Епископат Франции осудил провокационные сцены на открытии ОИ в Париже

Tекст: Вера Басилая

В епископате заявили, что благодарны представителям других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами.

«Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокационности определенных сцен», – говорится в заявлении епископата, пишет La Figaro.

Вместе с тем, французские епископы отметили «чудесные моменты красоты и радости», которые были включены в церемонию.

Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».