопроводного газа для собственного экономического развития, подчеркнул эксперт.

    «Что касается «Силы Сибири 2», то несмотря на экономическую привлекательность проекта, начало работы напрямую связано с политической волей КНР, поскольку по итогам синхронизации китайской инициативы «Один пояс один путь» с национальной инициативой Монголии «Степной путь» в 2017 году, позиция Китая стала играть ключевую роль во многих аспектах внешней политики Монголии, в том числе в текущей нерешительности Монголии в отношении проекта «Союз Восток»», – пояснил Камина.

    В связи с этим Монголия, по его словам, сегодня вынуждена балансировать между наращиванием энергетического сотрудничества с Россией и волей другого стратегического партнера. «Тем не менее, предстоящие прямые переговоры на уровне глав государств могут вновь активизировать работы по данному проекту», – заявил эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии. 

    2 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 им. Героев Отечества. Учебное заведение открылось 2 сентября, глава государства осмотрел здание.

    «Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

    Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

    Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

    Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

    Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

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    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты

    Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен

    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Надо быть в форме, всегда быть готовым к борьбе – тогда успех обеспечен, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

    «Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.

    При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».

    Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.

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    2 сентября 2024, 12:11 • Новости дня
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поделился, что из дзюдо взял в свою жизнь правило проявлять гибкость для достижения победы. Участник открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 рассказал Путину о своей любви к дзюдо и самбо.

    «У нас есть что-то общее», – с улыбкой сказал президент. «Дзюдо и самбо – очень хорошие виды спорта. Они близкие, но разница есть в правилах, значит, и в движениях, бросках, болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем. Очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо – «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость, чтобы победить», передает ТАСС ответ Путина на вопрос, какое правило из дзюдо использует в своей жизни. Путин также отметил, что дзюдо и самбо особенно хороши «для юношей, мальчиков, мужчин».

    «Игровые виды спорта тоже очень хороши. Приятно, интересно наблюдать. И баскетбол, и футбол, и другие игровые виды спорта – они командные. Ответственность за команду (в дзюдо) есть, но выходишь на ковер, на татами – только ты и противник, и зависит все от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера», – обратил внимание президент.

    Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.

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    2 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, заявил на открытом уроке «Разговор о важном» президент Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.

    «Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос тувинского школьника, поинтересовавшегося причинами популярности китайского языка.

    «В Китае, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, – отметил Путин. – А у нас – к китайскому». «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, – привел в пример президент. – Говорят свободно».

    Ранее Путин отметил, что значение китайского языка в мире будет только возрастать.

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин во время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

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    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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    2 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные значительно продвигаются в Донбассе, ВС России берут под контроль территории квадратными километрами, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе.

    Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства высказался о причинах, побудивших киевские власти осуществить провокацию в Курской области.

    «Главной задачи, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед», – передает слов главы государства ТАСС.

    «Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», – сказал Путин.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР.

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    2 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Самолет Путина приземлился в Монголии

    Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

    Самолет Путина приземлился в Монголии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

    Борт российского президента приземлился в аэропорту столицы Монголии, передает ТАСС.


    Сообщается, что визит президента России продлится два дня. Он встретится с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом 3 сентября. Стороны планируют подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Жукова.

    Также ранее сообщалось, что российский лидер встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    2 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример
    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.

    Тема была поднята во время открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел в кызылской школе № 20, передает ТАСС.

    «Соврать неудобно, скажу, как есть. Но пример нехороший. Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю, ну, шесть часов», – сказал Путин в ответ на вопрос одного из школьников, сколько он спит, чтобы быть в такой хорошей форме.

    Президент призвал ученика, с которым он беседовал, «спать нормально, как минимум восемь часов». «У тебя очень много всякой активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», – резюмировал глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    1 сентября 2024, 23:01 • Новости дня
    Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена

    Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, но со стороны США не было намерения продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».

    Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    2 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин: Значение китайского языка будет возрастать

    Путин: Значение китайского языка будет возрастать из-за высоких темпов роста экономики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Темпы роста и объем экономики Китая выше, чем в других странах, поэтому значение китайского языка также будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

    «Темпы роста экономики Китая выше, чем темпы роста других экономик мира. Разрыв между китайской экономикой и другими, в том числе с экономикой США, будет нарастать. Во всяком случае, в ближайшем будущем, исторической перспективе это очевидные вещи... Объем экономики в Китае уже значительно выше, поэтому и значение языка китайского безусловно будет увеличиваться», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что при этом не стоит забывать о роли и значении русского языка – прежде всего как языка, объединяющего народы России, и языка, который помогает в общении с другими странами.

    «Это один из официальных языков ООН, на нем в мире разговаривают более 300 млн человек. И мы должны делать все, чтобы поддерживать его уровень и статус и внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, союзниками», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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