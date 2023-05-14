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14 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Что поможет России уговорить Китай на второй газопровод

Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Газпром уже заканчивает проектно-изыскательские работы для строительства газопровода в Китай через территорию Монголии. И следующий этап – это старт строительства. Однако коммерческий контракт с Пекином до сих пор не подписан. И начинать стройку без такого соглашение было бы ошибкой, считают эксперты. Любопытно, что помочь России подтолкнуть Китай к официальному контракту могут США.  Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Латышскую русофобию вылечат гастарбайтеры

Латвия будет вынуждена открыть двери для трудовых мигрантов Julius Kalinskas/Reuters
На улице русских Латвии праздник – президент страны и лютый русофоб Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок. Уход Левитса фактически означает крах фактически нацистской концепции «Латвия для латышей». А все потому, что спасти Латвию – и особенно ее пенсионеров – могут только мигранты. Например, африканцы. Каким же образом? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

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    Что поможет России уговорить Китай на второй газопровод

    Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России
    		  
    14 мая 2023, 13:54
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Газпром уже заканчивает проектно-изыскательские работы для строительства газопровода в Китай через территорию Монголии. И следующий этап – это старт строительства. Однако коммерческий контракт с Пекином до сих пор не подписан. И начинать стройку без такого соглашение было бы ошибкой, считают эксперты. Любопытно, что помочь России подтолкнуть Китай к официальному контракту могут США.

    Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода «Союз Восток» через территорию Монголии в Китай находятся в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе Газпрома. Речь идет о газопроводе «Сила Сибири – 2» для поставок 50 млрд кубометров газа в Китай. Транзитная труба через Монголию называется «Союз Восток».

    Проектно-изыскательские работы по его проекту выполняются в соответствии с утвержденными планами и почти закончены. Завершение проектирования запланировано на 2023 год. Между тем коммерческий контракт с Китаем – основным покупателем газа, который пойдет по новым трубам – до сих пор не подписан.

    «Ничего страшного в том, что проектные работы ведутся, а контракта еще нет. Это делается для ускорения реализации проекта примерно на год. По сравнению с выигрышем времени затраты на эти работы ничтожны. Само строительство займет три-четыре года в лучшем случае», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Однако окончание проектных работ не обязательно означает сразу старт строительства. Начинать строить газопровод, даже изначальную монгольскую часть, не имея на руках коммерческое соглашение с Китаем, было бы ошибкой, считает эксперт. «Я думаю, что не нужно строить без коммерческого соглашения. Это только укрепит переговорные позиции Китая, с которым и так непросто договориться. Тогда Пекин начнет требовать для себя еще более выгодные условия», – рассуждает Юшков. Прагматичный Китай пытается выторговать для себя лучшие условия и лучшую цену на газ.

    Зачем всем трем сторонам – России, Китаю и Монголии – этот газопровод?

    Что касается России, то изначально речь шла о том, чтобы нарастить экспорт газа на новые рынки. Газпром отмечал, что на западносибирских месторождениях можно добывать дополнительно 100-150 млрд кубометров. Теперь эта идея с газопроводом в Китай заиграла новыми красками.

    «Кроме того, что мы хотим больше продавать в Китай, теперь нам нужно перенаправить тот газ с западносибирских месторождений, который ушел из Европы, куда-то еще. Нам надо монетизировать свои запасы газа», – говорит эксперт ФНЭБ. Он объясняет, что уголь, нефть и нефтепродукты перенаправить на другие рынки намного легче, чем газ. Поэтому России приходится сокращать добычу газа. Для транспортировки газа нужны газопроводы или СПГ-заводы. Крупные СПГ-заводы Россия строить пока не научилась, зато в строительстве газопроводов ей нет равных.

    Из западносибирских месторождений газ ранее шел в Евросоюз, и теперь его надо перенаправить на новые рынки.  «Теперь речь идёт не о расширении рынков сбыта, а хотя бы о восстановлении экспорта газа. Полного восстановления объемов экспорта не получится, так как проектная мощность газопровода 50 млрд кубов в год, а поставки в Европу сократились более чем на 100 млрд кубов. Но это лучше, чем ничего», – говорит собеседник.

    Для Монголии этот проект интересен не с точки зрения покупки газа, а с точки зрения получения доходов и усиления своей роли во взаимоотношениях с Россией и Китаем. Эксперт говорит, что не стоит рассчитывать на спрос на газ со стороны Монголии, основной покупатель здесь именно Китай.

    Монголия получит дополнительный доход уже на стадии строительства трубы, это даст приток инвестиций в страну. А после старта работ газопровод обеспечит постоянный доход от транзита голубого топлива.

    «Для Китая газопровод – это дополнительный источник поставок газа, и самое главное безопасный источник. Это главное конкурентное преимущество российского газа по сравнению с СПГ из Ближнего Востока, Австралии, США, который приходит в Китай. Российский газ лишь один из широкого списка поставщиков газа в Китай. Однако страны Запада могут легко, например, перекрыть Малаккский залив, это бутылочное горлышко, для поставок и нефти, и газа, чтобы Китай испытал ресурсный голод», – говорит Юшков.

    Он напоминает, что США чуть ли не каждый месяц вводят новые санкции против Китая, так как хотят остановить развитие Китая, чтобы сохранить свое лидерство в глобальной экономике и глобальной политике. И чем дальше, тем это противостояние усиливается.

    «Запад уже взорвал российские газопроводы, и легко может перекрыть поставки СПГ в Китай в случае разгорания конфликта. Наши поставки никто не сможет перекрыть»,

    – говорит эксперт.

    А все новые мощности СПГ, которые планируется ввести в 2026-2030 годах, это Катар, Австралия и США. Львиная доля придется на США – главного соперника Китая. «Пекин может заключать новые договора с американцами на поставки этого СПГ, но ему стоит оценивать политические риски», – говорит Юшков.

    А Китай как прагматичный партнер пытается все-таки выбить еще более низку цену из Газпрома. «Китай считает, что время на его стороне: чем дольше тянуть, тем хуже обстоят дела у России с Европой и Западом, и тем более сговорчивым становится Газпром. Пока Газпром проедает финансовые запасы, которые получил в предыдущие годы. Но когда ему придется затянуть пояс, он будет готов продавать газ по более низкой цене. А мы пытаемся донести Китаю простую мысль: что для него время тоже критично, потому что напряженность с США у них растет, что видно по растущему числу санкций против Китая», – рассуждает эксперт. Если США посадят Пекин на ресурсный голод раньше, чем будет построен газопровод «Сила Сибири-2», то это будет куда более серьезный удар по китайской экономике и росту.

    Подтолкнуть Китай к подписанию коммерческого контракта с Газпромом может геополитический фактор. Например, если Соединенные Штаты дойдут до того, что начнут массово поставлять оружие на Тайвань, считает собеседник.
     
     
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