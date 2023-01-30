Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

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30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

Павел знает русский язык и имеет представление о советских видах вооружения, поскольку лично с ними работал Keystone Press Agency/Global Look Press
Победу на президентских выборах в Чехии одержал отставной генерал Петр Павел, который начинал свою военную карьеру в Чехословакии времен ОВД. Затем он дослужился до председателя Военного комитета НАТО. Политологи считают, что Павела нельзя назвать идейным русофобом. С точки зрения интересов России с ним другая проблема. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		30 января 2023, 09:00

    Выборы президента и парламента в Турции станут значимой частью паззла большой геополитической игры. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган своим решением перенес выборы на месяц раньше, чем предполагалось – они пройдут уже 14 мая. Необходимость ускориться объясняется рядом причин. Одна из главных – нарастающие экономические проблемы Турции. Инфляция в стране за прошлый год превысила 64%, а оказываемые меры поддержки населения и бизнеса имеют временный и ограниченный эффект. А, значит, недовольство экономическими провалами внутри турецкого общества постепенно нарастает, причем недовольство – в том числе и в стане сторонников Реджепа Эрдогана.

    Вторая причина – это дезорганизованность оппозиции. Приговор по обвинению в оскорблении суда в отношении популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вывел из игры ключевого соперника Эрдогана. Объединенная оппозиция пока так и не определилась со своим кандидатом на выборах, но, конечно, сделает это в ближайшее время. Пусть и обезглавленная, оппозиция, тем не менее, аккумулирует голоса крупных городов, таких, как Стамбул и Измир, с их большим и зажиточным населением. Репрессии же в отношении оппозиции имеют свою обратную сторону, подогревая протестные настроения. Электоральная база поддержки оппозиции, по некоторым оценкам, не уступает базе, лояльной президенту Эрдогану, тем самым раскалывая турецкое общество в политической плоскости.

    До сих пор Эрдогану удавалось перекрывать неудачи во внутреннем контуре крупными внешнеполитическими успехами. К ним можно отнести и зерновую сделку, и анонсированное создание в Турции газового хаба, и то, что Турция остается одной из немногих площадок для ограниченных контактов между Москвой и Вашингтоном с Брюсселем. Тем не менее, эти успехи также имеют свой срок годности: новых миротворческих побед с учетом дальнейшей эскалации на Украине пока не предвидится. И это тоже повод провести выборы поскорее.

    Антитурецкие протесты в Стокгольме с повешенным чучелом Эрдогана и сожженным Кораном в некотором смысле стали для действующего президента электоральным подарком. На днях Эрдоган заявил, что Швеция более не может рассчитывать на поддержку Турцией своей заявки на членство в НАТО, сославшись на антиисламские акции в этой стране. Впрочем, уже через несколько дней МИД Турции подтвердил позицию Анкары, заключающейся в приверженности принципам «открытых дверей» НАТО для всех стран. Все остальное – лишь исходная позиция для чисто восточного торга. А, значит, уже после выборов риторика о статусе прокурдских и гюленистских организаций на территории Швеции вновь может смягчиться. Подождать результатов турецких выборов Швеци советуют и в самой НАТО, понимая все тонкости текущего предвыборного момента.

    А вот вопрос о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны России не стоит. Победа оппозиционного кандидата почти со стопроцентной вероятностью будет означать внешнеполитический разворот Турции в противоположную от России сторону. С уходом Эрдогана самостоятельная игра Турции, которая является одним из главных выгодополучателей текущего конфликта, прекратится. И это чревато целым ворохом неприятных последствий.

    Фото: imago images/Global Look Press

    Начнем с того, что Турция – один из главных поставщиков продукции по параллельному импорту. Масштабы экономики Турции позволяют камуфлировать такие поставки значительно более тщательно, чем это могут позволить себе партнеры России по ЕАЭС Казахстан или Армения. Стимулировать спрос, в том числе на импортные товары, для уравновешивания платежного баланса России без Турции будет несколько сложнее, чем с ней.

    Трудный, но продуктивный диалог с Анкарой позволял России ограничить свое участие в разрешении армянско-азербайджанского конфликта, не расширяя миротворческий контингент в регионе. Отвлечение значимых военных ресурсов на Карабах и Армению в текущей ситуации для России явно нежелателен.

    Силовой фактор в регионе сейчас во многом уравновешивается вооруженными силами Ирана, находящимися у границ с Арменией. Российско-турецко-иранский диалог при этом максимально персонализирован. Знаменитые трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана образца лета 2022 года трудно себе представить, если на месте последнего будет другая фигура. И не исключено, что недавний теракт в отношении азербайджанского посольства в Тегеране отнюдь не случаен и призван стать одной из искр, которые призваны разжечь пламя в отношениях Турции и Ирана, за которой неизменно последует дестабилизация ситуации в Закавказье и на всем Ближнем Востоке.

    Таким образом, торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. При этом даже победа Эрдогана на выборах не обязательно упрочит его позиции. Ведь он вполне может получить нелояльный себе парламент, а вместе с этим – затяжной внутриполитический кризис. Запад продолжит шатать кресло под несговорчивым турецким лидером, а сами выборы могут послужить спусковым крючком для новых попыток госпереворота. И если события 2016 года в этом смысле стали фальстартом, то нынешние экономические и геополитические реалии в значительно большей степени могут способствовать успеху путчистов.

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