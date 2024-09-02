Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Самолет Путина приземлился в Монголии
Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.
Борт российского президента приземлился в аэропорту столицы Монголии, передает ТАСС.
Сообщается, что визит президента России продлится два дня. Он встретится с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом 3 сентября. Стороны планируют подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Жукова.
Также ранее сообщалось, что российский лидер встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.