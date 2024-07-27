Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.0 комментариев
Епископат Франции осудил провокационные сцены на открытии ОИ в Париже
Епископат Франции выразил сожаление, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже «включала в себя сцены насмешек над христианством», в частности имелась в виду пародия на «Тайную Вечерю», сообщает La Figaro.
В епископате заявили, что благодарны представителям других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами.
«Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокационности определенных сцен», – говорится в заявлении епископата, пишет La Figaro.
Вместе с тем, французские епископы отметили «чудесные моменты красоты и радости», которые были включены в церемонию.
Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».