Финляндия раздувает российскую угрозу

Предложение закрыть российское консульство на Аландских островах объясняется вхождением Финляндии в НАТО

В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России?

В Финляндии проходит сбор подписей под инициативой закрыть российское консульство на Аландских островах в Балтийском море. В описании на сайте гражданских инициатив страны говорится, что консульство «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», которая в начале этой недели стала 31-м членом НАТО. На данный момент заявку одобрили более 10 тыс. человек, пользовали начали активно поддерживать инициативу после освещения этого вопроса в местных СМИ.

Разговоры относительно нынешнего демилитаризованного статуса Аландских островов участились с момента объявления Финляндией планов стать членом НАТО в ответ на начало Россией спецоперации на Украине.

Демилитаризованное и нейтральное положение архипелага, состоящего из тысяч островов, восходит к Парижскому мирному договору после Аландской войны в 1850-х годах и было возобновлено в Женевском соглашении 1921 года. Третье соглашение, определяющее статус Аландских островов, было подписано в 1940 году после заключения Московского мирного договора по итогам советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Согласно соглашению, Советскому Союзу было предоставлено право наблюдения за демилитаризацией этой территории.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего руководителя финской военной разведки Пекки Товери, консульство является «историческим рудиментом» и должно быть закрыто. Такого же мнения придерживается экс-министр внутренних дел Финляндии, член парламента Пяйви Рясянен. По ее словам, присутствие российской дипмиссии на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе. Впрочем, глава МИД республики Пекка Хаависто заявлял по этому поводу, что Финляндия не планирует упразднять российские представительства на своей территории, поскольку это может повлечь ответные меры со стороны Москвы.

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Однако в Финляндии высказываются сомнения, сохранят ли острова демилитаризованный статус, тем более что страна имеет право и обязанность защищать этот район. Спикер парламента Матти Ванханен из Центристской партии говорил недавно, что наличие регулярных финских войск на Аландских островах помогло бы защитить территорию от возможных вторжений. В феврале генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс «со всей серьезностью относится к возможности российской разведдеятельности на островах».

Аландские острова – шведскоязычная автономия в составе Финляндии, более 90% жителей – шведы. Со времен короля Густава Вазы, правившего в XVI веке, и до начала XIX века острова принадлежали Швеции. В 1809 году они вошли в состав России и находились в таком статусе до 1917 года, после чего отошли Финляндии. На этой территории есть свой парламент, правительство и флаг. В финском парламенте от Аландских островов работает один депутат.

Руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН Алексей Комаров убежден, что возможная ликвидация российского консульства на Аландских островах «подорвет юридические основы наших отношений с Финляндией». «Эти острова являются демилитаризованными и у консульства задача наблюдать за этим. Если мы лишаемся такой возможности, это будет противоречить ранее достигнутым договоренностям», – считает Комаров.

По его словам, страхи финнов преувеличены, как и заявления генсека НАТО об угрозе шпионажа со стороны России.

«В нынешних условиях вряд ли эти острова нужны кому-то с военной точки зрения»,

– заверил собеседник.

Комаров отметил также, что во время своей командировки на эти острова тесно общался с местными жителями. Антироссийских настроений среди них не наблюдалось. Больше всего его поразило то, что финским языком на архипелаге хорошо владеют единицы. «Жители островов ментально близки к Швеции», – подчеркнул историк.

Российско-финляндские отношения заметно обострились весной прошлого года. В мае МИД России объявил о высылке двух дипломатов из посольства Финляндии в Москве в ответ на решение Хельсинки выслать двух российских дипломатов. В МИДе назвали курс Финляндии «конфронтационным» из-за «поставок оружия киевскому режиму» и «покрывательства преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Финляндии выдворила двух человек в апреле 2022 года под предлогом комплексного дипломатического осуждения действий России со стороны стран ЕС из-за сообщений о событиях в украинской Буче, якобы свидетельствующих о совершении российской армией военных преступлений.

В начале года Финляндия, как и Норвегия летом прошлого года, временно закрыла мурманский офис, который работал при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. В официальном заявлении МИД Финляндии говорилось, что необходимость в нем отпала «из-за значительного сокращения основных задач офиса». Консульство открылось в 1992 году. В Мурманске продолжает работу только частный визовый центр. Таким образом, Хельсинки сохраняет свое генконсульство в Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

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