Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

Франция бурлит из-за сатирического рисунка, высмеющего Макрона

Публичное оскорбление президента. Именно так французская прокуратура квалифицирует чудовищное преступление в одной из местных провинций – портрет Макрона под видом Гитлера. «Дикость» – так выражаются сторонники президента Франции. Почему сатирический рисунок был воспринят как сотрясение самих основ западного образа жизни?

Во Франции произошло нечто ужасное – настолько ужасное, что все СМИ только об этом и говорят, захлебываясь праведным негодованием. Дело в том, что президента Макрона изобразили в образе Гитлера. Опять.

В этот раз началось все с того, что в начале апреля в мирном южном городе Авиньоне местный художник создал мурал (стенную роспись). На ней он изобразил французского президента с легкой сединой и цифрами 49.3 под носом, которые на расстоянии чрезвычайно напоминают гитлеровские усы.

Художник – в большинстве источников он фигурирует под псевдонимом Lekto – снабдил свое произведение огромной надписью «Спасибо, но нет», давая понять, что такой президент Франции не нужен. Вторая надпись, которую можно было разглядеть только вблизи, гласила: «Если бы… сатирическая картина».

49.3 – номер статьи конституции, которую сторонники Макрона применили, чтобы протащить через Национальное собрание закон о повышении пенсионного возраста без голосования. Франция возмутилась и под чутким руководством профсоюзов пошла митинговать против закона. Опросы показывали, что абсолютное большинство населения – около 80% – против того, чтобы отодвигать пенсионный возраст.

Однако властям это не помешало, и более того – успешно проведшая закон через все инстанции премьер-министр Элизабет Борн даже осталась на своем месте. Вероятно, для того, чтобы принимать и другие законы, призванные облагодетельствовать французов, которые по неразумию не понимают своего счастья.

Странным образом многотысячные демонстрации против антинародного закона представителей властей не смутили, но мурал в провинциальном городе разозлил их до такой степени, что его демократически предписали уничтожить.

Местные власти, которые по закону являются собственниками всех наружных поверхностей стен, объявили, что смоют огромное граффити «так быстро, как только возможно». Как сообщают, оно в итоге просуществовало меньше суток. Не помогла надпись о том, что это сатирическое изображение. Да и не могла помочь, потому что художник уже был у властей на заметке за свой предыдущий подвиг.

Дело в том, что в июне прошлого года на этом же самом месте он изобразил экономиста Жака Аттали, который манипулирует Макроном как марионеткой. И мало того, что тот мурал тоже уничтожили – художника, дабы он умерил свой пыл, обвинили в антисемитизме и потащили в суд. Хорошо хоть, что его не обвинили в неприязни к гомосексуалистам и трансфобии, а то страшно даже подумать, что могло произойти.

Рукописи не горят, сказал классик. Как оказалось, это правило можно применить и к другим произведениям искусства – и даже к стрит-арту. Утром 18 мая жители Авиньона с изумлением обнаружили расклеенные поверх уличных рекламных стендов афиши. Всего их насчитали около 30.

Основой для афиш послужило фото уничтоженного мурала с Макроном в виде Гитлера, но теперь его сопровождали две дополнительные надписи. Первая – хештег с выражением, означающим «действовать или терпеть», и вторая – цитата из Ганди: «Гражданское неповиновение становится священным долгом, когда государство пренебрегает законами или коррумпировано». В качестве фона на афишах фигурируют цвета французского флага – красный, белый, синий, что делает его похожим на афиши, которые используются во время избирательной кампании.

Напомним, что дело происходит в Авиньоне. Это не столица и даже не второй город Франции. Это провинциальный центр, прилично удаленный от Парижа, известный разве что театральным фестивалем и дворцом, в котором когда-то жили римские папы. Ну напечатал кто-то несколько десятков афиш и заклеил ими рекламные стенды. По сути это мелкое хулиганство, сущий пустяк, а для прессы – разве что повод для короткой заметки, и то имеющий интерес исключительно для местных СМИ.

Однако шум сейчас во Франции стоит такой, как будто высадились инопланетяне, русские танки едут по Елисейским Полям или президент Макрон вздумал развестись и жениться на английской королеве (или короле). Журналисты наперебой обличают «дикость» и «неприемлемость» случившегося. А французская прокуратура открыла дело аж по двум серьезным статьям: публичное оскорбление президента (с перспективой 12 тысяч евро штрафа) и подстрекательство к бунту (два месяца тюрьмы и 7500 евро штрафа).

Владелец рекламных поверхностей в панике уверяет журналистов, что он не имеет никакого отношения к расклейке афиш и что его служащие «мобилизованы, чтобы убрать их в кратчайшие сроки». По другим сведениям, сдирать оскорбительные афиши были отправлены служащие полиции.

Сторонники Макрона кричат в соцсетях, что случившееся совершенно недопустимо,

а Рено Мюзелье, глава региона Прованс – Альпы – Лазурный берег, к которому относится Авиньон, разразился яростным постом, который процитировали многие журналисты и в том числе «Ле Монд»: «До чего они дойдут в своих омерзительных выходках? Самое время как можно жестче наказывать тех, кто устраивает такие гнусные кампании. Безоговорочно осуждаю их и полностью поддерживаю Эммануэля Макрона».

Вообще-то это не первый случай, когда Макрона изображают в виде Гитлера: в 2021 году 62-летний художник Мишель-Анж Флори нарисовал Макрона не только в образе Гитлера, но и рядом с маршалом Петеном, который с нацистами активно сотрудничал. Художника тоже пытались притянуть к ответу, но он отбился в кассационном суде, в частности, указав на то, что на его афишах была надпись об их сатирическом характере. Учтя опыт предшественника, Лекто сделал соответствующую надпись на своем граффити, но она ему, как видим, не помогла.

О самом Лекто известно не так уж много. Или, может быть, французские СМИ притворяются, что ничего о нем не знают, чтобы не делать ему рекламу, и даже псевдоним его часто пишут неверно, хотя он подписывает свои работы. Содержание его граффити и соцсетей говорит само за себя. Он высмеивал не только Макрона, но и его министров – и, напротив, сочувственно изображал лидера «желтых жилетов», а также ученого Дидье Раульта, который расходился с властями по вопросам лечения ковида и всеобщей вакцинации.

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Мадам Демаре, префект департамента Воклюз, административным центром которого является Авиньон, заявила, что «каждый имеет право на свободу слова, но нельзя произвольно обращаться с самыми трагическими временами нашей истории». Однако дело не во временах и тем более не в том, что французская власть боится сравнения с Гитлером. Ее в принципе не устраивает, что кто-то где-то пытается создать смыслы, отличные от официальных. Это покушение на ее права, потому что только она – и включенные в систему лидеры мнений – имеют право транслировать смыслы публике, которая обязана безропотно их усваивать.

Хотя с точки зрения здравого смысла реакция на несколько афиш в провинциальном французском городе представляется чрезмерной, она исчерпывающе характеризует нынешнее западное общество. Нельзя – даже в глухом углу – транслировать смыслы, не одобренные сверху, нельзя – даже в сатирическом плане – утверждать, что Макрон и Гитлер одного поля ягоды. Потому что это призыв к бунту, оскорбление и вообще сотрясение основ.

Впрочем, в одном художнику из Авиньона повезло. Соратники Макрона на ровном месте уже сделали его известным на всю Францию. А будут и дальше гнуть свою линию, сделают его известным на весь мир. Что, может быть, не так уж плохо – потому что, судя по его работам, рисовать он умеет и мог бы заниматься чем-то более перспективным, чем разрисовывание трансформаторных будок карикатурами на президента.