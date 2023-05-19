Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

Взгляд
19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
Разделы

Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
Перейти в раздел…

План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

council.gov.ru,Federico Gambarini/Global Look Press
Разговоры про «украинское наступление» на время приутихли, пока в Киеве находился посланник из Пекина Ли Хуэй. Некоторым на миг показалось, что конфликт и впрямь можно уладить с помощью такого мощного посредника, как Китай. Но Зеленскому разговор с гостем не понравился, хотя Ли, судя по всему, привез с собой деньги, точнее – обещание щедрых инвестиций в Украину в случае, если та согласится на прекращение огня. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военные в Сирии предотвратили теракт на военной базе
    Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво за границей Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским МИД предупредил россиян об унизительных процедурах в аэропорту Кишинева
    Арабские страны обозначили свою позицию по Украине Названо число принятых в армию в 2023 году контрактников и добровольцев Бараку Обаме запретили въезд в Россию Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с РФ
    США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры Эксперт объяснил интерес Афганистана к российской нефти В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем» Певец Макаревич пообещал больше не выступать в России

    удар по штабу


    ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском

    боевая авиация


    США и союзники решили передать Украине истребители F-16

    «нацистское государство»


    Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны

    Видео

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    Франция бурлит из-за сатирического рисунка, высмеющего Макрона
    Рисунок был быстро уничтожен, но его фотографии остались
    		  
    19 мая 2023, 22:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валерия Вербинина

    Публичное оскорбление президента. Именно так французская прокуратура квалифицирует чудовищное преступление в одной из местных провинций – портрет Макрона под видом Гитлера. «Дикость» – так выражаются сторонники президента Франции. Почему сатирический рисунок был воспринят как сотрясение самих основ западного образа жизни?

    Во Франции произошло нечто ужасное – настолько ужасное, что все СМИ только об этом и говорят, захлебываясь праведным негодованием. Дело в том, что президента Макрона изобразили в образе Гитлера. Опять.

    В этот раз началось все с того, что в начале апреля в мирном южном городе Авиньоне местный художник создал мурал (стенную роспись). На ней он изобразил французского президента с легкой сединой и цифрами 49.3 под носом, которые на расстоянии чрезвычайно напоминают гитлеровские усы.

    Художник – в большинстве источников он фигурирует под псевдонимом Lekto – снабдил свое произведение огромной надписью «Спасибо, но нет», давая понять, что такой президент Франции не нужен. Вторая надпись, которую можно было разглядеть только вблизи, гласила: «Если бы… сатирическая картина».

    49.3 – номер статьи конституции, которую сторонники Макрона применили, чтобы протащить через Национальное собрание закон о повышении пенсионного возраста без голосования. Франция возмутилась и под чутким руководством профсоюзов пошла митинговать против закона. Опросы показывали, что абсолютное большинство населения – около 80% – против того, чтобы отодвигать пенсионный возраст.

    Однако властям это не помешало, и более того – успешно проведшая закон через все инстанции премьер-министр Элизабет Борн даже осталась на своем месте. Вероятно, для того, чтобы принимать и другие законы, призванные облагодетельствовать французов, которые по неразумию не понимают своего счастья.

    Странным образом многотысячные демонстрации против антинародного закона представителей властей не смутили, но мурал в провинциальном городе разозлил их до такой степени, что его демократически предписали уничтожить.

    Местные власти, которые по закону являются собственниками всех наружных поверхностей стен, объявили, что смоют огромное граффити «так быстро, как только возможно». Как сообщают, оно в итоге просуществовало меньше суток. Не помогла надпись о том, что это сатирическое изображение. Да и не могла помочь, потому что художник уже был у властей на заметке за свой предыдущий подвиг.

    Дело в том, что в июне прошлого года на этом же самом месте он изобразил экономиста Жака Аттали, который манипулирует Макроном как марионеткой. И мало того, что тот мурал тоже уничтожили – художника, дабы он умерил свой пыл, обвинили в антисемитизме и потащили в суд. Хорошо хоть, что его не обвинили в неприязни к гомосексуалистам и трансфобии, а то страшно даже подумать, что могло произойти.

    Рукописи не горят, сказал классик. Как оказалось, это правило можно применить и к другим произведениям искусства – и даже к стрит-арту. Утром 18 мая жители Авиньона с изумлением обнаружили расклеенные поверх уличных рекламных стендов афиши. Всего их насчитали около 30.

    Основой для афиш послужило фото уничтоженного мурала с Макроном в виде Гитлера, но теперь его сопровождали две дополнительные надписи. Первая – хештег с выражением, означающим «действовать или терпеть», и вторая – цитата из Ганди: «Гражданское неповиновение становится священным долгом, когда государство пренебрегает законами или коррумпировано». В качестве фона на афишах фигурируют цвета французского флага – красный, белый, синий, что делает его похожим на афиши, которые используются во время избирательной кампании.

    Напомним, что дело происходит в Авиньоне. Это не столица и даже не второй город Франции. Это провинциальный центр, прилично удаленный от Парижа, известный разве что театральным фестивалем и дворцом, в котором когда-то жили римские папы. Ну напечатал кто-то несколько десятков афиш и заклеил ими рекламные стенды. По сути это мелкое хулиганство, сущий пустяк, а для прессы – разве что повод для короткой заметки, и то имеющий интерес исключительно для местных СМИ.

    Однако шум сейчас во Франции стоит такой, как будто высадились инопланетяне, русские танки едут по Елисейским Полям или президент Макрон вздумал развестись и жениться на английской королеве (или короле). Журналисты наперебой обличают «дикость» и «неприемлемость» случившегося. А французская прокуратура открыла дело аж по двум серьезным статьям: публичное оскорбление президента (с перспективой 12 тысяч евро штрафа) и подстрекательство к бунту (два месяца тюрьмы и 7500 евро штрафа).

    Владелец рекламных поверхностей в панике уверяет журналистов, что он не имеет никакого отношения к расклейке афиш и что его служащие «мобилизованы, чтобы убрать их в кратчайшие сроки». По другим сведениям, сдирать оскорбительные афиши были отправлены служащие полиции.

    Сторонники Макрона кричат в соцсетях, что случившееся совершенно недопустимо,

    а Рено Мюзелье, глава региона Прованс – Альпы – Лазурный берег, к которому относится Авиньон, разразился яростным постом, который процитировали многие журналисты и в том числе «Ле Монд»: «До чего они дойдут в своих омерзительных выходках? Самое время как можно жестче наказывать тех, кто устраивает такие гнусные кампании. Безоговорочно осуждаю их и полностью поддерживаю Эммануэля Макрона».

    Вообще-то это не первый случай, когда Макрона изображают в виде Гитлера: в 2021 году 62-летний художник Мишель-Анж Флори нарисовал Макрона не только в образе Гитлера, но и рядом с маршалом Петеном, который с нацистами активно сотрудничал. Художника тоже пытались притянуть к ответу, но он отбился в кассационном суде, в частности, указав на то, что на его афишах была надпись об их сатирическом характере. Учтя опыт предшественника, Лекто сделал соответствующую надпись на своем граффити, но она ему, как видим, не помогла.

    О самом Лекто известно не так уж много. Или, может быть, французские СМИ притворяются, что ничего о нем не знают, чтобы не делать ему рекламу, и даже псевдоним его часто пишут неверно, хотя он подписывает свои работы. Содержание его граффити и соцсетей говорит само за себя. Он высмеивал не только Макрона, но и его министров – и, напротив, сочувственно изображал лидера «желтых жилетов», а также ученого Дидье Раульта, который расходился с властями по вопросам лечения ковида и всеобщей вакцинации.

    Мадам Демаре, префект департамента Воклюз, административным центром которого является Авиньон, заявила, что «каждый имеет право на свободу слова, но нельзя произвольно обращаться с самыми трагическими временами нашей истории». Однако дело не во временах и тем более не в том, что французская власть боится сравнения с Гитлером. Ее в принципе не устраивает, что кто-то где-то пытается создать смыслы, отличные от официальных. Это покушение на ее права, потому что только она – и включенные в систему лидеры мнений – имеют право транслировать смыслы публике, которая обязана безропотно их усваивать.

    Хотя с точки зрения здравого смысла реакция на несколько афиш в провинциальном французском городе представляется чрезмерной, она исчерпывающе характеризует нынешнее западное общество. Нельзя – даже в глухом углу – транслировать смыслы, не одобренные сверху, нельзя – даже в сатирическом плане – утверждать, что Макрон и Гитлер одного поля ягоды. Потому что это призыв к бунту, оскорбление и вообще сотрясение основ.

    Впрочем, в одном художнику из Авиньона повезло. Соратники Макрона на ровном месте уже сделали его известным на всю Францию. А будут и дальше гнуть свою линию, сделают его известным на весь мир. Что, может быть, не так уж плохо – потому что, судя по его работам, рисовать он умеет и мог бы заниматься чем-то более перспективным, чем разрисовывание трансформаторных будок карикатурами на президента.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •