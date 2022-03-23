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Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России
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Венгрия не будет поддерживать введение широких санкций Евросоюза против России в области энергетики, также страна не будет направлять на Украину свои вооружения, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто. Он подчеркнул, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для его страны «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет. Видеозапись разговора главы МИД Венгрии с журналистами опубликована на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия на Украину другими европейскими странами, но сама не станет направлять туда свои вооружения. Он напомнил, что такие грузы считаются военными и могут стать целью нападения.
«Мы не хотим подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе [этнических венгров] в Закарпатье, такому риску», – пояснил Сийярто.
В то же время он отметил, что Будапешт не может запретить правительствам других государств направлять вооружения на Украину на основе двусторонних договоренностей. Министр добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет.
До этого крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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Газпром не стал бронировать на апрель мощности прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа»
Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу – Европе» в апреле, аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
По данным GSA Platform, Газпром не забронировал на апрель предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу, передает ТАСС.
На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.
В свою очередь «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.
Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
Ранее сообщалось, что Газпром за две недели увеличил экспорт газа в Европу.
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СМИ: Лондон намерен временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома
Британское правительство готовится временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание сообщает, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тыс. бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона, передает РИА «Новости».
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
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Глава Нафтогаза: Украина продолжит транзит газа из России
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.
«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа... Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», – заявил Витренко в интервью Bloomberg TV, сообщает РИА «Новости».
Глава Нафтогаза также заявил, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии
Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента России Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загребе, сообщил сотрудник этого магазина.
«Мы слышали об этих новостях сегодня, и... сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости».
Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина.
Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине по просьбе французской стороны
В Кремле сообщили, что в ходе очередного телефонного разговора президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине.
Лидеры стран обменялись мнениями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», – говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.
В Кремле оценили целесообразность встречи Путина и Зеленского
Организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что для встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», однако «пока существенного продвижения не обеспечено», передает ТАСС.
«Им нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», – добавил он.
Представитель Кремля также отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, передает РИА «Новости».
«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», – констатировал Песков.
Ранее Песков заявлял, что вероятность встречи президентов России и Украины будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована.
Fitch: Стоимость газа в Европе в среднесрочной перспективе может оставаться высокой
Цены на газ в Европе в среднесрочной перспективе из-за ограничения предложения со стороны Газпрома, низкого уровня запасов в европейских подземных газохранилищах и намерения Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России могут оставаться высокими, сообщили аналитики агентства Fitch.
«Возросшие ожидания относительно цен на газ на Title Transfer Facility (TTF) (крупнейшем европейском хабе – прим. ВЗГЛЯД) отражают ограниченное предложение на европейском рынке из-за сокращения экспорта со стороны контролируемого Россией Газпрома, низкий уровень запасов (в подземных газохранилищах – прим. ВЗГЛЯД) и намерение Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России, сосредоточившись на дополнительных поставках сжиженного природного газа (и экономии энергии и загрузке ветровых и солнечных станций) в краткосрочной перспективе, что должно поддержать более высокие цены на европейском рынке газа в среднесрочной перспективе», – пишут аналитики, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой.
7 марта вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже 1 тыс. 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 марта.
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая.
«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа
Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий, пишет газета Die Welt.
Как отмечает издание, после видеообращения Владимира Зеленского к Бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов растет, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага.
Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что такое решение грозит не просто «индивидуальными ограничениями комфорта», а «общеэкономическим и общесоциальным ущербом», передает РИА «Новости».
По данным Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа, в рамках которого симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов. При этом данный сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски при дефиците топлива, указывает издание.
Тест четырехгодичной давности продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, что может ограничить работу спасательных служб. Также существует риск возникновения дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.
Кроме того, еще одним возможным последствием является повреждение домов из-за их остывания. Так, в условиях отсутствия газа многие жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.
Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, похожая ситуация может возникнуть и в животноводстве, и производстве корма для скота. Как отмечает Die Welt, в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
Напомним, в воскресенье глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман выразил мнение, что запрет на поставки энергоресурсов из России является контрпродуктивным и может причинить экономике Германии намного больший ущерб, чем России.
Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева о ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны».
Политики подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества. Главы государств также «обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Узбекистан».
Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.