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    СВО изменила войны будущего

    Украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК
    СВО меняет представление о развитии ВПК в будущем
    		  
    17 апреля 2023, 18:05
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    СВО показала, что современные военные действия превращаются в подобие «киберпанка»: старые и новые виды вооружений соседствуют на полях сражений. Данная тенденция заставляет переосмыслить роль не только оборонных разработок, но и подходов к организации промышленного сектора. Как украинский кризис отразится на войнах будущего и каким должно быть развитие российского ВПК в новых условиях?

    «Осмысление последствий геополитических кризисов на экономическую и социальную сферы жизни происходит постфактум. Конфликт на Украине заставляет задуматься нас о сущности времени в военной сфере: оно одновременно и сужается, и расширяется. На поле боя используются как старые технологии, так и новые, что требует особого подхода к анализу происходящего», – сказал модератор встречи Иван Тимофеев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Государство всегда готовится к войнам прошлого. Но это не помогло учесть опыт недавних конфликтов. В частности, еще американская кампания в Ираке показала, что даже ведущие мировые державы могут исчерпать имеющиеся запасы вооружений. К сожалению, данный опыт не был учтен участниками СВО при подготовке промышленной сферы к военным действиям», – отмечает Александр Ермаков, младший научный сотрудник Центра международной безопасности.

    В докладе дискуссионного клуба «Валдай» «Политэкономия конфронтации: уроки конфликта на Украине», публикации которого была посвящена встреча, отмечается, что западные страны столкнулись с дефицитом высокоточных боеприпасов еще в период бомбардировок Югославии и войны в Афганистане. Несмотря на то, что тогда доля управляемых авиационных средств поражения (АПС) составляла 40 и 60% соответственно, незапланированный пик расходов боеприпаса застал США врасплох.

    Подчеркивается, что в случае крупномасштабных боевых действий с серьёзным противником, например, крылатые ракеты семейства JASSM могут закончиться примерно за неделю. При этом практически по всем видам вооружения и военной техники текущие запасы Штатов оцениваются как низкие и средние.

    Однако проблемы имеются не только у Вашингтона. В частности, согласно экспертным оценкам, Британия сможет преодолеть тенденцию к исчерпанию боеприпасов лишь к 2025-2026 года, и то лишь при сохранение соответствующей политической воли.

    ВСУ съедают запасы НАТО

    «На этом фоне расход американской военной помощи Украиной колоссален. По оценкам CSIS, даже в случае повышения темпов производства, компенсация переданных ВСУ артиллеристских снарядов 155 мм займет от четырех до пяти лет. То же касается и управляемых ракет Javelin», – подчеркивает эксперт.

    «Вашингтон понимает насущность данной проблемы, поэтому достаточно критически оценивает собственные возможности в войне с Пекином. Но в Штатах понимают одну вещь: в краткосрочной перспективе текущая ситуация, действительно, ведет к опустошению складов, но в долгосрочной позволяет качественно обновить военную промышленность», – акцентирует политолог.

    «Украинский кризис используется американскими военными как блокировка любых разговоров о сокращении бюджета ВПК. Происходит модернизация производства. Кроме того, снарядный голод приводит к появлению новых игроков на рынке: Республика Корея и Израиль неожиданно стали крупными поставщиками вооружений для Европы, что укрепляет их потенциал», – отмечает Ермаков.

    Интересно, что кризис на Украине вскрыл целый ряд проблем, имеющихся в западном военном производстве. В частности, масштабная оптимизация ВПК в 90-х привела к тому, что после поставок Вашингтоном ВСУ половины арсенала ПЗРК Stinger, возобновить процесс создания данной модели оказалось невозможным по причине недоступности ряда компонентов и прекращения работы подрядчиков. Было принято решение о разработке нового образца, что потребует минимум нескольких лет.

    В то же время в Европе все несколько иначе и говорить о ее полномасштабном переходе на военные рельсы нельзя. «Но увеличение темпов в создании новых снарядов вполне возможно. Это создаст новые рабочие места и хорошо разгонит ВВП «Старого света». В целом, в ЕС происходит переоценка сферы ВПК: раскармливать Вашингтон и Сеул никто не хочет – приходится думать, за что можно взяться самим», – указывает Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    Действительно, в настоящий момент Европа стоит на пороге трудного перехода к новому «военизированному» мышлению. Как отмечается в докладе, о значительном росте оборонных расходов объявили Бельгия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния и Франция. Однако не везде реформа ВПК нашла свое отражение в конкретных дорожных картах.

    Рекордсменом в данной сфере стала Польша, которой удалось увеличить расходы на оборонную промышленность до внушительных 4,5% от ВВП. Если в 2022 году военный бюджет страны составлял лишь 12,5 млрд долларов, то сегодня речь идет о вливании в сферу порядка 27-29 млрд.

    Впрочем, перейти от риторики к реальным действиям решаются немногие. Так, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц еще в феврале 2022 года высказался о необходимости формирования специального фонда объемом в 100 млрд евро на нужды Бундесвера. Заявлялось и увеличение численности армии, чего не видно по сей день, а основные доли расходов приходятся на авиацию.

    Военный «киберпанк»

    «СВО также наглядно продемонстрировала и другую тенденцию современных конфликтов: боевые действия превращаются в сферу «киберпанка», где новые беспилотные технологии соседствуют с образцами времен [Первой и Второй] мировых войн. При этом происходит переоценка и гражданского комплекса. Так, совершенно невоенный Starlink зарекомендовал себя более надежной системой, чем разработки того же Пентагона», – акцентирует эксперт.

    «Конфликт на Украине также подтвердил корректность и другого утверждения: «волшебных палочек» в конфликте не существует.

    Javelin и HIMARS не меняют ход столкновения, но заставляют переосмыслить роль уже зарекомендовавших себя средств. Старые технологии остаются актуальными, а значит, после окончания СВО производство будет работать на восполнение запасов, а не на создание чего-то нового», – отмечает Стефанович.

    «Также текущая геополитическая ситуация заставляет страны Запада уделять внимание развитию сухопутных войск. Однако следующий вероятный конфликт США и КНР за Тайвань, очевидно, станет морским. В Вашингтоне уже звучат призывы к модернизации флота, а значит, перед нами встает вопрос о необходимости пропорционального ответа», – сказал Прохор Тебин, заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    ВПК России требует переосмысления

    «России также необходимо задуматься о положении нашего ВПК. В первую очередь, важно повысить привлекательность карьеры в оборонной промышленности. Особенно это касается рабочих профессий. Люди должны видеть, что эта сфера может способствовать их личностному росту, а также обеспечить приемлемый уровень материального благополучия», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим важно располагать долгосрочной стратегией развития ВПК. Здесь хотелось бы отметить роль образования: профессия инженера должна стать самой престижной в России. Необходимо, чтобы работники сферы разбирались и в маркетинге, и в истории, и в политике. Создать хороший танк можно лишь в том случае, если ты понимаешь, какие задачи стоят перед твоей страной на международной арене», – уточняет политолог.

    «Крайне важно обеспечить здоровое взаимодействие Министерства обороны и частных подрядчиков. Оборонная сфера нуждается в инициативности и дискуссионности. Проблемы вооружений должны не замалчиваться, а обсуждаться. В свою очередь, заказы военного ведомства необходимо превратить в дело, способное обеспечить производителя прибылью», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, СВО наглядно показала границы импортозамещения. Конечно, значимость данного процесса нельзя переоценить, но и полностью замыкаться в себе не стоит. Важно развивать партнерские отношения со странами-союзниками, которые могут послужить хорошим источником не только технологий и образцов вооружений, но и кадров», – резюмирует Тебин.
     
     
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