Британские толкователи нашли предсказания Нострадамуса на 2027 год

Британцы обнаружили пророчества Нострадамуса о пожарах и кризисе

Tекст: Дарья Григоренко

Британские толкователи изучили 27-е четверостишия каждой «Центурии» Мишеля Нострадамуса и сочли их предсказаниями на 2027 год, пишут «Вести».

«Небесный огонь с западной и южной сторон, устремляющийся на восток… Через огонь и оружие, недалеко от Черного моря, он придет из Персии», – говорится в текстах Нострадамуса.

Исследователи трактуют эти строки как предупреждение о грядущих лесных пожарах и переменах на Ближнем Востоке. Кроме того, в трудах упоминаются раздутые цены на золото и серебро, а также обесценивание ценностей, что связывают с экономическими трудностями.

Также в четверостишиях нашли упоминание о возможном обнаружении сокровищ на острове Оук (Дуб). С 1795 года искатели пытаются найти там клад в легендарной «Денежной шахте».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае схему встраивания темных фраз Нострадамуса в актуальную политическую повестку назвали знакомой.

В апреле неопределенность будущего на фоне глобального кризиса сочли недостаточным поводом для опускания рук.