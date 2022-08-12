Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

Латвия решила признать Россию «спонсором терроризма», а Эстония запретила въезд нашим гражданам по своим же визам. Все это произошло сразу же после интервью украинского президента американской газете, где Зеленский как раз потребовал перекрыть россиянам поездки на Запад и изолировать Россию. В этой последовательности событий эксперты увидели скоординированные из-за океана действия.

В четверг сейм Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма». Поводом, как не трудно догадаться, стала специальная операция на Украине, но претензии, оказывается, копились давно. Глава комиссии по иностранным делам сейма Рихардс Колс заявил, что Москва якобы много лет финансировала террористические режимы, в частности, власти Сирии. Из 67 голосовавших депутатов все выступили «за», а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать.

Таким образом, Рига опередила Вашингтон, где только разворачивается дискуссия о том, объявлять ли Россию «страной-спонсором терроризма».

Одновременно парламент Латвии призвал остальные страны Евросоюза приостановить выдачу виз россиянам и белорусам, а также увеличить свою военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил признательность сейму Латвии. «Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру», – добавил министр. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «кроме животной ксенофобии» под резолюцией сейма нет «никакой фактуры», и предложила именовать идеологов такого решения «не иначе как неонацисты».

В этот же день парламент Эстонии велел закрыть со следующей недели въезд страну гражданам России, которым эстонские дипломаты ранее выдали шенгенскую визу. Правда, решение выглядит странным, поскольку в остальные страны Шенгена россияне по-прежнему могут спокойно заезжать с эстонской визой. Но так решил парламент этой республики. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что посещение «свободного мира» – это привилегия, а не право человека, и поэтому нужно лишить туристических виз граждан России.

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Но еще раньше, чем Каллас, с таким призывом к западным странам обращался президент Украины Владимир Зеленский. Уже введенные против России карательные меры, посетовал он в интервью газете The Washington Post, «слабые» по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Еще раньше, в конце июня Зеленский требовал от властей США признать Россию «спонсором терроризма», но тщетно.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев обратил внимание на то, как быстро в Риге и Таллине откликнулись на призыв, прозвучавший из Киева, так что происходящее напоминает ему «договорняк» Зеленского и прибалтов. Политик не исключил, что до принятия решений прибалты провели за кулисами «определенные разговоры» с Украиной. «Но вообще эти решения выглядят странновато. По шенгенским визам, выданным в Эстонии, въезжать нельзя, а по визам, выданным за пределами этой страны, въезжать можно. Фактически получается, что эстонцы не доверяют сами себе», – иронизирует Царев.

«При этом ряд европейских стран, среди которых Германия, Испания, Италия, Венгрия будут против запрета на въезд россиянам. И в итоге решение, которое должно поддержать все члены ЕС, принято не будет», – прогнозирует Царев.

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров не удивлен тому, что Латвия и Эстония так оперативно последовали призыву Зеленского о запрете на въезд для россиян. Правда, он полагает, что «договорняк» был на самом деле организован из-за океана. «Идет общая игра. За принятием всех этих решений, в том числе и за риторикой Киева, стоят Брюссель и Вашингтон и другие западные столицы. Украина находится в заложниках, а Зеленский и лидеры Прибалтики – говорящие головы, которые выполняют указания стран ЕС и НАТО. Перед нами разыгран показательный спектакль», – убежден парламентарий.

Что касается сути предъявленных России претензий, то на самом деле не Москва, а сама Рига и ее «фактические начальники из Брюсселя и Вашингтона» регулярно поддерживают террористические движения в разных уголках мира и организуют конкретные акты государственного терроризма, говорит депутат. Туров напомнил о десятках фактов, подтверждающих причастность США к созданию различных организаций вроде «Исламского государства*» или «Аль-Каиды*», которые «быстро выходили из-под контроля Вашингтона и совершали затем чудовищные преступления».

В свою очередь, политолог Александр Носович упрекнул прибалтов в двойной игре, напомнив, что Латвия возобновила на этой неделе закупки российского газа, несмотря на прежние клятвенные обещания не делать этого. Получается, что Латвия теперь – спонсор «спонсора терроризма», недоумевает эксперт. «Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет.

Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от наших энергоресурсов просто отказаться

окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – указал собеседник. По его мнению, Россия могла бы попросту отключить от газа всю Прибалтику в ответ на принятые в Риге и Таллине решения. Это будет наглядным предупреждением для Германии, Франции о том, чем чреваты антироссийские демарши.

Действительно, с 5 августа российский газ вновь начал поставляться латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тоже потребовал принять против Латвии самые жесткие экономические и политические ответные меры. «Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру», – напомнил российский сенатор.