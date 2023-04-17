Эксперт объяснил, почему Финляндия задумалась о ремилитаризации Аландских островов

Политолог Межевич: Планы ремилитаризации Аландских островов говорят о кардинальном изменении политики Финляндии

Решение о ремилитаризации Аландских островов объясняется желанием Хельсинки полностью вернуть суверенитет над этой территорией. Кроме того, таким образом страна подчеркивает новый статус в отношениях с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Николай Межевич. Ранее в Финляндии призвали к ремилитаризации Аландских островов.

«Обсуждение статуса Аландских островах напрямую связано с вхождением Финляндии в состав НАТО. Дело в том, что данные территории получили статус демилитаризованной зоны еще в 1856 году, когда Хельсинки являлись частью Российской империи. В дальнейшем, в советский период истории, договоренности подтвердились», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

«Таким образом, для финнов потенциальные военные базы стран НАТО – возможность полного приобретения суверенитета над территорией. Это печально, ведь область являлась старейшей демилитаризованной территорией в мире, и все попытки каким-либо образом это изменить в прошлом заканчивались неудачей», – подчеркивает эксперт.

«Несмотря на то, что Финляндия давно встала на путь интеграции в НАТО, размещение в любой точке страны американской базы стало бы серьезной угрозой национальной безопасности России. Решение, вероятно, в большей степени будет носить психологический характер: ремилитаризация подчеркивает, что политика Хельсинки кардинально изменилась и вернуться к прошлым формам взаимодействия невозможно», – акцентирует эксперт.

«В данной ситуации Москве необходимо дать понять обществу Финляндии, и, в частности жителям Аландских островов, что теперь их территория может стать законной целью для России. Любая эскалация может привести к печальным последствиям», – резюмирует Межевич.

Ранее депутат финского парламента Ярмо Линдберг заявил, что членство в НАТО позволяет поставить под вопрос мирный статус Аландских островов. Другой политик, Пекка Товери, призвал ремилитаризировать территорию из-за якобы агрессивной политики России.

Напомним, решение о принципиальном не размещении военных сил в регионе было принято еще в 1856 году, и с тех пор данный статус неоднократно подтверждался различными соглашениями. При этом глава местного муниципалитета Вероника Тернрос высказалась против ремилитаризации. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте страны также выступил за сохранение статус-кво.

Между тем, на сайте гражданских инициатив Финляндии ведется сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах. В МИД России выразили надежду, что Хельсинки будет придерживаться международно-правовых обязательств.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах желания Финляндии закрыть дипломатическое ведомство РФ на островах.

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