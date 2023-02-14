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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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США испытали оружие против НЛО

Америка начала активно расстреливать все неопознанные объекты в своем небе REUTERS/Randall Hill
После сбитого китайского аэростата американцы уничтожили в своем воздушном пространстве еще ряд неопознанных объектов, идентифицировать которые так и не смогли. Причем от китайского зонда эти летающие аппараты отличались и размерами, и высотой полета. В итоге отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил даже внеземного происхождения сбитых объектов. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...

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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
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    Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

    Российский газ оказался в непростой ситуации
    		   14 февраля 2023, 08:50
    Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых?

    Добыча газа в России в 2022 году составила 673,8 млрд кубометров. Экспорт снизился на 25,1% до 184,4 млрд кубометров. Это связано с объективными причинами – отказом европейских стран от покупок российского газа, а также диверсиями на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье в журнале «Энергетическая политика».

    У России есть два пути по восстановлению экспорта газа. Первый – это построить новые трубопроводы в Азию взамен европейским и нарастить экспорт СПГ, который можно перевозить по морю и не привязываться к одному покупателю.

    По словам Новака, Газпром по поручению президента РФ прорабатывает ускорение строительства Дальневосточного маршрута, а также МГП «Сила Сибири – 2». Развитие этих проектов привлечет 4–5 трлн рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5–2 трлн рублей в смежные отрасли – в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и т. д. Однако ситуация здесь не такая простая.

    Второй путь – это наращивать экспорт СПГ. В прошлом году он вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд кубометров.

    «Мы работаем над технологическим развитием СПГ-отрасли. На эти цели выделен 1 млрд рублей. Будет обеспечен запуск и частичное финансирование четырех проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Всего в России панируется реализовать 18 таких проектов», – заявил Новак.

    В этом году Россия столкнется с историческим падением экспорта газа в Европу.

    «Если в 2021 году мы поставили 155 млрд кубометров газа, не считая Китай и Турцию, то в 2022 году – только 80–85 млрд кубометров. Однако в 2023 году Россия отправит в Европу меньше 30 млрд кубов в годовом выражении: через Украину идет примерно 15 млрд кубов, через «Турецкий поток» – 15,75 млрд кубов (без Турции)»,

    – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Сила Сибири – 2» через Монголию может выйти на пике на 50 млрд кубов, однако не сразу. Три-четыре года потребуется на строительства газопровода и столько же для выхода на проектную мощность. Дальневосточный маршрут рассчитан на поставку 10 млрд кубов, но здесь есть проблема с ресурсной базой. Но условно можно сказать, что когда все это заработает, мы сможем поставлять дополнительные 60 млрд кубов в Азию», – говорит Юшков.

    По его мнению, небольшие объемы Россия может начать поставлять в Казахстан и Узбекистан, так как скоро эти страны могут перестать быть экспортерами газа и станут импортерами газа. Поставки в Среднюю Азию можно увеличить довольно быстро, так как здесь имеются газопроводы, а у России – месторождения. Вопрос в подписании реальных контрактов.

    «Но полноценно европейский рынок по объемам это, конечно, не заменит», – констатирует Юшков, не говоря о том, что потребуются большие деньги и время.

    И все равно получается, что выпадает 70 млрд кубометров газа, которые так просто не перекинуть. Возможность сжижать газ и отправлять его морем в виде СПГ в любую точку мира могло бы стать серьезным подспорьем для диверсификации поставок российского газа.

    «У нас нет проблем на этапе добычи, транспортировки, создания загрузочных терминалов, газопроводов», – говорит Юшков.

    Однако главная проблема России в том, что у нее нет технологий и оборудования для строительства СПГ-заводов, то есть заводов для сжижения газа. Они были на Западе, но доступ к ним закрыт. Конечно, можно было пойти хитрым путем и попытаться заказать необходимое западное оборудование через третьи страны, например, через Китай. Однако это плохая долгосрочная стратегия. России необходимо собственное оборудование и технологии, считает Юшков.

    «Крупнотоннажный завод по сжижению газа мы никогда не строили. Россия располагает только технологиями строительства среднетоннажных СПГ-заводов. «Новатэк» построил на их основе четвертую очередь «Ямал СПГ» на 0,9 млн тонн в год, а Газпром – Портовую СПГ»,

    – говорит Юшков. Объемы здесь невысокие по сравнению с потерями российского экспорта.

    «Какое оборудование хотят заместить, сложно сказать. В Питере Росатом построил уникальный стенд для испытания такого оборудования, второй по величине в Европе. Однако это стенд для испытаний оборудования, а где будет производиться само оборудование? Основное оборудование, которое нам следует импортозаместить, – это криогенные обменники, турбины и компрессоры к ним. Запуск «Арктик СПГ-2» пришлось перенести с лета 2022 на 2023 год из-за того, что не поставили турбины, которые изначально были там запроектированы. И до сих пор эта проблема, судя по всему, не решена для крупнотоннажных СПГ», – рассказывает Юшков.

    Работы по созданию газовых турбин большой мощности в России ведутся, но к ним нет компрессоров. «А когда появятся компрессоры, потребуется время, чтобы турбины и компрессоры смогли работать вместе. Раньше, когда все заказывали с мирового рынка, турбина, компрессор и теплообменники шли комплектом. Четвертая очередь «Ямал СПГ» показала, что необходимо еще наладить работу оборудования между собой. В итоге пусконаладочные работы продолжались почти год вместо пары месяцев», – добавляет эксперт.

    По его словам, из-за проблем с зарубежным оборудованием оказались в подвешенном положении уже запланированные СПГ-проекты. У «Новатэка» это проекты «Арктик СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также Обский СПГ, у Газпрома – это завод СПГ в Усть-Луге. И новых проектов так и не появилось, хотя перспективы для них сейчас просто золотые.

    Эксперт считает, если Россия уже умеет строить среднетоннажные заводы по сжижению газа, то зачем нам делать крупнотоннажные СПГ?

    «У американцев один из проектов состоит из более чем десяти очередей по 0,7 млн тонн. Давайте тоже строить много очередей среднетоннажных заводов по 0,9 млн тонн каждый. Вопрос ведь не просто в том, чтобы создать, а вопрос в сроках», – говорит Игорь Юшков. В предыдущей программе Минпромторга предполагалось, что все оборудование для строительства крупных СПГ-заводов мы получим только к 2030 году. Потом нужно будет еще три-четыре года на строительство хотя бы первой очереди. То есть получается, что Россия только в 2034 году даст новые объемы СПГ.

    «А что будет с рынком к этому моменту? Он, скорее всего, будет заполнен, потому что с 2026 по 2030 годы в эксплуатацию выйдут новые заводы в Катаре и США. Сможем ли тогда окупить инвестиции, которые мы вкладывали в разработку технологии, в строительство заводов и т. д.? А если идти по пути создания средних СПГ-заводов, то мы можем начать их строить уже здесь и сейчас. И успеть зайти на рынок вместе с мировой волной ввода новых мощностей. Тогда мы будем более конкурентоспособными. Этот вопрос государство должно решать в диалоге с компаниями», – заключает собеседник. 

     
     
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