Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма

Еще в 1992 году Ельцин указывал Бушу на опасность украинского национализма Соколов Дмитрий/Фотохроника ТАСС
Украина стала «главным дестабилизирующим фактором» для России. На Украине живет 11 млн русских, готовых присоединиться к России. Эти тезисы из нынешней официальной риторики Москвы на самом деле первым произнес Борис Ельцин. Об этом стало известно из рассекреченных американских архивов. Потому что говорил так Ельцин не публично, а на переговорах за океаном. Можно ли первого президента считать провозвестником СВО? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
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Творческую среду нужно перемешать и взболтать

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Секретные данные об Украине и Ельцине

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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    Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

    		    1 февраля 2023, 13:04
    Фото: KENZO TRIBOUILLARD/
    POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.

    Если сказать кому-нибудь на улицах Хельсинки или Стокгольма (но, желательно, не мусульманину), что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вполне может заслужить памятника в этом городе, на сказавшего такое наверняка посмотрят, как на сумасшедшего.

    В Северной Европе турецкий президент давно уже стал «анфан терриблем». Его позиционируют как диктатора, держиморду, «полезного дурака России» и даже как мясника, жестоко расправляющегося с политическими оппонентами и целым народом – курдами.

    Во многом благодаря стараниям курдских активистов Эрдоган и получил этот демонический имидж. У лидеров империй (а Турция по-прежнему ведет себя как империя) с активистами национальных окраин всегда бывают такие проблемы.

    Эрдоган хочет проредить эти «вражеские голоса» и для страны, и для себя лично. То, что Стокгольм не идет навстречу в вопросах выдачи некоторых из них в Анкару на расправу, – формальная причина того, что турецкий парламент до сих пор не ратифицировал заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

    Формальная, поскольку параллельно (и даже в основном) Эрдоган может преследовать цели поважнее, чем несколько курдов, которые окопались где-то в Скандинавии и пишут про него гадости в Twitter.

    Изначально ходили слухи о том, что истинная задача Анкары – получить от США те позиции по современным вооружениям, в которых Турции уже несколько лет отказывают за недостаточную политическую благонадежность и покупку у России систем С-400 (что, понятно, почти одно и то же).

    Теперь Госдепартамент открыто предлагает Эрдогану взятку в виде истребителей F-16, если он согласится на расширение НАТО на север. Эрдоган отказался: рассмотрение шведской заявки официально остановлено не неопределенный срок и с пометкой на полях «в нынешних условиях невозможно».

    Слово «невозможно» употребляли и в МИД Швеции, говоря о новых требованиях Турции по курдам. Шведы врут – требования эти старые, просто Стокгольм их не выполнил. Но понять его можно.

    С одной стороны, шведские власти не могут высылать из страны людей вне установленных законом процедур, а просто по чужому желанию, иначе их фирменная толерантность ничего не стоит. С другой стороны, Анкара в какой-то момент действительно дала понять, что основные разногласия со скандинавами разрешены и вопрос практически закрыт.

    Вместо этого последовала пауза, за ней – новая порция публичных разносов от Эрдогана и якобы новые «невыполнимые условия». А потом ультраправый активист сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме – и тут же стало очевидным, что в ближайшее время турки шведов в НАТО не пустят.

    Правительство Швеции акцию радикала, по сути, осудило, но оговорилось, что по закону преследовать его за нее нельзя. Однако проблема теперь не в том, что в Анкару просят выдать на одного активиста больше (официально, по крайней мере, не просят), а в том, что у Эрдогана совсем скоро президентские выборы. Из-за экономической неудовлетворенности турок он по-настоящему рискует их проиграть

    Правда, он совсем не похож на человека, который готов сейчас уступить власть. Одному из главных гипотетических конкурентов – мэру Стамбула Экрему Имамоглу – суд недавно запретил заниматься политической деятельностью и приговорил к двум с половиной годам тюрьмы за оскорбление Высшего избирательного совета Турции. Несколько лет назад Имамоглу назвал «глупым» решение этой инстанции по отмене результатов выборов, на которых он победил, и назначению новых, на которых он опять победил.

    Проще говоря, есть ощущение, что власть и Эрдоган добровольно неразделимы, а низкие рейтинги в его случае не показатель. Но в любом случае, будучи лидером исламистской партии и имея довольно религиозный электорат, он просто не может сейчас пойти на уступки Швеции. И не только, кстати, из-за Корана, но и из-за все тех же курдов.

    За курдскими сепаратистами длинный кровавый шлейф террористических актов. И требование не давать шведам спуску, пока не выдадут всех пособников террористов, – это позиция не одного только Эрдогана или правящей Партии справедливости и развития, а Турции в целом. Оппозиция требования об экстрадиции тоже категорически поддерживает, хотя ориентирована по большей части на Запад.    

    При этом к Финляндии претензий больше нет или как минимум значительно меньше, чем к Швеции. Турки якобы готовы обсуждать ее атлантическую интеграцию, но прекрасно знают о том, что у финнов и шведов давняя и плотная оборонная «спайка», из-за которой (а еще, говорят, из-за солидарности) они условились вступать в НАТО вместе – или вместе не вступать, что пока и имеем.

    Таким образом, турецкое вето продержится как минимум до лета. Потом турки будут выжидать и торговаться еще какое-то время. Затем случится еще что-нибудь. И в какой-то момент вопрос расширения НАТО на север может вообще потерять актуальность.

    Считается, что главным мотором атлантической интеграции Скандинавии (помимо, разумеется, США) сейчас выступает общественное мнение: если раньше финны и шведы в большинстве своем были против вступления в НАТО, то теперь, наоборот, за. То есть могут менять свое мнение – и могут поменять его опять при создании соответствующих условий. Увы, в их случае речь вряд ли идет о каком-то прозрении. Скорее, о страхе.

    При худшем примерно для всех, кроме самих шведов и финнов, варианте они рискуют остро оценить вклад Эрдогана в их политическую судьбу.

    Пока, судя по статьям в местных СМИ, скандинавы откровенно обижаются и даже негодуют из-за того, что «турецкий сумасбродный диктатор» не пускает их в альянс, «созданный для защиты демократий», хотя Швеция и Финляндия – демократии, а Турцию такой там, понятно, не считают.

    В реальности (геополитической) Турцию в свое время вяли в НАТО не потому, что она – демократия, а чтобы не попала в советскую зону влияния. У Иосифа Сталина был вариант «по-хорошему» и «по-плохому», и «по-плохому» для Анкары Советская Армения получила бы выход к морю.

    СССР больше нет. Верить в то, что на Финляндию или Швецию может напасть современная Россия, глупо. Но только в том случае, если скандинавы действительно не вступят в НАТО, а конфликт Москвы с Западом вокруг Украины не дойдет до третьей мировой войны, она же – первая ядерная.

    Если же дойдет, вполне очевидно, что инфраструктура НАТО у западных границ России попадет под массированный удар. От некоторых стран вообще ничего не останется, чего, кажется, совсем не понимает руководство государств Прибалтики, подзуживающее Брюссель переступать в отношениях с Москвой все новые и новые «красные линии». 

    Литовский президент Науседа прям так и сказал: Западу не раз удавалось «стирать красные линии России», так что надо стереть еще одну – поставить Украине истребители. 

    Именно так и выглядит путь к третьей мировой и первой ядерной войне.

    Постоянное провоцирование ядерной державы (сиречь русского медведя) ведет только к катастрофическому сценарию (чтоб не сказать – финалу). Тут выбор не особенно богат – и память об этом проходит по разряду самосохранения цивилизации.

    У человечества будет еще много возможностей свернуть с этого катастрофического пути, но пока мы по нему шагаем, а прибалты уговаривают по нему бежать, не думая, что умрут первыми. Но скандинавов, глядишь, и пронесет – если останутся нейтральными, не успев к «часу икс» урегулировать свои разногласия с Эрдоганом.

    Есть основания полагать, что рано или поздно Анкару все-таки продавят (через американцев), и НАТО все-таки расширится на север. Только вариант, при котором Скандинавию от уничтожения спасает нейтралитет, хотя и маловероятен (поскольку пока еще маловероятной представляется война подобных масштабов), все равно более вероятен, чем сценарий того, что Россия нападет на финнов и шведов просто так. А ведь именно от этого их якобы призвано защитить членство в НАТО.

    В случае большой войны быть государством НАТО на западных рубежах России – это не привилегия, а что-то вроде членства в «отряде самоубийц».

    И если записаться в этот отряд в минуту глупости не позволил Эрдоган, отведя тем самым от Севера Европы риск быть втянутой в апокалипсис, то кому же тогда памятник ставить, если не ему? Не ультраправому же активисту, который Коран сжег. Лучше соглашаться на кандидатуру Эрдогана.

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