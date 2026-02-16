Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Таможенники в Шереметьево выявили украшения Cartier на 5 млн рублей
Пассажирка, прилетевшая из Дубая, попыталась провезти в ручной клади незадекларированные украшения Cartier на сумму свыше 5 млн рублей, среди которых оказались изделия с бриллиантами.
Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево обнаружили у россиянки, прибывшей с супругом из Дубая, незадекларированные ювелирные изделия Cartier на сумму более 5 млн руб., передает ТАСС.
Украшения – кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами – были найдены при сканировании ручной клади в дамской сумке женщины.
В ФТС уточнили, что изделия выполнены из золотого сплава 750 пробы со вставками из бриллиантов и находились в фирменных коробках. По словам россиянки, все украшения подарил ей муж, а о необходимости декларирования и общей стоимости выше 10 тыс. долларов она якобы не знала.
В отношении пассажирки возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Женщина уже оплатила штраф в размере 1 млн 597 тыс. рублей, что составляет половину стоимости незадекларированных украшений с учетом разрешенного беспошлинного ввоза для двоих путешественников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе таможенники обнаружили в Шереметьево украшения Cartier стоимостью 34 млн рублей.
В феврале сотрудники таможни в Петербурге предотвратили попытку вывоза метеорита в Британию. В Красноярске туристку задержали с чучелом сиамского крокодила.