Россия должна подтолкнуть Прибалтику к денацификации

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Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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    Россия должна подтолкнуть Прибалтику к денацификации

    Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу верифицированный нацист
    		   13 октября 2022, 20:00
    Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Необычная ситуация: МИД РФ попросил Генпрокуратуру РФ возбудить уголовное дело против министра иностранных дел иностранного государства, а именно – Урмаса Рейнсалу, возглавляющего МИД Эстонии. Этот человек действительно потерял последний страх и прямо связан с нацистами, но наказывать нужно не его одного, а всю Прибалтику. И варианты есть.

    За последние годы характеристика «фашист», «нацист», «расист» заметно поистерлась. В зависимости от того, кто столь сильные слова произносит, они могут не означать ничего, кроме желания оскорбить оппонента. Например, в западной политической культуре «нацистом» могут окрестить за поддержку Дональда Трампа или за веру в то, что гендеров только два.

    Но глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу самый настоящий, верифицированный нацист. В прошлом – лидер ультраправой партии «Союз Отечества и Res Publica» (ныне – просто «Отечество»), по квоте которой в правящей коалиции и получил пост министра иностранных дел.

    Русскоязычное население Эстонии называет однопартийцев Рейнсалу «нацистами в пиджаках». Дело в том, что в прибалтийской республике особая атмосфера, и «Отечество» – не самая радикальная из националистических партий, представленных в парламенте. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) еще правее. Эти просто нацисты, без пиджаков.

    С точки зрения Евросоюза, разница между двумя партиями принципиальная: в «Отечестве» ненавидят прежде всего русских, а в EKRE ненавидят примерно всех, начиная с Евросоюза.

    Однако нацистом Рейнсалу делает не столько его партийность, сколько его «зиги» в честь эстонской дивизии СС. Примеров масса: от лоббирования государственных почестей на похоронах унтершарфюрера (сержанта) Харальда Нугисекса, одного из пяти эстонцев с немецким Рыцарским крестом Железного креста «за храбрость», до приветственных речей на собраниях ветеранов нацистской дивизии.

    В одной из них Рейнсалу назвал эсэсовцев «людьми, спасшими честь Эстонии». И тут, конечно, нельзя не напомнить, что девиз СС (как, впрочем, и НСДАП) звучит как «Моя честь означает верность» (подразумевается верность лично фюреру).

    В общем, не стоит удивляться, что Рейнсалу поприветствовал теракт с гражданскими жертвами на Крымском мосту. Причем поприветствовал сразу от всей Эстонии – правой и левой, русской и антирусской.

    «Эти заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление, призывы к совершению теракта против нашей страны», – откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что против Рейнсалу в России уже введены санкции, но Смоленская площадь считает, что его очередная реплика достойна уголовного дела.

    Понятно, что это шаг по большей части символический, и к денацификации Эстонии не приведет. Денацификацию Эстонии могут провести только сами эстонцы, но для этого у них должна быть серьезная мотивация, на грани жизни и смерти.

    Но как раз на этой грани и балансирует Рейнсалу.

    Главная проблема, связанная с ним, не в том, что он нацист, и даже не в том, что он русофоб. Наоборот, его русофобию стоит признать недостаточной. Не в том смысле, что он недостаточно ненавидит Россию и русских, но в том, что он России недостаточно боится.

    У одного из его предшественников на посту лидера «нацистов в пиджаках» – экс-премьера Эстонии и одного из отцов-основателей «Отечества» Марта Лаара – оба вида русофобии находились в гармонии между собой. Все русское он ненавидел и/или презирал, не упуская возможности насолить Москве и в политическом, и в личном качестве.

    Например, работал советником Михаила Саакашвили в период подготовки нападения на Южную Осетию.

    В то же самое время Лаар Россию действительно побаивался, причем тогда, когда в Европе это еще не было модным. Нападение российской армии на Эстонию он анонсировал в далеком 2011 году – до воссоединения России с Крымом и начала конфликта в Донбассе. Задача, которую Лаар в связи с этим ставил перед эстонцами: продержаться до подхода союзников по НАТО. Но и это он видел непосильной задачей без натренированного партизанского движения. Структуры «Отечества» натурально тренировали потенциальных партизан.

    В отличие от Лаара, Рейнсалу в принципе не верит в то, что от России исходит военная угроза для НАТО. Уже после теракта на Крымском мосту он призвал альянс не страшиться предупреждений из Москвы о «красных линиях». По его мнению, вряд ли может произойти что-то страшнее того, что происходит уже сейчас, поэтому Европа должна «действовать». 

    «Действовать» – означает перенять радикальную политику Польши и Прибалтики в отношении России. В частности, пойти навстречу Владимиру Зеленскому и одобрить его заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.  

    Никакой «ускоренной процедуры» в принципе не существует, кроме того, Североатлантический альянс по собственному уставу не может принимать страны, где идут военные действия. Но Эстония и еще 10 стран не обращают на это внимания. Видимо, как раз потому, что не верят в возможность настоящей войны между Россией и НАТО, не верят в ядерный апокалипсис. А это уже по-настоящему опасно.

    Одно дело Канада с ее длительными отношениями с украинским национализмом. Канада на другом континенте. Но Прибалтика и Польша соседи России, там расположены ближайшие к ее территории военные базы и объекты НАТО. В случае военного конфликта они неизбежно примут на себя первый удар – быстрый и такой сильный, что от этих стран, скорее всего, вообще ничего не останется. Выживет ли потом остальная планета – вопрос открытый, но Эстония точно не выживет.

    Если этого там не понимают или умудрились забыть, следует об этом напомнить – именно для того, чтобы разрушительной войны не было. В противном случае бесстрашные эстонцы типа Рейнсалу когда-нибудь довыпендриваются.

    Сделать это МИД РФ может и без помощи генерального прокурора. Например, в момент очередного обострения (а их будет еще много; нынешний конфликт России и Запада – это надолго) призвать граждан РФ срочно покинуть территорию Польши и Прибалтики. И всё. Без комментариев.

    Россиян в Прибалтике сейчас мало – въезд туда по «шенгену» им теперь закрыт, за исключением особых случаев. Но дело тут вообще не в россиянах, а в эстонских мещанах, которыми такое сообщение будет воспринято как подготовка к массированному ракетному удару. Возможно, ядерному.

    После этого несколько дней тревожности, лихорадочных сборов и километровых пробок Эстонии обеспечены.

    Паника наверняка затронет самые широкие слои населения, накачанного многолетней пропагандой «русской угрозы». В момент, когда эта угроза покажется по-настоящему реальной, может прийти протрезвление.

    Ненавидеть русских эстонцы от этого меньше не станут. Скорее всего, станут ненавидеть еще больше, особенно если этот информационный вброс пару раз повторить. Но, возможно, отучатся голосовать за «бесстрашных» радикалов, ведущих их страну к полному физическому уничтожению.

    Пускай ненавидят, Россия любви нацистов и не ищет. Главное, чтобы боялись. Это то немногое, что по-прежнему в наших общих интересах. 
     
     
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