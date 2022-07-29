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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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Боррель назвал условия изменений санкций ЕС против России
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Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит испанское агентство EFE.
По версии главы дипломатии Евросоюза, рестрикции против РФ «не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения». Он полагает, что есть экономические субъекты, которые на фоне санкций «реагируют чрезмерно». «Имея возможность делать то, что не запрещено, они не делают этого», – цитирует его ТАСС.
«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», – заверил глава дипломатии ЕС. Он утверждал, что предложенные сообществом санкции против РФ «ясно исключают продукты питания и удобрения». «Мы не можем винить санкции, но если такие вещи происходят, которые могут быть косвенными последствиями, без сомнения, мы будем следить за этим и предупреждать операторов, чтобы такого не происходило», – добавил Боррель.
Напомним, совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года.
В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании
Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.
В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.
Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.
Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.
Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Французов возмутило решение ЕС по газу
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Читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее», – приводити мнение пользователя F2M РИА «Новости».
«Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: «счастливые идиоты», – выразил мнение Steak-frites.
«Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!» – призвал Rions un peu.
«ЕС находится в процессе составления завещания... 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!» – сыронизировал CIBICHE.
«Скандальный план. Подписать его от имени Франции – грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином», – заявил E6O8.
«Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице», – добавил SYLVIE VIEU 1.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Захарова отреагировала на запрет группе «Руки вверх» выступать в Эстонии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала запрет внешнеполитического ведомства Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».
«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», – передает радио Sputnik ее мнение.
Захарова добавила, что «люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза». «И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что если «люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон», которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды. «Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», – резюмировала Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы «Руки вверх».
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции в виде запрета на выступление против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.
В список лиц, которые поддерживают войну на Украине, попали музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков и другие.
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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что западные СМИ чаще пишут о главе МИД Сергее Лаврове.
«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их – тем более», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель на испанском радио Cadena Ser пожаловался, что западные СМИ иногда не передают сделанные им самим заявления, однако пишут о словах главы МИД России Сергея Лаврова.
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Литовская оппозиция привезла в Москву предложение о безвизовом режиме
Делегация литовской оппозиции обратилась к властям России с предложением ввести безвизовый режим, для начала – между Литвой и Калининградской областью, сообщила на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» Эрика Швенченене.
«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», – передает РИА «Новости» ее слова.
Литовский политик отметила, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.
«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится по сути маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», – добавила Швенченене.
Она также рассказала, что неоднократно бывала в Белоруссии, где встречалась с президентом Александром Лукашенко, и ей удалось убедить его ввести безвизовый режим с Литвой.
«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили президента Белоруссии о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно», – сказала политик.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.