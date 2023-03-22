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Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

«Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Исторический визит Си в Россию

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

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    Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

    Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» ради большой скидки
    «Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай
    		  
    22 марта 2023, 13:10
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему?

    Лидеры России и Китая согласовали почти все параметры обсуждения строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил президент РФ Владимир Путин. Газопровод должен проходить по территории Монголии и поставлять 50 млрд кубометров газа в год.

    Спрос на российский газ со стороны Китая постоянно увеличивается. В 2022 году поставки по «Силе Сибири» в Китай достигли рекордных 15,5 млрд кубов. Газпром регулярно отчитывается о новых рекордах суточных отборов газа. К 2025 году объемы, вероятно, планируется увеличить до 38 млрд кубометров в год за счет строительства «Силы Сибири – 2».

    К 2030 году расчетный объем газа составит не менее 98 млрд кубометров. Плюс еще 100 млн тонн сжиженного газа, рассказал Владимир Путин.

    Однако исторический коммерческий контракт во время трехдневного визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина не подписан. Почему и что это означает?

    «И маршрут, и объемы требований, и технические параметры были уже давно согласованы. Основной проблемой, почему стороны так долго договаривались, был вопрос о ценах. Китай считает, что чем сложнее ситуация у Газпрома на европейском рынке, тем больше он должен выиграть в рамках подписания контракта.

    Пекин считает, что время на его стороне. Однако Россия пытается показать, что это не совсем так», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Безусловно, из-за проблем с газопроводами Россия столкнулась с резким снижением запасов газа в ЕС. Однако перенаправить объемы газа с европейского рынка на другие рынки технически тяжело.

    Однако в Китае есть веские причины не затягивать вопрос с увеличением объема газа из России. «Китаю тоже важно не упускать время, потому что темпы роста конфронтации с США усиливаются. Если США ранее вводили санкции против Китая раз в год, то теперь каждый месяц. Со стороны США звучит более воинственная риторика, а самое главное – теперь она звучит и со стороны Европы», – считает эксперт.

    Сколько у Пекина времени до пикового обострения конфликта с США – вопрос открытый.

    «Китай должен понимать, что когда начнется острая фаза конфликта с США, появятся огромные риски того, что Запад устроит им ресурсный голод.

    США уже показали, как они могут разрушать энергетическую инфраструктуру и винить в этом активистов другой страны. Это подталкивает Пекин к тому, чтобы подписывать новые контракты на поставку газа с теми странами, кто готов обеспечить безопасные поставки. Это может сделать Россия. Мы можем поставить даже больше 50 млрд кубов, так как мощностей по добыче найдется еще на 200 млрд кубов сверху», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Таким образом, отсутствие коммерческого контракта может объясняться двумя причинами. Первая причина: Китай думает, что у него еще есть немного времени, чтобы выжать лучшую цену у Москвы. Вторая причина: Пекин хочет подписать новый контракт во время приезда Владимира Путина в этом году в Китай. «Возможно, для Китая важно, чтобы не китайцы приехали за газом в Россию, а Москва как бы привезла газ им. По крайней мере, исторический контракт по «Силе Сибири – 1» был подписан именно в Пекине в мае 2014 года. Тогда прошла первая волна санкций против России, и Запад говорил, что России деваться некуда», – обвиняет Юшков.

    Первый газ по «Силе Сибири – 1» пошел в декабре 2019 года, спустя почти пять лет. Однако второй проект будет реализован, скорее всего, быстрее. Потому что для «Силы Сибири – 2» не надо разрабатывать месторождения с нуля, ресурсная база уже готова, в отличие от первого проекта. Осталось построить только линейные газопроводы и пустить по ним газ.

    «Всю линейку труб мы делаем сами и в больших объемах. Поэтому построить газопровод – проблем нет. По эксплуатации газопровода тоже все делаем сами. На строительство уйдет несколько лет», – говорит Юшков.

    Единственная проблема, которая может возникнуть, это отечественные турбины «Ладога» для газокомпрессорных станций. Сами турбины производят в России, однако некоторые элементы в них могут быть импортными. А по новым санкциям в Россию запрещено поставлять даже элементы энергетического оборудования, что, возможно, может отразиться на турбинах, которые производятся в России. «Однако думаю, что с газокомпрессорными станциями в итоге тоже проблем не будет. Ведь газопровод, скорее всего, заработает не сразу на полную мощность в 50 млрд кубов, объемы поставок и мощности газокомпрессорных станций тоже будут увеличиваться постепенно, например, на 10 млрд кубов каждый год», – считает Юшков.

    Конечно, полноценно заместить рынок Европы «Сила Сибири – 2» не сможет. По ней пойдет 50 млрд кубометров в год, тогда как в Европу до 2022 года шло под 160 млрд кубометров в год и больше. «Однако

    это будут первые объемы, которые России удастся перенаправить с европейского рынка на азиатский.

    «Сила Сибири – 1» изначально не должна была стать заменой европейскому рынку, так как ресурсные базы разные. А вот у «Силы Сибири – 2» ресурсная база одинаковая с европейским рынком, поэтому это уже полноценная замена европейскому рынку», – заключает собеседник. 

     
     
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