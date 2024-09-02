Эксперт: В Монголии Москве интересны модернизация ТЭС и проект «Союз Восток»

«Ожидается, что первичными вопросами для обсуждения станут комплексная модернизация ТЭС Монголии и судьба проектов «Союз Восток» и «Сила Сибири 2», – добавил эксперт.

Он напомнил, что в 2021 году Россия успешно завершила масштабную модернизацию четырех энергоблоков крупнейшей ТЭЦ Монголии, значительно укрепив энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, в 2023 году Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, разрабатываемому российскими ПАО «Интер РАО» и «Ротек».

«Следует ожидать, что в рамках визита будет достигнуто первичное соглашение по условиям финансирования, а планируемый к подписанию в ходе визита меморандум по модернизации ТЭЦ-3 укрепит существующие договоренности. В случае успешных переговоров по вопросам финансирования, вероятно, начало первых работ по данному проекту возможно уже в следующем году», – отметил он.

Другим центральным пунктом российско-монгольского энергетического сотрудничества, полагает Камина, остается стратегический проект газопровода «Союз Восток». Несмотря на временную «заморозку» проекта «Сила Сибири 2», вызванную отсутствием консенсуса с Китаем по вопросам ценообразования и объемов поставок, проект «Союз Восток» имеет особое значение для Монголии, поскольку она сможет использовать часть транзитного трубопроводного газа для собственного экономического развития, подчеркнул эксперт.

«Что касается «Силы Сибири 2», то несмотря на экономическую привлекательность проекта, начало работы напрямую связано с политической волей КНР, поскольку по итогам синхронизации китайской инициативы «Один пояс один путь» с национальной инициативой Монголии «Степной путь» в 2017 году, позиция Китая стала играть ключевую роль во многих аспектах внешней политики Монголии, в том числе в текущей нерешительности Монголии в отношении проекта «Союз Восток»», – пояснил Камина.

В связи с этим Монголия, по его словам, сегодня вынуждена балансировать между наращиванием энергетического сотрудничества с Россией и волей другого стратегического партнера. «Тем не менее, предстоящие прямые переговоры на уровне глав государств могут вновь активизировать работы по данному проекту», – заявил эксперт.

В понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа.



Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии.

