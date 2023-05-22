Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

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Российские алмазы найдут замену Бельгии Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
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Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер» при поддержке ВС РФ t.me/concordgroup_official
Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО? Подробности...
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Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня в регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с координаторами созданного фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
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На саммите G7 Зеленский оскорбил Японию и подставил США

Владимир Зеленский и лидеры США и Японии AP/ТАСС
Весьма двусмысленной риторической фразой отметился Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии. Он сравнил разрушения Артемовска с результатами ядерной бомбардировки Хиросимы. Сам того не заметив, президент Украины оскорбил Японию, подставил своего главного хозяина – США – и выпятил преступления ВСУ. Подробности...
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Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

    Зачем Макрону понадобились экономические контакты с Монголией
    Макрон впервые посетил Улан-Батор
    		  
    22 мая 2023, 20:15
    Фото: Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить «самое сердце» азиатского региона и каких результатов он добился?

    Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Монголию, проведя встречу со своим коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС. В ходе переговоров Макрон отметил значимость партнерства Монголии с французской корпорацией ядерных технологий Orano, в том числе в вопросе добычи металлов.

    Согласно данным на сайте компании, Orano присутствует в Монголии более 25 лет. С 2000-х годов корпорация проводит разведку пустыни Гоби. В 2015 году Orano получила лицензии на добычу полезных ископаемых в стране. На переговорах также обсуждалось расширение сотрудничества в сферах зеленой энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства.

    Макрон прибыл в Улан-Батор в воскресенье из Японии, где он принял участие в саммите «Группы семи» (G7). Это первый в истории визит главы французского государства в Монголию. В рамках визита Макрон также встретился с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и посетил музей Чингисхана, открывшийся в Улан-Баторе в 2022 году.

    «В целом я бы не назвал визит французского президента Эммануэля Макрона в Монголию чем-то неординарным. Когда в отдаленном регионе планеты проходят мероприятия, то их участники предпочитают выжать максимум из поездки и посетить рядом что-то еще, что представляет интерес. Это обычная практика», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Если оценивать этот визит с содержательной точки зрения, то его причиной стала активизация работы со странами за пределом западного мира. Вполне логично, что эту работу проводит как Москва, так и европейские страны, поскольку сейчас идет борьба за влияние и симпатии в большом противостоянии Запада против России», – отметил он.

    «Монголия – это стратегически важная страна, поскольку она зажата между Россией и Китаем, которых страны ЕС и НАТО фактически объявили своими врагами. Вместе с тем Улан-Батор серьезно озабочен своей безопасностью и сохранением самобытности. Поэтому заинтересован в расширении круга экономических связей и партнерств. И в этом плане европейская составляющая является немаловажной», – считает политолог.

    «Поставки урана из Монголии во Францию вполне отвечают интересам обеих стран. Перед Францией стоит задача полностью прекратить взаимоотношения с Россией, поэтому они рассматривают все возможные альтернативы. В свою очередь для Монголии – это новый рынок сбыта», – добавил эксперт.

    «В целом же Монголия довольно интересная страна. Она находится в самом сердце региона, который будет самым перспективным в ближайшие десятилетия. Однако, на мой взгляд, ей пока еще уделяется очень мало внимания, в том числе и со стороны России», – считает он.

    При этом в силу географического положения многие российско-китайские инфраструктурные проекты реализуются через Монголию. Например, в мае стало известно, что проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода «Союз Восток» выполняются в соответствии с утвержденными планами и почти закончены. Завершение проектирования запланировано на 2023 год.

    Для Монголии этот проект интересен не с точки зрения покупки газа, а с точки зрения получения доходов от транзита и усиления своей роли во взаимоотношениях с Россией и Китаем, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это же касается и ряда других сфер.

    Кроме того, Монголия исторически очень тепло относится к России. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, получить фактическую независимость от Китая монголы смогли лишь на фоне Синьхайской революции 1911 года и при деятельной поддержке из Петербурга. Китай с территориальной потерей не смирился и оккупировал новое непризнанное государство вскоре после Октябрьской революции, когда России вдруг стало не до Монголии.

    Воевать против китайцев монголам помогали как красные, так и белые, но в первую очередь – именно белые. Их активность спровоцировала вмешательство большевиков, и в итоге Монголия стала вторым в мире социалистическим государством после СССР. Несмотря на это, монголы воспринимают свои революции именно как национальные – антикитайские.

    Китай не признавал монгольской независимости вплоть до конца Второй мировой войны и победы Мао Цзэдуна над Гоминьданом, причем пошел на этот шаг только в силу беспрецедентного давления СССР, ставшего гарантом независимости Монголии. В 1939-м за эту независимость пришлось повоевать еще и с Японией. И к 80-летней годовщине событий на Халхин-Голе был приурочен визит Владимира Путина в Монголию в 2019 году.

    Таким образом, Россию здесь воспринимают как верного друга,

    помощника и защитника, что сделало монголов одной из самых пророссийских наций на планете, о чем сами русские даже не догадываются. Попавшие туда туристы быстро устают удивляться обилию говорящих по-русски и мало с чем сравнимому монгольскому гостеприимству.

    «Что же касается интересов Франции, то Макрон в ходе визита сделал упор на два момента. Во-первых, Париж хочет закупать у Улан-Батора редкоземельные металлы для развития промышленности. И поскольку эта отрасль в значительной степени контролируется Китаем, Макрон предпринимает шаги по сокращению зависимости от Пекина», – рассказал Александр Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Второй момент – это совместные проекты в области атомной энергетики. Здесь Франция решает свою задачу по сокращению сотрудничества с Россией. В целом с Монголией немногое можно обсуждать в сфере экономики, но вот эти интересы у французов с ними совпали», – добавил эксперт.

    «Параллельно с этим Монголия активно пытается встроиться в мировой рынок.

    Однако 80% всей торговли Улан-Батора нацелено на Китай. И для того чтобы эту ситуацию изменить, Монголия пытается развивать контакты с Евросоюзом», – полагает он. «Одновременно с этим Запад пытается показать, что Улан-Батор не обязан подставлять плечо России, ведь у Монголии есть и другие партнеры, например, Европа. Но тут у них вряд ли что-то получится, поскольку монголы с нетерпением ждут проект «Сила Сибири», который будет сопровождаться большими инвестициями из России», – отметил Маслов.

    «Таким образом, я бы сделал вывод, что с экономический точки зрения Монголия готова сотрудничать как с западными странами, так и с Россией и с Китаем. А что касается политических аспектов визита, то французский лидер едва ли остался услышан. Хотя, скорее всего, это и не было основной задачей его визита», – заключил он.
     
     
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