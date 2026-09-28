  • Новость часаРоссийские войска зачистили 94 здания в Доброполье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    В районе авиабазы США в Британии объявили режим ЧС
    ВС России поразили один из крупнейших дата-центров в Киеве
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках
    Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    100 комментариев
    28 сентября 2026, 05:29 • Новости дня

    Украинский священник пытался забрать ребенка у семьи в Белицком

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасенная жительница Белицкого в ДНР Ангелина Карэк рассказала о попытках украинского военного священника с автоматом забрать 10-летнюю девочку у родителей в этом населенном пункте.

    Украинский военный священник, выдававший себя за волонтера, пытался забрать 10-летнюю девочку из семьи в Белицком, передает ТАСС.

    Спасенная жительница города Ангелина Карэк сообщила, что мужчина угрожал родителям расправой с применением автомата.

    «Капеллан, он искал ребенка. Он как бы волонтер, якобы. Он очень «прессовал», бегал с автоматами, угрожал, кричал: «Где дитина, дайте дитину». Мы говорим: «У нас нет ребенка, никого нет – ни детей, никого». Он орет, ругается матом», – рассказала женщина.

    Потерпевшая добавила, что священнослужитель неоднократно возвращался в сопровождении солдат ВСУ, чтобы оказать давление на семью. Операция по спасению мирных граждан из Белицкого началась 26 сентября и длилась почти двое суток в условиях регулярных атак противника.

    Бойцы 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» эвакуировали из населенного пункта группу людей, включая упомянутую 10-летнюю девочку, а также пожилых и маломобильных граждан.

    23 июля Министерство обороны объявило об освобождении Белицкого.

    Киевские власти нарастили количество групп полиции для принудительного вывоза семей с детьми из Славянска.

    Жительница Красноармейска два года прятала своих дочерей на съемной квартире от украинской организации «Белые ангелы».

    В Северске представители украинских спецслужб угрожали родителям девочки автоматами при поиске ребенка.

    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

    Комментарии (5)
    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Страна.ua: Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской столице раздался громкий хлопок во время действия режима предупреждения об опасности с воздуха, сообщили местные СМИ.

    «В Киеве прозвучал взрыв», – говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли ракетный удар по целям в Харьковской области.

    Вооруженные силы России наносят регулярные удары по украинской столице для сокращения дальнобойных возможностей противника.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина резко сократила сброс воды в Днестр, что вызвало тревогу у экологов и властей Молдавии из-за угрозы водоснабжению и биоразнообразию, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

    Украинская сторона снизила сброс воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубических метров в секунду, передает ТАСС.

    «Все это время нам удавалось сохранять расход воды неизменным и защищать водоснабжение и экосистему [Днестра]. Какова ситуация сейчас: <…> был осуществлен переход в транзитный режим – плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер.

    Эколог Илья Тромбицкий отметил, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предупредил об огромном ущербе для биоразнообразия. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что вода практически перекрыта, и это уже ощущается на севере страны. Власти молдавской столицы установили на реке плавучие насосы и начали ревизию водозаборных скважин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду призвала ввести режим чрезвычайного положения из-за критического падения уровня воды в Днестре.

    Неделей ранее Кишинев отклонил украинское предложение о резком сокращении объемов сбрасываемой воды.

    Весной молдавское правительство обвинило Киев в отравлении реки нефтяными пятнами.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Молдавия заявила о критических рисках из-за украинского водохранилища

    Хаждер: Украина создала риски для работы ГЭС и водоснабжения Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Падение уровня воды в Днестровском водохранилище на Украине создало серьезную угрозу для работы гидроэлектростанций и водоснабжения Молдавии, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

    Уровень воды в Днестровском водохранилище на Украине упал со 121,5 метра до критического показателя ниже 111 метров, передает РИА «Новости». По словам министра, это падение более чем на 10 метров привело к изменению режима балансировки.

    «Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая с Карпат, течет непосредственно в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер. Министр отметил, что снижение расхода воды сильнее всего ощутит верхний участок Днестра, тогда как нижний пока защищен Дубоссарским водохранилищем.

    На Украине падение уровня воды ниже 112 метров создает технологические риски для гидроэлектростанции. В некоторых районах уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Экологи предупреждают о стремительном снижении сброса воды. Молдавский эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предрек огромный ущерб биоразнообразию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина резко сократила сброс воды в Днестр.

    Ранее Киев и Кишинев не смогли договориться о мерах по решению этой проблемы.

    В августе власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере из-за снижения уровня воды в реке.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Мирошник: Боевики нацбатов вербуют украинских детей в летних лагерях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские националистические батальоны ведут системную идеологическую обработку украинских детей в летних лагерях, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Боевики украинских националистических батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации) ведут активную пропаганду среди несовершеннолетних, пояснил дипломат, передает РИА «Новости».

    «В детских лагерях доминируют азовцы, айдаровцы, иностранные инструкторы, которые приезжают с методичками и занимаются взрывом мозга ребенка. По методичке накачивают националистическими или, грубо говоря, нацистскими подходами. Такое воспитание с младых ногтей есть в этих подразделениях», – рассказал Мирошник.

    Дипломат подчеркнул, что киевские власти намеренно используют молодежь в своих интересах. По его мнению, из детей пытаются вырастить послушных исполнителей для радикальных формирований.

    В прошлом году Мирошник сообщал о создании боевиками подобия гитлерюгенда в украинских школах.

    Власти Киева организовали для старшеклассников курсы управления беспилотниками на базе военно-патриотических лагерей.

    Нацбатальоны целенаправленно обучали несовершеннолетних воспитанников тренировочных баз стрельбе по манекенам.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    ВСУ пополнили штурмовые группы под Сумами принудительно мобилизованными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование пополнило штурмовые группы в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан, переброшенных с учебных полигонов, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «На сумском направлении украинское командование доукомплектовало штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ принудительно мобилизованными военнослужащими», – рассказал собеседник ТАСС.

    По его словам, с учебных полигонов в зону боевых действий было направлено до роты личного состава.

    В конце августа украинское командование сформировало сводные штурмовые отряды из тыловых подразделений.

    ВСУ начали избегать стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций.

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил, что ВС России начали наступление в сторону столицы региона – города Сумы.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Украинский производитель беспилотников остановил работу после удара

    Украинский производитель беспилотников «Пегас Армс» остановил работу после удара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский производитель дронов «Пегас Армс» полностью остановил выпуск продукции после серьезного повреждения сборочного цеха в результате российского удара.

    Украинская компания «Пегас Армс», занимающаяся сборкой беспилотных летательных аппаратов, была вынуждена остановить работу после удара по производственным мощностям, передает РИА «Новости».

    «Существенно поврежден цех по производству БПЛА «Пегас Армс»… Производство приостановлено на неопределенный срок. Сроки возобновления работы пока не определены», – сообщила компания в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по цехам компании «Пегас Армс» в Киеве.

    Министерство обороны отчиталось о поражении телекоммуникационных центров для нужд украинской армии.

    Неделей ранее военные уничтожили столичное предприятие по выпуску комплектующих для дронов.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Эрдоган запланировал обсуждение ситуации на Украине с кабмином

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства, где обсудит украинский конфликт и безопасность судоходства в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться конфликт на Украине и безопасность судоходства в Черном море, передает РИА «Новости».

    «На заседании кабинета министров будут рассмотрены последние события вокруг Украины, а также вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Отдельное внимание будет уделено региональным кризисам и дипломатическим усилиям Турции по их урегулированию», – рассказал источник в администрации турецкого лидера.

    Кроме того, министр юстиции Акын Гюрлек и глава Минфина Мехмет Шимшек доложат о расследовании кризиса на бирже и его последствиях. Правительство также обсудит итоги встреч Эрдогана на Генассамблее ООН, ситуацию в Газе и перспективы прекращения огня вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на важность формирования нового механизма для защиты торгового флота в Черном море.

    Днем ранее турецкий лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на коммерческие суда.

    До этого политик выступил за завершение украинского конфликта с сохранением территориальной целостности страны.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Кировограде прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной мощный взрыв раздался на территории Кировоградской области во время действия сигнала об угрозе с воздуха.

    В украинском городе вновь зафиксировали детонацию во время работы сирен предупреждения об опасности, передает РИА «Новости». Ранее местные издания уже публиковали информацию о подобных инцидентах.

    «В Кропивницком (название Кировограда после переименования украинскими властями – ред.) слышен звук взрыва», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

    Согласно официальной онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, в некоторых районах региона продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в Кропивницком прогремели взрывы.

    Неделей ранее в этом городе также произошли аналогичные инциденты во время воздушной тревоги.

    В середине августа масштабная воздушная тревога охватила Кировоград и несколько других регионов Украины.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 23:42 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли отступающих солдат в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование разместило заградительные отряды южнее окруженной группировки в Харьковской области, лишая своих солдат возможности отступить, сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

    «Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», – рассказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что ВСУ также внутри котла минами забрасывают тыловые стороны своих позиций, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти.

    Командир также отметил, что окруженная украинская группировка сейчас разделена на три части. К концу сентября потери противника составили около 1 тыс. человек. Пленные украинские военные сообщают, что командиры скрывают от них реальную обстановку на фронте.

    Ранее украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов.

    Офицеры ВСУ начали утаивать от личного состава истинное положение дел в резниковском котле.

    Российские военные пресекли все попытки прорыва противника из окружения.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы включения в объединение Украины и еще трех стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 20:53 • Новости дня
    Музыканта Mr. Credo внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский музыкант Александр Махонин, известный как Mr. Credo, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за песен в поддержку России.

    Российский исполнитель Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, оказался в списках скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют артиста в поддержке президента Владимира Путина и российской армии.

    «Миротворец» вменяет музыканту «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной для таких заявлений послужили композиции певца и его публикации в социальных сетях, где он выражал поддержку России и критиковал события на Майдане.

    Украинский сайт известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев республик Донбасса и других людей, которых создатели портала называют «изменниками родины». В базу ресурса регулярно попадают сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе создатели скандального украинского портала включили в свой реестр супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

    В середине сентября в базу данных этого сайта попала российская волейболистка Варвара Шубина.

    В июне текущего года аналогичным обвинениям со стороны ресурса подвергся бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны иронично высказалось об ударе по дата-центрам Киева
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе
    В Кремле предостерегли Маска от предоставления Starlink для ударов вглубь России
    В России начались масштабные военные учения стран ОДКБ
    ВС РФ вынудили ВСУ изменить тактику в Сумской области
    Захарова назвала ошибку Канье Уэста в отношении России
    Ученый сообщил о новых данных в поисках Ноева ковчега

    Нефтяной рынок вступил в период полураспада

    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации