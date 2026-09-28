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Украинский священник пытался забрать ребенка у семьи в Белицком
Спасенная жительница Белицкого в ДНР Ангелина Карэк рассказала о попытках украинского военного священника с автоматом забрать 10-летнюю девочку у родителей в этом населенном пункте.
Украинский военный священник, выдававший себя за волонтера, пытался забрать 10-летнюю девочку из семьи в Белицком, передает ТАСС.
Спасенная жительница города Ангелина Карэк сообщила, что мужчина угрожал родителям расправой с применением автомата.
«Капеллан, он искал ребенка. Он как бы волонтер, якобы. Он очень «прессовал», бегал с автоматами, угрожал, кричал: «Где дитина, дайте дитину». Мы говорим: «У нас нет ребенка, никого нет – ни детей, никого». Он орет, ругается матом», – рассказала женщина.
Потерпевшая добавила, что священнослужитель неоднократно возвращался в сопровождении солдат ВСУ, чтобы оказать давление на семью. Операция по спасению мирных граждан из Белицкого началась 26 сентября и длилась почти двое суток в условиях регулярных атак противника.
Бойцы 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» эвакуировали из населенного пункта группу людей, включая упомянутую 10-летнюю девочку, а также пожилых и маломобильных граждан.
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