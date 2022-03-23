Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях

В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа

Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий, пишет газета Die Welt.

Как отмечает издание, после видеообращения Владимира Зеленского к Бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов растет, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага.

Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что такое решение грозит не просто «индивидуальными ограничениями комфорта», а «общеэкономическим и общесоциальным ущербом», передает РИА «Новости».

По данным Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа, в рамках которого симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов. При этом данный сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски при дефиците топлива, указывает издание.

Тест четырехгодичной давности продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, что может ограничить работу спасательных служб. Также существует риск возникновения дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.

Кроме того, еще одним возможным последствием является повреждение домов из-за их остывания. Так, в условиях отсутствия газа многие жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.

Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, похожая ситуация может возникнуть и в животноводстве, и производстве корма для скота. Как отмечает Die Welt, в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.

Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Напомним, в воскресенье глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман выразил мнение, что запрет на поставки энергоресурсов из России является контрпродуктивным и может причинить экономике Германии намного больший ущерб, чем России.