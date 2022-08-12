Взгляд
12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:16  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
Перейти в раздел…

Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
Перейти в раздел…

Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

Внешняя политика Латвии давно утратила всякую независимость Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия решила признать Россию «спонсором терроризма», а Эстония запретила въезд нашим гражданам по своим же визам. Все это произошло сразу же после интервью украинского президента американской газете, где Зеленский как раз потребовал перекрыть россиянам поездки на Запад и изолировать Россию. В этой последовательности событий эксперты увидели скоординированные из-за океана действия. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В России сменился режим историчности

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Прибалтика отменяет русских

Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

Перейти в раздел…

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Согласован выход двух судов с зерном из портов Украины
    Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС США возложили ответственность на Россию за все возможные риски с ЗАЭС Польше предсказали дефицит газа уже в декабре SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
    ВС РФ предотвратили повреждение важнейших элементов ЗАЭС при обстрелах В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС Coca-Cola HBC заявила о крупных убытках из-за прекращения продаж в России Вор с помощью хитрой тактики обокрал три магазина в Москве
    В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу Политологи обнаружили «гнездо» российской демократии на Дальнем Востоке Исключенная из сборной Украины биатлонистка заявлена на чемпионат РФ Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь

    «от Волги до Тихого океана»


    В США предложили «деколонизировать Россию»

    «было человеческое горе»


    Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса

    «прислушаться к критике»


    СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ

    Видео

    война будущего


    Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

    новая эмиграция


    Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

    запрет на въезд


    От ненависти к России Европа предает свои главные ценности

    стратегические вооружения


    Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    готова сражаться


    Владимир Можегов: Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

    пропагандировать и продвигать


    Игорь Караулов: В сфере культуры не стоит копировать Украину

    проект-300


    Герман Садулаев: России пора вернуть свое небо

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

    Внешняя политика Латвии давно утратила всякую независимость
    		   12 августа 2022, 08:15
    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная,
    Айнура Алиева,
    Андрей Резчиков

    Латвия решила признать Россию «спонсором терроризма», а Эстония запретила въезд нашим гражданам по своим же визам. Все это произошло сразу же после интервью украинского президента американской газете, где Зеленский как раз потребовал перекрыть россиянам поездки на Запад и изолировать Россию. В этой последовательности событий эксперты увидели скоординированные из-за океана действия.

    В четверг сейм Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма». Поводом, как не трудно догадаться, стала специальная операция на Украине, но претензии, оказывается, копились давно. Глава комиссии по иностранным делам сейма Рихардс Колс заявил, что Москва якобы много лет финансировала террористические режимы, в частности, власти Сирии. Из 67 голосовавших депутатов все выступили «за», а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать.

    Таким образом, Рига опередила Вашингтон, где только разворачивается дискуссия о том, объявлять ли Россию «страной-спонсором терроризма».

    Одновременно парламент Латвии призвал остальные страны Евросоюза приостановить выдачу виз россиянам и белорусам, а также увеличить свою военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Киеву.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил признательность сейму Латвии. «Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру», – добавил министр. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «кроме животной ксенофобии» под резолюцией сейма нет «никакой фактуры», и предложила именовать идеологов такого решения «не иначе как неонацисты».

    В этот же день парламент Эстонии велел закрыть со следующей недели въезд страну гражданам России, которым эстонские дипломаты ранее выдали шенгенскую визу. Правда, решение выглядит странным, поскольку в остальные страны Шенгена россияне по-прежнему могут спокойно заезжать с эстонской визой. Но так решил парламент этой республики. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что посещение «свободного мира» – это привилегия, а не право человека, и поэтому нужно лишить туристических виз граждан России.

    Но еще раньше, чем Каллас, с таким призывом к западным странам обращался президент Украины Владимир Зеленский. Уже введенные против России карательные меры, посетовал он в интервью газете The Washington Post, «слабые» по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

    Еще раньше, в конце июня Зеленский требовал от властей США признать Россию «спонсором терроризма», но тщетно.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев обратил внимание на то, как быстро в Риге и Таллине откликнулись на призыв, прозвучавший из Киева, так что происходящее напоминает ему «договорняк» Зеленского и прибалтов. Политик не исключил, что до принятия решений прибалты провели за кулисами «определенные разговоры» с Украиной. «Но вообще эти решения выглядят странновато. По шенгенским визам, выданным в Эстонии, въезжать нельзя, а по визам, выданным за пределами этой страны, въезжать можно. Фактически получается, что эстонцы не доверяют сами себе», – иронизирует Царев.

    «При этом ряд европейских стран, среди которых Германия, Испания, Италия, Венгрия будут против запрета на въезд россиянам. И в итоге решение, которое должно поддержать все члены ЕС, принято не будет», – прогнозирует Царев.

    Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров не удивлен тому, что Латвия и Эстония так оперативно последовали призыву Зеленского о запрете на въезд для россиян. Правда, он полагает, что «договорняк» был на самом деле организован из-за океана. «Идет общая игра. За принятием всех этих решений, в том числе и за риторикой Киева, стоят Брюссель и Вашингтон и другие западные столицы. Украина находится в заложниках, а Зеленский и лидеры Прибалтики – говорящие головы, которые выполняют указания стран ЕС и НАТО. Перед нами разыгран показательный спектакль», – убежден парламентарий.

    Что касается сути предъявленных России претензий, то на самом деле не Москва, а сама Рига и ее «фактические начальники из Брюсселя и Вашингтона» регулярно поддерживают террористические движения в разных уголках мира и организуют конкретные акты государственного терроризма, говорит депутат. Туров напомнил о десятках фактов, подтверждающих причастность США к созданию различных организаций вроде «Исламского государства*» или «Аль-Каиды*», которые «быстро выходили из-под контроля Вашингтона и совершали затем чудовищные преступления».

    В свою очередь, политолог Александр Носович упрекнул прибалтов в двойной игре, напомнив, что Латвия возобновила на этой неделе закупки российского газа, несмотря на прежние клятвенные обещания не делать этого. Получается, что Латвия теперь – спонсор «спонсора терроризма», недоумевает эксперт.  «Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет.

    Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от наших энергоресурсов просто отказаться

    окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – указал собеседник. По его мнению, Россия могла бы попросту отключить от газа всю Прибалтику в ответ на принятые в Риге и Таллине решения. Это будет наглядным предупреждением для Германии, Франции о том, чем чреваты антироссийские демарши.

    Действительно, с 5 августа российский газ вновь начал поставляться латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига.

    Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тоже потребовал принять против Латвии самые жесткие экономические и политические ответные меры. «Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру», – напомнил российский сенатор.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •