Что поможет России уговорить Китай на второй газопровод

Газпром уже заканчивает проектно-изыскательские работы для строительства газопровода в Китай через территорию Монголии. И следующий этап – это старт строительства. Однако коммерческий контракт с Пекином до сих пор не подписан. И начинать стройку без такого соглашение было бы ошибкой, считают эксперты. Любопытно, что помочь России подтолкнуть Китай к официальному контракту могут США.

Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода «Союз Восток» через территорию Монголии в Китай находятся в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе Газпрома. Речь идет о газопроводе «Сила Сибири – 2» для поставок 50 млрд кубометров газа в Китай. Транзитная труба через Монголию называется «Союз Восток».

Проектно-изыскательские работы по его проекту выполняются в соответствии с утвержденными планами и почти закончены. Завершение проектирования запланировано на 2023 год. Между тем коммерческий контракт с Китаем – основным покупателем газа, который пойдет по новым трубам – до сих пор не подписан.

«Ничего страшного в том, что проектные работы ведутся, а контракта еще нет. Это делается для ускорения реализации проекта примерно на год. По сравнению с выигрышем времени затраты на эти работы ничтожны. Само строительство займет три-четыре года в лучшем случае», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако окончание проектных работ не обязательно означает сразу старт строительства. Начинать строить газопровод, даже изначальную монгольскую часть, не имея на руках коммерческое соглашение с Китаем, было бы ошибкой, считает эксперт. «Я думаю, что не нужно строить без коммерческого соглашения. Это только укрепит переговорные позиции Китая, с которым и так непросто договориться. Тогда Пекин начнет требовать для себя еще более выгодные условия», – рассуждает Юшков. Прагматичный Китай пытается выторговать для себя лучшие условия и лучшую цену на газ.

Зачем всем трем сторонам – России, Китаю и Монголии – этот газопровод?

Что касается России, то изначально речь шла о том, чтобы нарастить экспорт газа на новые рынки. Газпром отмечал, что на западносибирских месторождениях можно добывать дополнительно 100-150 млрд кубометров. Теперь эта идея с газопроводом в Китай заиграла новыми красками.

«Кроме того, что мы хотим больше продавать в Китай, теперь нам нужно перенаправить тот газ с западносибирских месторождений, который ушел из Европы, куда-то еще. Нам надо монетизировать свои запасы газа», – говорит эксперт ФНЭБ. Он объясняет, что уголь, нефть и нефтепродукты перенаправить на другие рынки намного легче, чем газ. Поэтому России приходится сокращать добычу газа. Для транспортировки газа нужны газопроводы или СПГ-заводы. Крупные СПГ-заводы Россия строить пока не научилась, зато в строительстве газопроводов ей нет равных.

Из западносибирских месторождений газ ранее шел в Евросоюз, и теперь его надо перенаправить на новые рынки. «Теперь речь идёт не о расширении рынков сбыта, а хотя бы о восстановлении экспорта газа. Полного восстановления объемов экспорта не получится, так как проектная мощность газопровода 50 млрд кубов в год, а поставки в Европу сократились более чем на 100 млрд кубов. Но это лучше, чем ничего», – говорит собеседник.

Для Монголии этот проект интересен не с точки зрения покупки газа, а с точки зрения получения доходов и усиления своей роли во взаимоотношениях с Россией и Китаем. Эксперт говорит, что не стоит рассчитывать на спрос на газ со стороны Монголии, основной покупатель здесь именно Китай.

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Монголия получит дополнительный доход уже на стадии строительства трубы, это даст приток инвестиций в страну. А после старта работ газопровод обеспечит постоянный доход от транзита голубого топлива.

«Для Китая газопровод – это дополнительный источник поставок газа, и самое главное безопасный источник. Это главное конкурентное преимущество российского газа по сравнению с СПГ из Ближнего Востока, Австралии, США, который приходит в Китай. Российский газ лишь один из широкого списка поставщиков газа в Китай. Однако страны Запада могут легко, например, перекрыть Малаккский залив, это бутылочное горлышко, для поставок и нефти, и газа, чтобы Китай испытал ресурсный голод», – говорит Юшков.

Он напоминает, что США чуть ли не каждый месяц вводят новые санкции против Китая, так как хотят остановить развитие Китая, чтобы сохранить свое лидерство в глобальной экономике и глобальной политике. И чем дальше, тем это противостояние усиливается.

«Запад уже взорвал российские газопроводы, и легко может перекрыть поставки СПГ в Китай в случае разгорания конфликта. Наши поставки никто не сможет перекрыть»,

– говорит эксперт.

А все новые мощности СПГ, которые планируется ввести в 2026-2030 годах, это Катар, Австралия и США. Львиная доля придется на США – главного соперника Китая. «Пекин может заключать новые договора с американцами на поставки этого СПГ, но ему стоит оценивать политические риски», – говорит Юшков.

А Китай как прагматичный партнер пытается все-таки выбить еще более низку цену из Газпрома. «Китай считает, что время на его стороне: чем дольше тянуть, тем хуже обстоят дела у России с Европой и Западом, и тем более сговорчивым становится Газпром. Пока Газпром проедает финансовые запасы, которые получил в предыдущие годы. Но когда ему придется затянуть пояс, он будет готов продавать газ по более низкой цене. А мы пытаемся донести Китаю простую мысль: что для него время тоже критично, потому что напряженность с США у них растет, что видно по растущему числу санкций против Китая», – рассуждает эксперт. Если США посадят Пекин на ресурсный голод раньше, чем будет построен газопровод «Сила Сибири-2», то это будет куда более серьезный удар по китайской экономике и росту.

Подтолкнуть Китай к подписанию коммерческого контракта с Газпромом может геополитический фактор. Например, если Соединенные Штаты дойдут до того, что начнут массово поставлять оружие на Тайвань, считает собеседник.