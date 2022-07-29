Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа

«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.

«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.

Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.

С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.

«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.

Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.

Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.

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