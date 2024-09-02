Интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии

Tекст: Евгений Поздняков

3 сентября начнется официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Он также встретится со своим коллегой – главой республики Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны намерены подписать ряд двусторонних документов.

Отношения Монголии и России успешно развиваются. По итогам первых двух месяцев 2024 года доля Москвы в импорте страны составила 28%. По данному показателю Россия уступает лишь другому соседу республики – Китаю. Большая часть товарооборота приходится на бензин и дизельное топливо, а также на аммиачные удобрения.

Поддерживаются и военные контакты. В августе прошли российско-монгольские учения «Селенга-2024», в рамках которых ВС азиатской республики отработали взаимодействие, организацию связи и согласовали единые сигналы управления. Впервые в истории на данном мероприятии применили FPV-дроны.

Развивается и партнерство в сфере энергетики. Еще в декабре прошлого года Rusatom Energy Project (входит в Росатом) и Mon-Atom предварительно договорились о строительстве в республике АЭС малой мощности, сообщает ТАСС. Компания Dayan Deerkh Energy также рассматривает сотрудничество с Москвой с целью развития атомной, ветро- и гидроэнергетики.

Отдельное внимание уделяется развитию промышленности. Как отметил Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», власти обеих стран прорабатывают ряд новых перспективных проектов. В их числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан и реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО – Экспорт».

Дополнительный импульс дружбе двух государств может подарить вступление Монголии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Еще в мае глава МИД Сергей Лавров высказался в поддержку включения в состав организации этой страны. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно республика может укрепить контакты Москвы и Пекина в рамках ШОС.

При этом в наращивании связей с Улан-Батором заинтересованы и западные государства. Так, например, еще в прошлом году страну посетил президент Франции Эммануэль Макрон, который высказывался за активизацию связей республики с корпорацией ядерных технологий Orano, надеющейся на рост добычи местного урана.

Подобный интерес к Монголии объясним колоссальными залежами полезных ископаемых. Совокупные запасы редкоземельных металлов (РЗЭ) в этой стране оцениваются в 3,1 млн тонн, сообщается в докладе ПИР-Центра. В борьбу за эти запасы уже вовлечены Германия, Франция, США и Южная Корея. Все они активно вкладываются в данное направление.

Берлину уже удалось добиться статуса стратегического партнера Улан-Батора, а Париж желает строить в республике АЭС. В свою очередь Сеул обладает влиянием на культурную жизнь республики и участвует в разработке законодательства по улучшению инвестиционного климата. Уже сейчас работает трехсторонняя комиссия по РЗЭ в формате Монголия – Южная Корея – США.

Однако в экспертном сообществе считают, что России не стоит бояться активизации связей Монголии с западными государствами и необходимо сосредоточиться на своих сильных сторонах.

«Преимуществом России по сравнению с конкурентами из западного блока является то, что в России Монголия не рассматривается как сырьевой придаток. Экономически важными проектами для России являются: экспорт электричества и энергоносителей, а также строительство АЭС, где Росатом выступает в качестве ведущей мировой компании в отрасли», – отмечают аналитики ПИР-центра.

Кроме того, Россия имеет колоссальный опыт в геологоразведке, и в этой сфере необходимо усилить научный обмен. Также сотрудничество в области исследования и разработки ресурсов является одной из точек роста в отношениях двух стран. Рост энергопотребления Монголии составляет 6-7% в год и будет увеличиваться из-за высоких темпов роста экономики, прогнозируют эксперты.

«В целом отношения России и Монголии носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Между странами сохраняются тесные экономические связи. Причем носят они комплексный характер, охватывая немало перспективных направлений. Визит Владимира Путина может принести нам много новых важных инициатив», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Грайворонский, заведующий сектором Монголии отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН.

«Стоит ожидать наращивания поставок российских нефтепродуктов. Для Монголии это принципиально важный вопрос. Сейчас в стране за счет индийского кредита строится завод по переработке нефти, поэтому в ближайшее время потребности в сырье значительно возрастут», – подчеркивает он.

Еще одна тема, которую могут обсудить лидеры, – это создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Монголией, что позитивно скажется на торговле с Улан-Батором. С большой вероятностью, лидеры обсудят реализацию масштабного проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

«Эта инициатива носит трехсторонний характер: в нее вовлечены Россия, Китай и Монголия. Несмотря на то что планы сталкиваются с некоторыми проблемами в реализации, все вовлеченные государства осознают их важность. Это внушает оптимизм», – добавил эксперт.

«Также важно отметить, что Пекин на фоне укрепления связей Москвы и Улан-Батора не испытывает ревности. Сама же Монголия балансирует между Москвой и Пекином.

Мы готовы учитывать интересы друг друга и не собираемся инициировать проекты, которые могли бы навредить нашему партнеру. При этом Монголия придерживается политики многовекторности, в рамках которой старается развивать связи и с некоторыми странами Запада. К этому нужно относиться с уважением и пониманием», – уточняет собеседник.

Кроме того, Монголия занимает важное место в российской стратегии разворота к Востоку, сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Улан-Батор сейчас вообще находится в центре международной политики, за его внимание сражаются сразу несколько великих держав», – считает он.

«В пользу Москвы говорит само время. Наши страны связаны долгим историческим партнерством. Еще во времена Советского Союза контакты с Монголией были крайне плотными. Не потеряли своей интенсивности они и сегодня. Не стоит опасаться того, что Улан-Батор развивает отношения с Францией и США», – добавляет эксперт.

По его словам, это нормальная практика для страны, зажатой между двух больших держав. «Многовекторность необходима для любого суверенного государства в условиях многополярного мира. Нам на этом фоне важно сохранять уважение к действиям соседа и предлагать ему новые выгодные пути взаимодействия», – сказал собеседник.

«Что касается Китая, то не думаю, что развитие контактов с Монголией может повредить нашей дружбе. Мы уже имеем опыт наращивания связей с КНДР и Вьетнамом. Напомню, что эти страны также важны в рамках традиционной картины восприятия Пекином международной арены», – говорит он.

«Конечно, некоторые проблемы могут возникнуть. Допустим, назревали споры по поводу строительства железнодорожной колеи в Монголии: по стандарту России или Китая. Но эти вопросы решаемы. Важно то, что мы готовы обсуждать данные темы в рамках трехсторонних контактов», – заключил Ткаченко.