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17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Европейцы не верят в успех ВСУ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Подробности...
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    НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

    Аланды имеют особый статус с 1856 года
    		  
    17 апреля 2023, 14:20
    Фото: Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике?

    В финском парламенте заявили, что после вступления Финляндии в НАТО «возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным». В частности, один из депутатов Пекка Товери призвал ремилитаризировать Аланды из-за якобы агрессивной политики России. При этом глава местного муниципалитета Вероника Тернрос высказалась против подобных решений. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте страны также выступил за сохранение статус-кво.

    Напомним, решение о принципиальном не размещении военных сил в регионе было принято еще в 1856 году, и с тех пор данный статус неоднократно подтверждался различными соглашениями. Так, со времен короля Густава Вазы, правившего в XVI веке, и до начала XIX века острова принадлежали Швеции. В 1809 году они вошли в состав России и находились в таком статусе до 1917 года, после чего отошли Финляндии.

    Вопрос, который не поднимался полтора столетия, возник на фоне присоединения Финляндии к НАТО. Почти сразу после этого на сайте гражданских инициатив государства начался сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего руководителя финской военной разведки Пекки Товери, консульство является «историческим рудиментом» и должно быть закрыто.

    Такого мнения придерживается и экс-министр внутренних дел Финляндии, член парламента Пяйви Рясянен. По ее словам, присутствие российской дипмиссии на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе. Впрочем, глава МИД республики Пекка Хаависто заявлял по этому поводу, что Финляндия не планирует упразднять российские представительства на своей территории, поскольку это может повлечь ответные меры со стороны Москвы.

    В МИД России выразили надежду, что Хельсинки будет придерживаться международно-правовых обязательств. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России. Тем не менее, в экспертном сообществе допускают, что ремилитаризация островов и закрытие дипмиссии – необратимые процессы.

    «Обсуждение статуса территорий напрямую связано с вхождением Финляндии в состав НАТО. Дело в том, что данные территории получили статус демилитаризованной зоны еще в 1856 году. В дальнейшем, в советский период истории, договоренности подтвердились», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «Таким образом, для финнов размещение потенциальных военных баз НАТО – возможность полного приобретения суверенитета над территорией. Это печально, ведь область являлась старейшей демилитаризованной территорией в мире, и все попытки каким-либо образом это изменить в прошлом заканчивались неудачей», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то, что Финляндия давно встала на путь интеграции в НАТО, размещение в любой точке страны американской базы стало бы серьезной угрозой национальной безопасности России. Решение, вероятно, в большей степени будет носить психологический характер: ремилитаризация подчеркивает, что политика Хельсинки кардинально изменилась и вернуться к прошлым формам взаимодействия невозможно», – акцентирует эксперт.

    «В данной ситуации Москве необходимо дать понять обществу Финляндии, и, в частности жителям Аландских островов, что теперь их территория может стать законной целью для России. Любая эскалация может привести к печальным последствиям», – подчеркивает Межевич.

    «В Хельсинки считают, что впервые после Второй мировой сбросили «оковы». Напомню, СССР не сделал Финляндию социалистической страной, но заметно ограничил ее суверенитет во внешней политике, добивая подлинного нейтралитета Хельсинки. Поэтому ни одного крупное внешнеполитическое действие вопреки воле СССР финны не совершали. Однако это несло в себе множество экономических выгод для Финляндии», – добавил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «В связи с этим, ремилитаризация островов в понимании нынешней финской элиты подается как возрождение внешнеполитической независимости. Здесь также надо учитывать тот факт, что финские шведы, проживающие на Аландских островах – это самая антироссийски настроенная часть финского общества», – обращает внимание собеседник.

    «Если в Хельсинки все же решатся пересмотреть статус территории, то перед Россией возникнут определенные риски.

    В частности, там может появиться американская военная база. Тогда для нашей страны фактически закроется выход из Финского залива, учитывая находящиеся рядом недружественные Данию и Швецию», – объясняет политолог.

    «Не исключаю, что в перспективе Москве придется уделить больше внимания нашей военно-морской группировке в Кронштадте. Кроме того, может быть поднят вопрос о прекращении договора аренды Сайменского канала, который Финляндия использует для выхода из внутренних районов в Балтику через окрестности Выборга», – заключил Трухачев.

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