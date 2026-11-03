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Британские толкователи нашли предсказания Нострадамуса на 2027 год
Британцы обнаружили пророчества Нострадамуса о пожарах и кризисе
Специалисты британского ресурса LADBible расшифровали в трудах французского прорицателя Мишеля Нострадамуса возможные предсказания лесных пожаров и экономических проблем на 2027 год.
Британские толкователи изучили 27-е четверостишия каждой «Центурии» Мишеля Нострадамуса и сочли их предсказаниями на 2027 год, пишут «Вести».
«Небесный огонь с западной и южной сторон, устремляющийся на восток… Через огонь и оружие, недалеко от Черного моря, он придет из Персии», – говорится в текстах Нострадамуса.
Исследователи трактуют эти строки как предупреждение о грядущих лесных пожарах и переменах на Ближнем Востоке. Кроме того, в трудах упоминаются раздутые цены на золото и серебро, а также обесценивание ценностей, что связывают с экономическими трудностями.
Также в четверостишиях нашли упоминание о возможном обнаружении сокровищ на острове Оук (Дуб). С 1795 года искатели пытаются найти там клад в легендарной «Денежной шахте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае схему встраивания темных фраз Нострадамуса в актуальную политическую повестку назвали знакомой.
В апреле неопределенность будущего на фоне глобального кризиса сочли недостаточным поводом для опускания рук.