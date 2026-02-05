Таможня в Петербурге пресекла вывоз метеорита в Британию

Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
В морском порту Петербурга таможенники нашли крупный фрагмент метеорита, который пытались вывезти в Британию под видом скульптуры.
Сотрудники таможни морского порта Петербурга предотвратили попытку вывоза в Британию крупного фрагмента железного метеорита Алетай весом более 2,5 тонны, передает ТАСС.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, предмет был обнаружен при сканировании морского контейнера.
По информации пресс-службы, фрагмент был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС и при попытке вывоза был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Экспертиза подтвердила, что на самом деле это часть редкого железного метеорита Алетай, стоимостью около 323 млн рублей.
В ведомстве подчеркнули: «Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна».
В отношении организаторов вывоза возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет.
