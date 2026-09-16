Минобороны Британии: Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.