Таможня в Петербурге пресекла вывоз метеорита в Британию

Петербургская таможня изъяла метеорит Алетай стоимостью 323 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники таможни морского порта Петербурга предотвратили попытку вывоза в Британию крупного фрагмента железного метеорита Алетай весом более 2,5 тонны, передает ТАСС.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, предмет был обнаружен при сканировании морского контейнера.

По информации пресс-службы, фрагмент был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС и при попытке вывоза был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Экспертиза подтвердила, что на самом деле это часть редкого железного метеорита Алетай, стоимостью около 323 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули: «Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна».

В отношении организаторов вывоза возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет.

