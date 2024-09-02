  • Новость часаФинансируемая Западом грузинская НПО призвала к «неповиновению с оружием»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прокуратура: Дело Дурова может быть переквалифицировано
    Маск назвал демократов в США «партией преступников»
    Психолог объяснила появление страха у школьников в начале учебного года
    На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
    В Белоруссии назвали дату подписания договора о безопасности с Россией
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 21:30 • Политика

    Интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии

    Интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент России прибыл с визитом в Монголию. Москву и Улан-Батор связывают долгие годы сотрудничества. Однако сейчас эту дружбу испытывают на прочность западные страны, охотящиеся на местные полезные ископаемые. Россия, правда, не относится к Монголии как к сырьевому придатку, и это является ее важным конкурентным преимуществом. Какими будут отношения Москвы и Улан-Батора в будущем?

    3 сентября начнется официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Он также встретится со своим коллегой – главой республики Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны намерены подписать ряд двусторонних документов.

    Отношения Монголии и России успешно развиваются. По итогам первых двух месяцев 2024 года доля Москвы в импорте страны составила 28%. По данному показателю Россия уступает лишь другому соседу республики – Китаю. Большая часть товарооборота приходится на бензин и дизельное топливо, а также на аммиачные удобрения.

    Поддерживаются и военные контакты. В августе прошли российско-монгольские учения «Селенга-2024», в рамках которых ВС азиатской республики отработали взаимодействие, организацию связи и согласовали единые сигналы управления. Впервые в истории на данном мероприятии применили FPV-дроны.

    Развивается и партнерство в сфере энергетики. Еще в декабре прошлого года Rusatom Energy Project (входит в Росатом) и Mon-Atom предварительно договорились о строительстве в республике АЭС малой мощности, сообщает ТАСС. Компания Dayan Deerkh Energy также рассматривает сотрудничество с Москвой с целью развития атомной, ветро- и гидроэнергетики.

    Отдельное внимание уделяется развитию промышленности. Как отметил Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», власти обеих стран прорабатывают ряд новых перспективных проектов. В их числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан и реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО – Экспорт».

    Дополнительный импульс дружбе двух государств может подарить вступление Монголии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Еще в мае глава МИД Сергей Лавров высказался в поддержку включения в состав организации этой страны. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно республика может укрепить контакты Москвы и Пекина в рамках ШОС.

    При этом в наращивании связей с Улан-Батором заинтересованы и западные государства. Так, например, еще в прошлом году страну посетил президент Франции Эммануэль Макрон, который высказывался за активизацию связей республики с корпорацией ядерных технологий Orano, надеющейся на рост добычи местного урана.

    Подобный интерес к Монголии объясним колоссальными залежами полезных ископаемых. Совокупные запасы редкоземельных металлов (РЗЭ) в этой стране оцениваются в 3,1 млн тонн, сообщается в докладе ПИР-Центра. В борьбу за эти запасы уже вовлечены Германия, Франция, США и Южная Корея. Все они активно вкладываются в данное направление.

    Берлину уже удалось добиться статуса стратегического партнера Улан-Батора, а Париж желает строить в республике АЭС. В свою очередь Сеул обладает влиянием на культурную жизнь республики и участвует в разработке законодательства по улучшению инвестиционного климата. Уже сейчас работает трехсторонняя комиссия по РЗЭ в формате Монголия – Южная Корея – США.

    Однако в экспертном сообществе считают, что России не стоит бояться активизации связей Монголии с западными государствами и необходимо сосредоточиться на своих сильных сторонах.

    «Преимуществом России по сравнению с конкурентами из западного блока является то, что в России Монголия не рассматривается как сырьевой придаток. Экономически важными проектами для России являются: экспорт электричества и энергоносителей, а также строительство АЭС, где Росатом выступает в качестве ведущей мировой компании в отрасли», – отмечают аналитики ПИР-центра.

    Кроме того, Россия имеет колоссальный опыт в геологоразведке, и в этой сфере необходимо усилить научный обмен. Также сотрудничество в области исследования и разработки ресурсов является одной из точек роста в отношениях двух стран. Рост энергопотребления Монголии составляет 6-7% в год и будет увеличиваться из-за высоких темпов роста экономики, прогнозируют эксперты.

    «В целом отношения России и Монголии носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Между странами сохраняются тесные экономические связи. Причем носят они комплексный характер, охватывая немало перспективных направлений. Визит Владимира Путина может принести нам много новых важных инициатив», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Грайворонский, заведующий сектором Монголии отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН.

    «Стоит ожидать наращивания поставок российских нефтепродуктов. Для Монголии это принципиально важный вопрос. Сейчас в стране за счет индийского кредита строится завод по переработке нефти, поэтому в ближайшее время потребности в сырье значительно возрастут», – подчеркивает он.

    Еще одна тема, которую могут обсудить лидеры, – это создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Монголией, что позитивно скажется на торговле с Улан-Батором. С большой вероятностью, лидеры обсудят реализацию масштабного проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Эта инициатива носит трехсторонний характер: в нее вовлечены Россия, Китай и Монголия. Несмотря на то что планы сталкиваются с некоторыми проблемами в реализации, все вовлеченные государства осознают их важность. Это внушает оптимизм», – добавил эксперт.

    «Также важно отметить, что Пекин на фоне укрепления связей Москвы и Улан-Батора не испытывает ревности. Сама же Монголия балансирует между Москвой и Пекином.

    Мы готовы учитывать интересы друг друга и не собираемся инициировать проекты, которые могли бы навредить нашему партнеру. При этом Монголия придерживается политики многовекторности, в рамках которой старается развивать связи и с некоторыми странами Запада. К этому нужно относиться с уважением и пониманием», – уточняет собеседник.

    Кроме того, Монголия занимает важное место в российской стратегии разворота к Востоку, сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Улан-Батор сейчас вообще находится в центре международной политики, за его внимание сражаются сразу несколько великих держав», – считает он.

    «В пользу Москвы говорит само время. Наши страны связаны долгим историческим партнерством. Еще во времена Советского Союза контакты с Монголией были крайне плотными. Не потеряли своей интенсивности они и сегодня. Не стоит опасаться того, что Улан-Батор развивает отношения с Францией и США», – добавляет эксперт.

    По его словам, это нормальная практика для страны, зажатой между двух больших держав. «Многовекторность необходима для любого суверенного государства в условиях многополярного мира. Нам на этом фоне важно сохранять уважение к действиям соседа и предлагать ему новые выгодные пути взаимодействия», – сказал собеседник.

    «Что касается Китая, то не думаю, что развитие контактов с Монголией может повредить нашей дружбе. Мы уже имеем опыт наращивания связей с КНДР и Вьетнамом. Напомню, что эти страны также важны в рамках традиционной картины восприятия Пекином международной арены», – говорит он.

    «Конечно, некоторые проблемы могут возникнуть. Допустим, назревали споры по поводу строительства железнодорожной колеи в Монголии: по стандарту России или Китая. Но эти вопросы решаемы. Важно то, что мы готовы обсуждать данные темы в рамках трехсторонних контактов», – заключил Ткаченко.

    Главное
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС
    США арестовали принадлежащий Мадуро самолет
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию
    В Хельсинки отключили электричество в принадлежащем россиянам спорткомплексе
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

    Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

    Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............