Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного
Минобороны Британии: Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
В результате дорожно-транспортного происшествия на территории Украины погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, сообщили в Минобороны Британии.
«Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.
В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.
В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.
Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.