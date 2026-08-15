Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Взрывы произошли в Кировограде
В Кировограде прозвучали взрывы во время масштабной воздушной тревоги, охватившей несколько регионов Украины, сообщили украинские СМИ.
Серия взрывов произошла в субботу в Кировограде на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии распространило украинское агентство Укринформ.
«В Кропивницком прогремели взрывы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Отмечается, что Кропивницкий – это название Кировограда после переименования украинскими властями.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Кировоградской области. Воздушная тревога также объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее взрывы произошли в Харькове на востоке Украины.