Франция надеется уничтожить Россию старыми танками

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БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...

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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Франция надеется уничтожить Россию старыми танками

    Французский эксперт: «Наш колесный танк обрел своего изначального врага – русских»
    AMX 10-RC – разработка эпохи холодной войны
    		  
    15 мая 2023, 21:30
    Фото: Lance Cpl. Juanenrique Owings/US Marine Corps
    Текст: Валерия Вербинина

    Франция вновь пообещала предоставить Украине колесные танки AMX 10-RC и даже оснастить ими несколько батальонов. Первая партия этих машин прибыла на Украину уже в марте этого года, но впервые речь идет о такой серьезной поставке. Почему французские военные специалисты в связи с этим вспоминают Советский Союз и как они оценивают роль колесных танков на украинском театре военных действий?

    Для начала попробуем разобраться, что это за танк и чем он может быть опасен. Как сообщают сами французы, это изделие (назовем его так) местного производства. Создано аж в 1970-е годы прошлого века, запущено в серию в 1980-е. Легкий танк с калибром пушки 105 мм передвигается не на гусеницах, а на колесах, что обеспечивает ему большую маневренность и скорость. Существуют разные модификации данной машины, но в среднем двигатель в 280 лошадиных сил позволяет танку проехать около 800 км без нужды в дозаправке.

    На бумаге все выглядит вполне пристойно, однако ясно, что речь идет об устаревшей модели. Как выразился неназванный источник из окружения французского президента, «конечно, они устарели, но еще могут послужить».

    На начало года в распоряжении французской армии, по некоторым данным, было 248 таких машин. Сейчас их последовательно меняют на более совершенный аналог под названием «Ягуар».

    Что делать с колесными танками родом из 1980-х, которые вдруг оказались не нужны? По-хорошему, их следовало бы списать, но списание и утилизация обойдутся слишком дорого.

    Проще сделать, так сказать, жест доброй воли. Передать то, что тебе самому больше не нужно (и продать никому не удастся), дорогому другу Владимиру Зеленскому, обставив это событие с максимальной помпой.

    Откровенно говоря, украинский президент просил у друга Макрона тяжелые танки «Леклерк», но эти к старью не отнесешь, и вообще, они нужны самой французской армии. Так что, дорогой друг, берите что дают.

    Любопытно проследить боевую историю этого вида вооружений – колесные танки, а еще любопытнее – причину его происхождения. Известно, что танки AMX 10-RC использовались в операциях в Персидском заливе, а также в Афганистане. Однако изначально это оружие разрабатывалось для возможной войны со странами Варшавского договора – блоком восточноевропейских государств (Польша, Румыния и др.), которые возглавлял Советский Союз. Непосредственно перед крахом Советского Союза военный блок стран Варшавского договора прекратил свое существование, и государства, участвовавшие в нем, один за другим потянулись в НАТО, что лучше любых других примеров характеризует поговорку «свято место пусто не бывает».

    Как заметил французский эксперт Робер Лаффон, говоря о AMX 10-RC, «эти танки никогда не сражались с врагом, ради которого они были созданы... Но у истории хорошее чувство юмора: теперь они наконец могут уничтожать своего изначального врага – русских».

    Пьер Серван, еще один известный во Франции эксперт по военным вопросам, объясняет: «У данных танков две задачи: разведка, когда требуется приблизиться к неприятелю, прощупать местность, узнать, где находятся неприятельские укрепленные точки, и собственно бой, то есть способность сражаться даже с более мощными машинами противника».

    Также Пьер Серван заверил журналистов, что танк этого типа «представляет опасность для бронемашин, бункеров и огневых точек противника», и его «огневой мощью» не следует пренебрегать.

    Тем не менее другой эксперт, Лео Периа-Пенье из Французского института международных отношений, относится к данной боевой машине весьма скептически и вообще отказывает AMX 10-RC в праве называться танком. «Его огневой мощи хватает, чтобы работать по хорошо защищенным целям, однако он недостаточно надежен для того, чтобы действовать в разведке боем и защищать фланги».

    Таким образом, считает исследователь, «ценность этого вида вооружений ограничена, так как он слишком слаб для того, чтобы использоваться в первой линии наступления». «Возможно, – продолжает эксперт, – имеет смысл использовать AMX 10-RC в качестве вспомогательной артиллерии высокой мобильности, нечто вроде гаубицы «Цезарь», но ближе к линии фронта».

    Однако мало предоставить танки – нужно обучить экипажи ими пользоваться, от водителей до техников и стрелков. За один день и даже за неделю невозможно научиться управляться с таким танком, это сложная боевая машина. Но о тонкостях обучения украинских военных французские власти предпочитают не распространяться.


    Хотя французы держат в секрете, сколько именно украинских военных они обучают, во французской прессе тем не менее уже назывались соответствующие цифры. Согласно этим данным, 1200 человек предполагается обучить до конца текущего года на французской территории и 600 человек – на территории Польши.

    Особо отметим, что в марте представители французского министерства обороны категорически отрицали, что обучают украинских пилотов летать на самолетах «Мираж 2000», которые относятся к классу истребителей. Информация о том, что около 30 человек уже полтора месяца в ускоренном темпе проходят обучение на авиабазах в Нанси и Мон-де-Марсане, всплыла в прессе, но не получила официального подтверждения.

    Что касается обучения членов экипажей AMX 10-RC, известно, что оно проходило на крупнейшем полигоне Европы в Канжюрсе, департамент Вар. По понятным причинам его детали засекречены.

    Возвращаясь к теме самолетов: некий неназванный источник сообщил прессе, что в данный момент и речи нет о том, чтобы предоставить украинцам истребители, которые те просят. Ключевые слова в этом пассаже – «в данный момент». Это значит, что окончательное решение будет зависеть от обстоятельств. Если они окажутся в пользу Украины, то французы почти наверняка дадут киевскому режиму и истребители, и любые другие виды оружия, кроме разве что ядерного. Главным обстоятельством, которое все решит, должно стать ожидаемое контрнаступление ВСУ, которое должно подтвердить, что все финансовые вливания и иная помощь оказались не зря.

    Уже упомянутый выше Пьер Серван заметил, что французские колесные танки «могут служить чем-то вроде острия копья при контрнаступлении». Правда же заключается в том, что вся Украина рассматривается Западом как острие копья, цель которого – ранить Россию. И по возможности – смертельно.
     
     
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