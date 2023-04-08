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8 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной, – если судить по итогу холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
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Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Финляндия раздувает российскую угрозу

    Предложение закрыть российское консульство на Аландских островах объясняется вхождением Финляндии в НАТО
    Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов
    		  
    8 апреля 2023, 18:00
    Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России?

    В Финляндии проходит сбор подписей под инициативой закрыть российское консульство на Аландских островах в Балтийском море. В описании на сайте гражданских инициатив страны говорится, что консульство «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», которая в начале этой недели стала 31-м членом НАТО. На данный момент заявку одобрили более 10 тыс. человек, пользовали начали активно поддерживать инициативу после освещения этого вопроса в местных СМИ.

    Разговоры относительно нынешнего демилитаризованного статуса Аландских островов участились с момента объявления Финляндией планов стать членом НАТО в ответ на начало Россией спецоперации на Украине.

    Демилитаризованное и нейтральное положение архипелага, состоящего из тысяч островов, восходит к Парижскому мирному договору после Аландской войны в 1850-х годах и было возобновлено в Женевском соглашении 1921 года. Третье соглашение, определяющее статус Аландских островов, было подписано в 1940 году после заключения Московского мирного договора по итогам советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Согласно соглашению, Советскому Союзу было предоставлено право наблюдения за демилитаризацией этой территории.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего руководителя финской военной разведки Пекки Товери, консульство является «историческим рудиментом» и должно быть закрыто. Такого же мнения придерживается экс-министр внутренних дел Финляндии, член парламента Пяйви Рясянен. По ее словам, присутствие российской дипмиссии на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе. Впрочем, глава МИД республики Пекка Хаависто заявлял по этому поводу, что Финляндия не планирует упразднять российские представительства на своей территории, поскольку это может повлечь ответные меры со стороны Москвы.

    Однако в Финляндии высказываются сомнения, сохранят ли острова демилитаризованный статус, тем более что страна имеет право и обязанность защищать этот район. Спикер парламента Матти Ванханен из Центристской партии говорил недавно, что наличие регулярных финских войск на Аландских островах помогло бы защитить территорию от возможных вторжений. В феврале генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс «со всей серьезностью относится к возможности российской разведдеятельности на островах».

    Аландские острова – шведскоязычная автономия в составе Финляндии, более 90% жителей – шведы. Со времен короля Густава Вазы, правившего в XVI веке, и до начала XIX века острова принадлежали Швеции. В 1809 году они вошли в состав России и находились в таком статусе до 1917 года, после чего отошли Финляндии. На этой территории есть свой парламент, правительство и флаг. В финском парламенте от Аландских островов работает один депутат.

    Руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН Алексей Комаров убежден, что возможная ликвидация российского консульства на Аландских островах «подорвет юридические основы наших отношений с Финляндией». «Эти острова являются демилитаризованными и у консульства задача наблюдать за этим. Если мы лишаемся такой возможности, это будет противоречить ранее достигнутым договоренностям», – считает Комаров.

    По его словам, страхи финнов преувеличены, как и заявления генсека НАТО об угрозе шпионажа со стороны России.

    «В нынешних условиях вряд ли эти острова нужны кому-то с военной точки зрения»,

    – заверил собеседник.

    Комаров отметил также, что во время своей командировки на эти острова тесно общался с местными жителями. Антироссийских настроений среди них не наблюдалось. Больше всего его поразило то, что финским языком на архипелаге хорошо владеют единицы. «Жители островов ментально близки к Швеции», – подчеркнул историк.

    Российско-финляндские отношения заметно обострились весной прошлого года. В мае МИД России объявил о высылке двух дипломатов из посольства Финляндии в Москве в ответ на решение Хельсинки выслать двух российских дипломатов. В МИДе назвали курс Финляндии «конфронтационным» из-за «поставок оружия киевскому режиму» и «покрывательства преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

    Финляндии выдворила двух человек в апреле 2022 года под предлогом комплексного дипломатического осуждения действий России со стороны стран ЕС из-за сообщений о событиях в украинской Буче, якобы свидетельствующих о совершении российской армией военных преступлений.

    В начале года Финляндия, как и Норвегия летом прошлого года, временно закрыла мурманский офис, который работал при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. В официальном заявлении МИД Финляндии говорилось, что необходимость в нем отпала «из-за значительного сокращения основных задач офиса». Консульство открылось в 1992 году. В Мурманске продолжает работу только частный визовый центр. Таким образом, Хельсинки сохраняет свое генконсульство в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. 

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