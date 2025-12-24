  • Новость часаФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    24 декабря 2025, 17:25 • Новости дня

    Выпущено первое топливо для атомного ледокола «Россия»

    Выпущена первая партия топлива для ледокола «Россия» проекта «Лидер» с РИТМ-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изготовленная на заводе в Электростали активная зона стала первой партией ядерного топлива для реактора мощнейшего атомного ледокола «Россия».

    Изготовлена первая в истории партия ядерного топлива для строящегося мощнейшего в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба Росатома. Активная зона, прошедшая приемку на Машиностроительном заводе в Электростали, предназначена для первого из двух новых судовых реакторов РИТМ-400.

    Эти реакторы будут обладать мощностью в 1,8 раза выше по сравнению с предыдущими установками РИТМ-200, применявшимися на атомных ледоколах проекта 22220. Головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов следующего поколения, которые установят на ледоколе «Лидер».

    «Лидер» станет самым мощным судном подобного класса в мире: его суммарная мощность составит 120 МВт на валах. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров и прокладывать канал шириной около 50 метров.

    Судно призвано обеспечить постоянную проводку судов восточного района Северного морского пути. На участках во льдах толщиной до двух метров ледокол будет поддерживать скорость в 12 узлов, гарантируя ритмичность навигационных операций.

    Эффект от введения в строй новых ледоколов проекта 22220 сопоставим со строительством Суэцкого и Панамского каналов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    До этого президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» в Петербурге.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США серьезно отстают от России по числу ледоколов, отметив, что разница в числе кораблей «до смешного обидна».

    В свою очередь, гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что современные масштабы строительства атомных ледоколов в России превышают советские.

    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 09:49 • Новости дня
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику

    Первый арктический газовоз «Алексей Косыгин» передали заказчику на ССК «Звезда»

    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморье на судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная передача заказчику первого российского арктического танкера-газовоза СПГ «Алексей Косыгин», способного преодолевать лед толщиной более двух метров.

    Церемония передачи судна прошла на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье, передает РИА «Новости».

    Ледокольный танкер класса ARC 7 «Алексей Косыгин» стал головным в серии для проекта «Арктик СПГ-2». Судно названо в честь государственного деятеля Алексея Косыгина.

    Главный строитель ССК «Звезда» Игорь Протас заявил, что после проведения всех видов приемо-сдаточных испытаний заказ готов к подписанию приемного акта и поднятию государственного флага Российской Федерации.

    Генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко подчеркнул, что верфь стала первой в стране, сдавшей арктический газовоз, отметив, что работы по строительству были выполнены совместно с партнерами из «Арктик СПГ-2», «Совкомфлота» и Российского морского регистра.

    Газовоз способен работать в арктических условиях, преодолевая лед толщиной более двух метров. Вместимость судна – более 172 тыс. кубометров СПГ, длина – 300 метров, ширина – 48,8 метра, дедвейт – 81 тыс. тонн, мощность – 60 МВт. Судно оснащено тремя уникальными винто-рулевыми колонками российского производства.

    Перед сдачей судна были проведены газовые и ходовые испытания – газовые испытания впервые прошли на Дальнем Востоке в ноябре 2025 года. Завод «Сапфир» производит ключевые элементы, в том числе рули и винты. ССК «Звезда» проектируется для выпуска крупнотоннажных, ледового класса и специализированных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн. Верфь работает по поручению президента России.

    Танкер-газовоз ледового класса ARC7 назвали «Алексей Косыгин» в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

    23 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

    Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

    Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

    В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

    Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

    Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

    Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

    Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

    Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

    Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    23 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из квартир Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, а их маленький сын получил травму головы и был госпитализирован.

    В Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену на глазах у малолетнего сына, передает ТАСС.

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов города, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

    В квартире также находился ребенок 2022 года рождения. Мальчик был госпитализирован с травмой головного мозга, уточнил источник агентства.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына. Позже Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в совершении убийства.

    А годом ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины в Казани.

    23 декабря 2025, 18:32 • Новости дня
    Житель Брянска получил восемь лет за финансирование терроризма

    Жителя Брянска приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брянский суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы за перечисления денег на электронный кошелек, использовавшийся террористическим сообществом, сообщили в региональном управлении СК.

    Суд признал 44-летнего жителя Брянска виновным в содействии террористической деятельности, передает СУ СК РФ по региону. В материалах дела уточняется, что с мая 2023 года по февраль 2024 года мужчина через банковские переводы перечислял деньги на электронный кошелек, который использовался для нужд движения, признанного террористическим сообществом.

    Как сообщили в ведомстве, с учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, два из которых надлежит отбыть в тюрьме, а шесть – в исправительной колонии строгого режима.

    Операцию по пресечению финансирования террористического сообщества провели сотрудники УФСБ России по Брянской области при поддержке регионального управления МВД. Доказательства, собранные следователями регионального управления Следственного комитета, оказались достаточными для вынесения приговора по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Брянский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам строгого режима за государственную измену и передачу данных о дислокации российских войск представителю ВСУ.

    А в феврале еще один житель Брянской области Артур Юн-Ку-По был признан виновным в шпионаже и получил 17 лет строгого режима за передачу сведений украинским вооруженным формированиям.

    Кроме того, второй Западный окружной военный суд вынес приговор 33-летней гражданке Узбекистана и назначил ей 15 лет заключения за финансирование боевиков запрещенной в России организации.

    23 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый экспертный форум в рамках международного проекта Национального центра «Россия» Открытый диалог пройдет в конце января 2026 года.

    Проект получил поддержку президента Владимира Путина, который отметил, что он станет шагом к созданию новой глобальной модели роста и платформой для позитивных изменений в мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель руководителя администрации президента и организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин, проект объединил свыше 3 тыс. экспертов и авторов идей из 102 стран, представляющих 18 языковых групп. «Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3 тыс. человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках», – подчеркнул он, добавив, что сбор эссе для второго Открытого диалога продолжается и срок приема работ продлен до 30 января 2026 года по просьбе участников.

    Участники могут представить эссе по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среду. Первый экспертный форум соберет специалистов по всем этим направлениям в пространстве Национального центра, чтобы обсудить инициативы и предложения, поступившие от авторов со всего мира. Ключевое событие Открытого диалога традиционно пройдет в апреле 2026 года.

    Орешкин подчеркнул, что мероприятие становится ежегодным и его цель – укреплять горизонтальные связи между людьми, готовыми участвовать в изменениях своих стран и всего мира. Он отметил: «Широкая дискуссия обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году».

    Первый Открытый диалог, прошедший в Москве с 28 по 30 апреля 2025 года, стал платформой для обсуждения будущего мировой экономики и собрал почти 700 эссе из более чем 100 стран. В нем приняли участие представители науки, бизнеса, государственных структур и молодежных организаций, а более 100 гостей из 48 стран приехали на мероприятие лично. Самой популярной темой среди авторов стало направление «Инвестиции в человека», интерес к которому проявили 41% участников.

    Форум также продолжил работу на ПМЭФ, где 18 июня прошла сессия по формированию новой платформы глобального роста. На сессии был представлен аналитический доклад о глобальных трендах, подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при участии более 100 стран.

    23 декабря 2025, 19:33 • Новости дня
    Газпром сообщил о мировом росте потребления газа

    Газпром сообщил о росте потребления газа в мире на 25 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой спрос на газ увеличился за год на фоне пересмотра энергетических приоритетов и снижения интереса к возобновляемым источникам энергии, отметили в Газпроме.

    Мировое потребление газа увеличилось в 2025 году на 25 млрд кубометров по сравнению с предыдущим годом. В сообщении Газпрома отмечается, что это стало заметно, несмотря на усиление политических факторов в энергетике.

    Значимым фактором было также снижение внимания к проектам в сфере возобновляемых источников энергии и пересмотр стратегических приоритетов в пользу углеводородов как в отдельных странах, так и со стороны крупных международных энергетических компаний, сообщает пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозу Газпрома, к 2050 году глобальное потребление этого ресурса увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн кубометров. Главным драйвером станут нужды электроэнергетики, в частности развитие центров обработки данных, которые, ожидаемо, обеспечат более 10% прироста спроса на газ.

    В долгосрочной перспективе лидером по темпам увеличения спроса станет Китай, а страны Глобального Юга к 2050 году обеспечат около 70% мирового потребления газа, спрогнозировали в Газпроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в США растут быстрыми темпами. Индекс цен на коммунальный газ для американского населения за год увеличился на 11,7%, а на электроэнергию – на 5,1%.

    При этом Россия остается стабильным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление. В частности, «Газпром межрегионгаз» ожидает рекордного потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и роста спроса на электроэнергию.

    К зиме Газпром завершил закачку газа в хранилища России, доведя оперативный резерв до рекордных 73,17 млрд кубометров.

    23 декабря 2025, 20:53 • Новости дня
    Медведев проинспектировал эксперимент с биометрией в Шереметьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил работу по апробации новых правил въезда.

    В ходе визита он проверил, как в Московском авиационном узле реализуется эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, предусматривающих обязательный сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

    «Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

    Он также уточнил, что правительство России и московские власти занимаются оснащением других пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

    Медведев подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам.

    В декабре прошлого года в Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.

    Ранее сообщалось, что МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд.

    23 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили 21 дрон за три часа

    Минобороны: Силы ПВО России уничтожили 21 дрон за три часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны за три часа сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями, сообщило Минобороны России.

    В период с 14.00 до 17.00 мск 11 дронов было сбито над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны. В Брянской области средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников, в Курской – три, еще один дрон был уничтожен над Воронежской областью.

    Ранее во вторник в период с 9.00 до 14.00 мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В ночь на вторник ПВО России уничтожила 29 дронов.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    23 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов), планировавшего совершить теракт в Московской области 9 мая.

    По данным следствия, Бызов по указанию кураторов с Украины планировал совершить теракт 9 мая рядом с военным объектом в Подмосковье, передает ТАСС.

    Бызову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с публичным оправданием терроризма через интернет, участием в деятельности признанной в России террористической организации, а также приготовлением к совершению теракта.

    В мае ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на параде Победы в Калининграде.

    23 декабря 2025, 20:17 • Новости дня
    Проект «Скажи по-русски» объединил более 200 тыс. игроков по всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интеллектуальной игре «Скажи по-русски» приняли участие более 200 тыс. человек из разных регионов России.

    «На сегодняшний день игра «Скажи по-русски» уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я бы хотел отметить, что этот интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и все большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Самой активной аудиторией стали женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 25,49%. За ними следуют игроки старше 45 лет – 21,62%. Однако молодежь до 34 лет по-прежнему лидирует: по итогам 2025 года этот сегмент составляет 53% всех участников.

    Игроки соревновались за места в едином всероссийском рейтинге, подбирали русские замены англицизмам и сленгу и таким образом обогащали знания и навыки родного языка. Лидерами по количеству участников стали Москва (34,42%), Петербург (14,72%) и Краснодар, который за три месяца 2025 года поднялся с девятого на третье место. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.

    «Скажи по-русски» – это мини-приложение во «ВКонтакте», разработанное Обществом «Знание» совместно с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Игроки наращивают баллы и повышают уровень своего персонажа от сказочных героев, что мотивирует участников совершенствовать свои речевые навыки в цифровой среде.

