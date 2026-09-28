Tекст: Алексей Дегтярёв

«Моя задача – максимально объяснить тем людям, от которых зависит развитие ситуации, что это не игрушки, что постепенное их скатывание к преступлениям, к провокациям, к терроризму откровенному – это совершенно небезопасная история», – подчеркнул Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, терроризм рано или поздно обернется против самих западных стран. Дипломат добавил, что последствия будут ощутимыми, а не теоретическими, и назвал наивностью веру Запада в собственную безопасность.

Мирошник также указал, что западные государства игнорируют удары ВСУ по ядерным объектам, осознавая при этом провокационную политику Киева.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил страны Запада в поощрении украинских атак на ядерные объекты.

Президент Владимир Путин назвал западных союзников Киева соучастниками международного терроризма.

Мирошник оценил убийство главного инженера ЗАЭС как шаг к ядерной катастрофе.