Латвия возобновила импорт российского газа

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.

Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».

Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.

Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро.

Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.

Данные отчета Газпрома свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 млрд кубометров, а в 2019 году – 1,7 млрд кубометров.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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